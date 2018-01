----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - RALLY AUSGEBREMST - Der Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag ganz im Zeichen des unvermindert steigenden Euro und der EZB-Sitzung stehen. Der Euro ist am Morgen in der Spitze auf 1,2449 US-Dollar geklettert - einen weiteren Höchststand seit mehr als drei Jahren. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 13 418 Punkten quasi unverändert zum Xetra-Schluss vom Vortag. Börsianer rechnen aber mit weiter abbröckelnden Kursen.

USA: - SCHWACHE NASDAQ - Deutliche Verluste bei Chip-Aktien haben die Partylaune an der Wall Street am Mittwoch ein wenig getrübt. Gerade US-Techwerte waren in den vergangenen Monaten besonders stark gelaufen. Insgesamt zeigte die Berichtssaison der Unternehmen zur Wochenmitte einmal mehr Licht und Schatten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem anfänglichen Sprung auf ein Rekordhoch vorübergehend ins Minus. Letztendlich schloss er aber mit einem kleinen Plus.

ASIEN: - GEWINNMITNAHMEN - Nach dem Rutsch vom Mittwoch zurück unter die Schwelle von 24 000 Punkten kam es im japanischen Nikkei zu weiteren Gewinnmitnahmen. Auch die Rally im Hongkonger Hang Seng und dem CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China wurde zunächst ausgebremst.

DAX 13.414.74 -1.07% XDAX 13.432.16 -1.00% EuroSTOXX 50 3.643.22 -0.79% Stoxx50 3.260.54 -0.44% DJIA 26.252.12 0.16% S&P 500 2.837.54 -0.06% NASDAQ 100 6.919.35 -0.63% Nikkei 225 23.669,49 -1,1%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: - EZB IM FOKUS - Mit grosser Spannung warten die Anleger auf Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi. Der bärenstarke Euro, der am Vortag die Aktienkurse belastet hatte, sorgt für verminderten Preisdruck im Euroraum. Hierauf dürften diejenigen EZB-Ratsmitglieder verweisen, die für eine weiterhin lockere Geldpolitik votieren.

Bund-Future Schlusskurs 160.55 -0.17% Bund-Future Settlement 160.40 0.09%

DEVISEN: - RALLY GEHT WEITER - Der Euro setzte am Morgen seinen jüngsten Höhenflug fort und erklomm mit 1,2459 US-Dollar auf einen weiteren Höchststand seit Dezember 2014. Jüngster Kurstreiber war die protektionistische Politik unter US-Präsident Donald Trump. "Trump trampelt auf dem Dollar herum", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die aktuelle Euro-Stärke wird aber auch ein Stück weit durch Spekulationen begründet, wonach die EZB im Rahmen ihrer heutigen Zinssitzung Hinweise auf eine schnellere Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik geben könnte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,2352 (Dienstag: 1,2249) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8096 (0,8164) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.2445 0.38% USD/Yen 108.85 -0.26% Euro/Yen 135.47 0.11%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (März-Lieferung) 70.96 0.21 USD

WTI (März-Lieferung) 66.26 0.34 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.15 Uhr:

- DIHK-Präsident Eric Schweitzer: Chinas Rekordinvestitionen sichern Jobs, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- BDI-Präsident Dieter Kempf: Sondierungspaket komplett wieder aufschnüren, Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Kanzleramtschef Peter Altmaier signalisiert beim Koalitionsverhandlungen Gesprächsbereitschaft beim Thema Befristungen, Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Koenig & Bauer-Finanzchef Mathias Dähn sieht nach neuen Kreditlinien "finanzielle Spielräume für strategische Investitionen und Akquisitionen", Interview, BöZ, S. 8

- Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, fordert den designierten Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz, Stephan Brandner (AfD), zur Achtung der Grundrechte auf, Interview, HB Online

- Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner: Rüstungsexporte per Gesetz statt Richtlinien regeln, Interview, Heilbronner-Stimme

bis 23.45 Uhr:

- Grösstes europäische Aktienclearinghaus, EuroCCP, will Zugang zur Deutschen Börse erhalten, BöZ, S. 1

- V-Bank vor Sprung in eine neue Dimension, Interview mit Vorstandsprecher Jnes Hagemann, BöZ S. 4

- L-Bank-Chef hofft auf regulatorische Entlastung, Interview mit Axel Nawrath, BöZ, S. 1/3

bis 21.00 Uhr:

- Macquarie geht Techem-Verkauf Ende Februar an, FAZ, S. 15

- Remondis kurz vor dem Kauf des Grünen Punktes, FAZ, S. 22

-"Wir wollen Auto1 in ein globales Unternehmen verwandeln", Interview mit Vision-Fund-Chef Rajeev Misra, HB, S. 1/14

- "Wir werden in Deutschland mehr investieren", Interview mit Katars Finanzminister Ali Scherif al-Emadi, HB, S. 5

- "Das Umfeld für die Branche ist einfach perfekt", McKinsey-Asset-Management-Experte Philipp Koch traut den europäischen Vermögensverwaltern im laufenden Jahr Rekordgewinne zu, HB, S. 29

- Grüne stellen Eignung von AfD-Politiker Böhringer für Haushaltsausschuss-Vorsitz infrage, HB, S. 47

- CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer: Digitalisierung muss in den Fokus der Koalitionsverhandlungen rücken, Welt

- Industrieverbände Deutschlands und Frankreichs fordern enge Kooperation beider Länder bei Rüstungsexporten, Welt

- Union signalisiert Verhandlungsbereitschaft bei befristeten Arbeitsverhältnissen, Bild

- Rekordansturm auf die Rente mit 63 im vergangenen Jahr, Bild

- Studie des Umweltministeriums - Mehr als 80 Prozent der jungen Deutschen sind umweltbewusst, viele verhalten sich im Alltag aber oft anders, Funke

(AWP)