Kuwait erwartet Verlängerung des Öl-Förderlimits bis Ende 2018

Die Allianz aus 24 wichtigen Ölstaaten strebt nach Aussage einzelner Teilnehmer eine Verlängerung des Förderlimits um neun Monate bis Ende 2018 an. In diese Richtung bewege sich die anstehende Entscheidung, sagte der Ölminister Kuwaits, Essam Al-Marzouq, am Donnerstag in Wien. Die Vereinigten Arabischen Emirate hoffen darüber hinaus, dass weitere Länder das Bündnis aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten unterstützen. Den Verlauf der Diskussion wolle er aber nicht vorwegnehmen, sagte Ölminister Suhail Al-Mazrouei. "Es sind immer Überraschungen möglich."