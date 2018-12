Dank der Fusion mit Praxair ist der deutsche Gashersteller und Anlagenbauer Linde nun auch in den Stoxx Europe 50 aufgenommen worden. Die britische Bank Barclays muss im Gegenzug den währungsgemischten Index verlassen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx am Montag nach einer ausserordentlichen Prüfung mit. Die Änderung wird zum Handelsstart am Montag, 24. Dezember, wirksam.