AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINUS VOR ZAHLEN - Der Dax wird am Donnerstag nach dem starken Vortagsplus mit leichten Verlusten erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,19 Prozent tiefer bei 12 778 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax dank des schwachen Euro und starker Apple -Zahlen 1,51 Prozent auf 12 802,25 Punkte zugelegt und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Am Donnerstag stehen erst einmal zahlreiche Unternehmenszahlen im Fokus. So legen vor Börsenstart mit Adidas , Bayer , Fresenius , FMC , Infineon , Vonovia gleich sechs Dax-Werte ihre Zahlen des ersten Quartals vor.

USA: - ZINSANGST - Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser dafür waren Aussagen der US-Notenbank (Fed), wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent bewegt habe. Auch mittelfristig dürfte sie sich in der Nähe des Inflationsziels bewegen, bei dem die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet ansehen. Der Leitzins bleibt gleichwohl erst einmal in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Asiens Börsen sind den US-Handelsplätzen abwärts gefolgt. In Japan waren die Handelsplätze wegen eines Feiertags geschlossen. In Hongkong notierte der Hang Seng 1,6 Prozent im Minus. In China gab der CSI 300 0,22 Prozent ab.

DAX 12.802,25 1,51% XDAX 12.768,18 1,61% EuroSTOXX 50 3.553,79 0,50% Stoxx50 3.096,56 0,38% DJIA 23.924,98 -0,72% S&P 500 2.635,67 -0,72% NASDAQ 100 6.644,48 -0,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,61 -0,13% Bund-Future Settlement 158,59 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1986 0,29% USD/Yen 109,65 -0,17% Euro/Yen 131,44 0,10%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 75,16 0,72 USD WTI (Mai-Lieferung) 68,32 -0,50 USD

PRESSESCHAU

bis 7:30ni Uhr:

- Forscher entdecken neue Sicherheitslücken in Intel-Chips, c't

bis 6.45 Uhr:

- CDU-Europaabgeordneter David McAllister: Handelsstreit mit USA auf WTO-Basis lösen, Interview, Augsburger Allgemeine

- SPD-Chefin Andrea Nahles: "Bestmögliche Ausrüstung nicht höchstmögliche Aufrüstung", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble: Angriffe auf Glaubwürdigkeit der Medien schaden Demokratie, Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Bilfinger auf gutem Weg Ende 2018 wie geplant aus der Überwachung durch das US-Justizministerium entlassen zu werden, Gespräch mit Compliance-Berater Louis Freeh, BöZ, S. 1/11

- Deutsche Bank zahlt an Ex-Manager Colin Fan sechs Millionen US-Dollar im Rahmen eines Vergleichs, WSJ

- 2G Energy will sich globaler aufstellen, Gespräch mit Finanzvorstand Friedrich Pehle, BöZ, S. 10

- Gerade mit dem Thema Sicherheit könnten Banken punkten, Gespräch mit Kobil-Chef Ismet Koyun, BöZ, S. 5

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche Börse will rund 300 Stellen streichen, HB, S. 1/28-29

- Verdi will Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bei Eon/RWE-Deal, WAZ

- Finanzaufsicht Bafin nimmt starken Kursanstieg bei Aurubis unter die Lupe, Börse Online

- BHF-Bank auch 2017 defizitär, FAZ, S. 23

- "Unsere Kunden sind in grosser Aufregung", Gespräch mit Agco-Europa-Chef Rob Smith über Strafzölle auf Stahl, FAZ, S. 26

- Grünen-Co-Chef Robert Robert Habeck: "Deutschland fährt auf Verschleiss", Bild, S. 2

- Bundesregierung verabschiedet sich davon, die Gaspipeline Nord Stream 2 als rein unternehmerisches Projekt zu betrachten, HB, S. 8

- FDP entwirft Arbeitsmarktkonzept für digitalen Wandel, FAZ, S. 18

- Studie: Insolvenz-Fachleute fordern Professionalisierung der Gerichte, FAZ, S. 18

- Berater unterstützen Aufbau der Autobahngesellschaft, FAZ, S. 18

(AWP)