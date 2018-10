Milliardär Kretinsky beteiligt sich an Pariser Zeitung 'Le Monde'

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky beteiligt sich an der Pariser Traditionszeitung "Le Monde". Wie die Zeitung am Donnerstag berichtete, habe einer ihrer Hauptaktionäre, der Bankier Matthieu Pigasse, seinen 49-Prozent-Anteil an der Gesellschaft Le Nouveau Monde, die seine Anteile an "Le Monde" bündelt, an den Tschechen verkauft. Ein Veto-Recht sei dem Unabhängigkeitsrat der Zeitung für den Fall einer Veränderung der Aufsicht über die Gesellschaft eingeräumt worden. Ein weiterer Hauptaktionär der Tageszeitung ist der französische Telekomunternehmer Xavier Niel.