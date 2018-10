Metro von Russland und Real belastet

Der Lebensmittelhändler Metro ist im abgelaufenen Geschäftsjahr von seinem Geschäft in Russland sowie von der Schwäche seiner Tochter Real gebremst worden. Darüber hinaus schmälerten Währungseffekte den Umsatz, der 2017/2018 (Ende September) um 1,6 Prozent auf 36,5 Milliarden Euro sank. Flächenbereinigt wuchs die Metro um 0,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten sich ein wenig mehr erhofft.