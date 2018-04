Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der Dax dürfte am Montag freundlich in die neue Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte das deutsche Leitbarometer rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,28 Prozent höher auf 12 576 Punkte. Damit behält der Index die Marke von 12 600 Punkten im Auge, an der er sich zuletzt schwer getan hatte. In der vergangenen Woche hatte der Dax um 0,8 Prozent zugelegt, wobei sich die Anleger zuletzt angesichts der nun auch hierzulande beginnenden Berichtssaison erst einmal etwas zurückgehalten hatten.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben zu Wochenschluss unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Dow Jones Industrial weitete sein Minus am Freitag aus und ging 0,82 Prozent tiefer bei 24 462,94 Punkten über die Ziellinie. Für den Leitindex der Wall Street war es der dritte schwache Handelstag in Folge. Gestützt auf seine Kursgewinne am Montag und Dienstag rettete er im Wochenvergleich aber dennoch ein Plus von 0,4 Prozent ins Ziel.

ASIEN: - GEMISCHT - An Asiens Börsen zeigte sich am Montag ein gemischtes Bild ohne starke Kursausschläge. Japans Leitindex Nikkei 225 sowie Hongkongs Hang Seng notieren leicht im Minus. Chinas CSI 300 ist kaum verändert. Zuletzt deutete sich im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Erleichterung an.

DAX 12.540,50 -0,21% XDAX 12.530,96 -0,17% EuroSTOXX 50 3.494,20 0,22% Stoxx50 3.041,12 0,03% DJIA 24.462,94 -0,82% S&P 500 2.670,14 -0,85% NASDAQ 100 6.667,75 -1,58% Nikkei 225 22.100,52 -0,28% (6:45 Uhr)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,93 -0,23% Bund-Future Settlement 158,13 -0,13%

DEVISEN: - EURO FAST UNVERÄNDERT - Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,23 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2275 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2275 -0,11% USD/Yen 107,79 0,13% Euro/Yen 132,31 0,02%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 74,05 0,34 USD WTI (Mai-Lieferung) 68,32 -0,50 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- HSBC SENKT METRO AG AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 10 (17) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 840 (850) PENCE - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 50 (42) SEK - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 85 (82) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 470 (490) PENCE - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6685 (7020) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7000 (7200) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR STEINHOFF NV AUF 0,20 (0,40) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 4600 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM'

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Deutschen Autobauern drohen von EU-Kommission Geldbussen im Kartellverdachtsfall, HB, S. 18, 19

Bis 7.15 Uhr:

- Verteidigungsministerium bestellt neue Waffen, Bild S. 2, HB, S. 15

- Grünen-Vorsitzende Robert Habeck plädiert für Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte, Interview, Welt Online

- Chinas grösstes Musikstreaming-Unternehmen Tencent Music Entertainment bereitet einen Börsengang vor, der einer der grössten IPOs der Technologie-Welt wäre, WSJ

- Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, tritt dem vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschürten Eindruck entgegen, dass der Staat nicht mehr überall in Deutschland Recht und Ordnung durchsetze, Interview, HB, S. 10

- US-Präsident Donald Trump wird bei einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un fordern, dass Nordkorea für wirtschaftliche Vorteile erst einmal die Atomwaffen demontieren muss, WSJ

- "Wir wollen vergleichbare Rahmenbedingungen", Interview mit Airbus-Raumfahrtchef Nicolas Chamussy, HB, S. 21

- Die Schweizer Bundesbahn SBB will wegen Tunnelhavarie auf der viel befahrenen Oberrheinstrecke bei Rastatt im vergangenen Sommer "Schadensersatzforderungen gegenüber der Deutschen Bahn geltend machen", HB, S. 22

- "Was wir erleben, ist ein Jahrhundertwandel", Interview mit Martin und Maximilian Viessmann, Verwaltungsratspräsident und Co-Chef vom Heizungsbaukonzern Viessmann, HB, S. 30, 31

- Piraeus Bank, Eurobank, National Bank of Greece (NBG) und Alpha Bank bestehen den Stresstest, den die Europäische Zentralbank (EZB) gemeinsam mit der Europäischen Bankenaufsicht (Eba) für insgesamt 37 Institute durchführt, HB, S. 39

- Die Ko­ali­ti­on plant ei­ne Bei­trags­sen­kung bei der Arbeitslosenversicherung um 0,3 Pro­zent­punk­te, doch auch d­amit wächst das Fi­nanz­pols­ter der Ar­beits­agen­tur bald auf 30 Mil­li­ar­den Eu­ro an, FAZ, S. 15

- EU plant finanzielle Mittel nach Südeuropa zu verlagern, FT, S. 1

Bis 20.35 Uhr:

- Siemens-Chef Joe Kaeser fordert Bundesregierung bei Digitalisierung zu schnellerem Handeln auf, Interview, HB, S. 1, 4-6

- CDU will Facebook-Monopol brechen, Gespräch mit Thomas Jarzombek, digitalpolitischem Sprecher der Unions-Fraktion, Bild, S. 1

- Skandal um Asyl-Betrug beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weitet sich aus - 2000 Antragsteller im Visier, Bild, S. 2

- Bundesregierung lehnt Vertrag über Atomwaffenverbot ab, Frankfurter Rundschau

- Arbeitgeber-Präsident: Neue Pflege-Ausbildung überfordert Berufsanfänger, Gespräch mit Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, Bild, S. 2

- Grünen-Chef Robert Habeck für Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte, Welt

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert eine Milliarde mehr für die Bekämpfung von Flüchtlingsursachen, Welt, S. 5

- Auch Opel-Beschäftigten in Bochum drohen finanzielle Einbussen, WAZ

----------

(AWP)