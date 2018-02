Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte zur Wochenmitte die leichten Verluste vom Vortag noch ausweiten. An der Wall Street als Schrittmacher unter den Börsen waren die Kurse am Vorabend peu à peu abgebröckelt. "Nach höherer Risikobereitschaft zu Wochenbeginn war das gestern ein kleiner Stimmungsumschwung", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dax wird rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,58 Prozent niedriger taxiert auf 12 418 Punkte. Viele der Anleger agierten gegenwärtig mit kurzem Zeithorizont, ergänzte Altmann. Sie steuerten ihre Portfolios "auf Sicht". Aktien würden bei ersten Anzeichen einer neuen Abwärtsbewegung rasch wieder verkauft. Auch an den fernöstlichen Börsen gaben die Kurse am Mittwoch überwiegend nach.

Am Nachmittag könnte die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandprodukts in den USA im vierten Quartal 2017 sowie eine Umfrage unter Einkäufern der Region Chicago im Februar für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen. Auf Unternehmensseite dürften vor allem die Zahlen des Dax-Schwergewichts Bayer im Fokus stehen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Nach drei aufeinanderfolgenden Handelstagen mit teils kräftigen Kursgewinnen haben am Dienstag alle wichtigen US-Aktienindizes nachgegeben. Damit wurde die Erholungsrally erst einmal unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,16 Prozent tiefer beim Stand von 25 410,03 Punkten und damit knapp über seinem Tagestief.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 1,27 Prozent auf 2744,28 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor ebenfalls 1,27 Prozent auf 6900,35 Punkte. Der Wind an der New Yorker Börse habe gedreht, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Die schnellen Gewinne der vergangenen Tage seien wohl einigen Investoren am Ende doch unheimlich geworden.

Hinzu kamen wieder steigende Zinsen - seit Anfang Februar eine der grössten Sorgen der Aktienanleger. Denn Aktien verlieren dadurch als Anlage tendenziell an Attraktivität gegenüber festverzinslichen Wertpapieren. Am US-Anleihemarkt zog die Rendite zehnjähriger Papiere auf 2,9 Prozent an.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWACH - In Asien haben die Kurse an den meisten Aktienmärkten wegen der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. So büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 am Mittwoch nach zuvor drei Gewinntagen in Folge 1,44 Prozent auf 22 068,24 Punkte ein. In Tokio drückte neben den Verlusten an der New Yorker Börse auch ein starker Rückgang der Industrieproduktion auf die Stimmung.

DAX 12.490,73 -0,29% XDAX 12.439,89 -1,22% EuroSTOXX 50 3.458,03 -0,15% Stoxx50 3.066,14 -0,34% DJIA 25.410,03 -1,16% S&P 500 2.744,28 -1,27% NASDAQ 100 6.900,35 -1,27% Nikkei 225 22.068,24 -1,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - Aktuelle Kurse -

Bund-Future Schlusskurs 159,26 -0,07% Bund-Future Settlement 159,20 0,04%

DEVISEN: - EURO WEITER UNTER DRUCK - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmorgen nicht von den deutlichen Vortagsverlusten erholt. Ein Euro kostete zuletzt 1,2223 Dollar und damit in etwas so viel wie im späten Handel vom Dienstag. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und teils überraschend starke US-Konjunkturdaten hatten dem Dollar zuletzt Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug geschwächt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2223 -0,05% USD/Yen 107,04 -0,31% Euro/Yen 130,83 -0,36%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (April-Lieferung) 66,23 -0,18 USD WTI (April-Lieferung) 62,68 -0,12 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 65 (60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 96 (92) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 84 EUR

- LAMPE HEBT ALLIANZ SE AUF 'KAUFEN' (HALTEN)

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 1930 (1950) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- CITIGROUP SENKT BAT AUF 'NEUTRAL' (BUY)

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 100 (96) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT ENGIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14,10 (16,20) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 81 (83) CHF - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 5185 (5610) PENCE - 'OVERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Gemeindebund befürchtet nach Diesel-Urteil eine Prozessflut, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Städte und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD): Autofahrer dürfen nicht Zeche für Versagen der Autobranche zahlen, Interview, Rheinische Post

- Designierter Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Ost-Entwicklung ist ein Schwerpunkt als Wirtschaftsminister, Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Die Bundesbank trifft mit Erhöhung der sogenannten Wagnisrückstellungen Vorkehrungen für ein Ende der Negativzinsen im Euroraum, Interview mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der US-Kabelkonzern Comcast rechnet damit, dass das Unternehmen mit seiner Gegenofferte für den britischen Pay-TV-Anbieter Sky den regulatorischen Prüfungsprozess zur gleichen Zeit wie der Rupert-Murdoch-Konzern 21st Century Fox beginnen kann, Interview mit Comcast-Chef Brian Roberts, FT, S. 1

bis 5.00 Uhr:

- Handwerkskammer: Diesel-Fahrverbot wäre für viele Betriebe existenzbedrohend, HB, S. 5

- Deutsche Hersteller haben die meisten Patente für autonomes Fahren, Funke

- Geschäftsführender Finanzminister Peter Altmaier (CDU) garantiert Fortsetzung von Schäubles Finanzpolitik, Interview, Funke

- Designierter Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Entwicklung Ostdeutschlands zum Schwerpunkt seiner Arbeit machen, Interview, Funke

- 70 Prozent aller Güterwaggons privater Betreiber fahren schon leiser, Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen des Verbands der Güterwagenhalter in Deutschland (VPI), Funke

- DIW: Soziale Ungleichheit bei der Bezahlung nimmt etwas ab, Funke

- Designierter Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) lehnt das bedingungslose Grundeinkommen strikt ab, Interview, Bild, S. 2

- Designierter Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verspricht Rechtsanspruch auf schnelles Internet, Interview, Bild, S. 2

bis 23.45 Uhr:

- Intesa-Sanpaolo-Chef Vita Carlo Messina erwartet binnen zwei Jahren Zusammenschlüsse zwischen mittleren und kleinen Banken in Italien, Interview, HB, S. 28, 29

- Joint Venture zwischen Boeing und dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer rückt näher, HB, S. 18, 19

- Europäische Kommission schlägt Umsatzsteuer für Internetkonzerne vor, HB, S. 1, 7

- Credit Suisse will voraussichtlich 250 Investmentbanker aus London nach Frankfurt verlagern, FAZ, S. 25

- Steinhoff beschert EZB Verlust von 70 Millionen Euro, BöZ, S. 1, 7

bis 21.00 Uhr:

- Grosse Konflikte um Eurozonen-Reform - Bundesregierung bremst bei Einlagensicherung und Euro-Budget, HB, S. 1, 4-6

- Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert Ende des Steuerprivilegs für Diesel, Interview, Börse Online

