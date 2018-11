Dank der Fusion mit Praxair dürfte der deutsche Gashersteller und Anlagenbauer Linde nach seinem Sprung in den EuroStoxx 50 in Kürze nun auch in den Stoxx Europe 50 aufgenommen werden. Dafür dürfte die britische Bank Barclays den währungsgemischten Index verlassen müssen, erwartet Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan. Im Leitindex der Eurozone, dem Eurostoxx 50, rechnen Experten indes nicht mit Änderungen.