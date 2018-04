Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERLEICHTERUNG - Anzeichen einer Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag antreiben. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung auf 12 376 Punkte und damit fast 1 Prozent über seinem Vortagesschluss. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping stellte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Anleger dürften das als Signal der Gesprächsbereitschaft Chinas mit den USA auffassen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

USA: - MINIPLUS - Nach kräftigen Kursgewinnen zu Handelsbeginn hat die Anleger an der Wall Street am Montag zum Schluss wieder der Mut verlassen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial am Ende ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 23 979,10 Punkte. In den letzten beiden Handelsstunden hatte der Leitindex zuvor jedoch seine Gewinne von in der Spitze fast 2 Prozent fast gänzlich wieder abgegeben.

ASIEN: - HÖHER - Die versöhnlichen Töne von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben die Anleger in Asien zu Käufen animiert. Vor allem die Börse in Hongkong legte am Dienstag zu, aber auch in Japan stiegen die Kurse.

DAX 12.261,75 0,17% XDAX 12.235,27 0,46% EuroSTOXX 50 3.414,85 0,20% Stoxx50 3.013,31 0,09% DJIA 23.979,10 0,19% S&P 500 2.613,16 0,33% NASDAQ 100 6.472,34 0,61% Nikkei 225 21.773,78 0,44% (7:05 Uhr)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,46 -0,07% Bund-Future Settlement 159,30 0,10%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2315 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2304 (Freitag: 1,2234) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2316 -0,04% USD/Yen 107,12 0,32% Euro/Yen 131,93 0,28%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 69,04 0,44 USD WTI (Mai-Lieferung) 63,85 0,53 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 211 (205) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 104,90 (105,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 162 (141) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 54 (53) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 7 (5) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 14,10 (13,50) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC STARTET AROUNDTOWN MIT 'BUY' - ZIEL 8,60 EUR

- WDH/MAINFIRST SENKT LANXESS AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 65 (73) EUR

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- BERENBERG HEBT ACS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 39 (35) EUR

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 420 (390) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 278 (270) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 520 (510) DKK - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 475 (460) EUR - 'BUY'

- WDH/MAINFIRST HEBT LVMH AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 315 (275) EUR

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- US-Justiz genehmigt Monsanto-Übernahme durch Bayer unter Auflagen, WSJ (Meldung als Wiederholung gelaufen)

- Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner: 'Es haperte bei der Geschwindigkeit', FAZ, S. 15 (Meldung als Wiederholung gelaufen)

bis 7.00 Uhr

- Neuer Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing: Bank will "in Deutschland klarer Marktführer in allen Bereichen sein und eine der führenden europäischen Investmentbanken bleiben", ZDF

- Neuer Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing: "Ich sehe die Deutsche Bank als verantwortungsbewussten Bürger unseres Landes", Bild S. 2

bis 23.45 Uhr:

- "In Europa fehlt es an strategischem Fondsmarketing", BöZ-Interview mit Managing Director Pictet Asset Management Deutschland Vanyo Walter, S. 5

- Eyemaxx hat Minianleihen unverdrossen im Blick , BöZ-Interview mit Firmenchef Michael Müller, S. 13

- Britischer Ex-Premierminister Tony Blair warnt vor Brexit-Folgen für Nordirland, Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- Aktionärsberater Hans-Christoph Hirt: "Herr Achleitner ist mitverantwortlich", HB, S. 5

- BNP Paribas will in den kommenden Jahren viel in Deutschland investieren, FAZ-Interview mit Deutschland-Chef Lutz Diederichs, S. 18

- Gerichtsbeschluss: Delivery Hero AG muss Aufsichtsrat umbauen, HB, S- 16-17

- Sky zeigt auch kommende Saison alle Spiele der Handball-Bundesliga, Handballwoche-Interview mit Director Live Sports Karl Valks

- Brüssel kündigt neue Anforderungen für die Sicherheit von Neuwagen an, Welt S. 7

- BAT-Manager Ralf Wittenberg fordert bei der E-Zigarette Hilfe vom Staat, Welt S. 10

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher befürchtet empfindlichen Konjunkturdämpfer durch Handelskonflikt, Capital

- Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret fordert mittelfristig Trennung von Geldpolitik und Bankenaufsicht, HB-Interview, S. 26-27

- Laut Bundesarbeitsagentur hat mehr als jeder zweite Hartz-Bezieher Migrationshintergrund, Welt

- Neuer Feiertag in Norddeutschland kann Beschäftigte bis zu 265,50 Euro kosten, Bild S. 1

- Krankenkassen wehren sich gegen Verbot von Bonusprogrammen, FAZ, S. 16

- Bundesregierung plant Grundgesetzänderung für Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, FAZ, S. 17

----------

