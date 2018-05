Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den Dienstag starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,11 Prozent tiefer auf 12 934 Punkte. In knapp zwei Wochen war er zuletzt um über 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang Februar geklettert.

USA: - TRUMP MACHT NERVÖS - Die US-Aktienmärkte sind im späten Montagshandel von US-Präsident Donald Trump kalt erwischt worden, haben aber einen Teil ihrer vorherigen Gewinne ins Ziel gerettet. Trump teilte via Twitter mit, seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran bereits an diesem Dienstag bekanntgeben zu wollen. Dies löste am Markt eine gewisse Nervosität über zunehmende geopolitische Spannungen aus.

ASIEN: - ERHOLUNG - Asiens Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag im Plus und führten damit eine allmähliche Erholung nach den Abgaben der vergangenen Wochen fort. Japans Börsen notierten leicht im Plus, diejenigen in Hongkong und China deutlich.

DAX 12.948,14 1,00% XDAX 12.935,29 0,71% EuroSTOXX 50 3.564,19 0,38% Stoxx50 3.113,10 0,52% DJIA 24.357,32 0,39% S&P 500 2.672,63 0,35% NASDAQ 100 6.821,87 0,78%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,26 0,05% Bund-Future Settlement 159,31 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1914 -0,40% USD/Yen 109,06 -0,02% Euro/Yen 129,93 -0,43%

ROHÖL:

Brent 75,40 -0,77 USD WTI 69,86 -0,87 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 116 (115) EUR - 'OVERWEIGHT', TOP PICK

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 37 (40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 120 (123) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 124 (122) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/BAADER BANK SENKT CANCOM AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 79 EUR

- WDH/EQUINET SENKT HYPOPORT AUF 'ACCUMULATE' (BUY) - ZIEL 172 (164) EUR

- WDH/EQUINET SENKT ZIEL FÜR GESCO AUF 34,20 (36) EUR - 'ACCUMULATE'

- WDH/JPMORGAN SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 152 EUR

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 68 (70) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 90 (89) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 215 (250) PENCE - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 68 (70) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 48 (50) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'REDUCE' (NEUTRAL) - ZIEL 7,20 (10,00) EUR

- UBS SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 8,00 (12,50) EUR

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- VW-Chef Herbert Diess machte in den USA Aussagen mit Details, wie VW-Führung über Abgas-Betrug informiert wurde, FBI und US-Justizministerium sehen Aussagen als belastend für Ex-VW-Boss Martin Winterkorn, Bild, S. 3

- Diskussion um Nachrüstung von Diesel-Autos - Halter könnten für einen Teil der Kosten zur Kasse gebeten werden; Expertengutachten stellt Hardwarelösung in Frage, Welt, S. 1,9

- Walmart will für knapp 15 Milliarden US-Dollar Mehrheitsanteil an indischem Online-Händler Flipkart übernehmen, Geschäft dürfte in dieser Woche angekündigt werden, FT, S. 3; WSJ

- Allianz-Chef Oliver Bäte offen eingestellt zum Thema "Merger of Equals", Interview, FT, S. 12

- Kabelgigant Comcast will geplante Übernahme von Teilen des Unterhaltungsgeschäft von 21st Century Fox durch Walt Disney mit feindlichem Kaufangebot torpedieren, WSJ

- FDP-Chef Lindner fordert digitale Sonderwirtschaftszonen, HB-Online

- Niederländische ING will mit Fremdkapitalgeschäft in die USA expandieren, FT-Online

bis 23.45 Uhr:

- Bauplanungssoftware-Spezialist Nemetschek will weiter zukaufen, Gespräch mit Vorstandschef Patrick Heider, BöZ, S. 8

- Das Jahr 2017 "lässt sich so nicht wiederholen", Gespräch mit Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber, BöZ S. 9

- Verkauf der HSH Nordbank wackelt - Streit über den Einlagenschutz, BöZ, S. 1/2

- Berlin Hyp forciert die Digitalisierung, Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzende Sascha Klaus, BöZ, S. 1/B1-B6

- "Es ist unser Job, die IT-Landschaft zu vereinfachen", Gespräch mit der Leiterin des Transaction Banking der SEB Paula da Silva, BöZ, S. 4

- FDP und Grüne bezweifeln Praxistauglichkeit der Musterfeststellungsklage, HB

bis 21.00 Uhr:

- Constantin Medien machte mit Formel-1-Klage Verlust, Welt

- Deutschland hält Vattenfall-Klage für unzulässig, FAZ, S. 16

- Ambienta verkauft Lackhersteller Oskar Nolte, FAZ, S. 19

- Chef der Wirtschaftsweisen warnt die Regierung vor höheren Ausgaben, HB

- Ärztepräsident Ulrich Montgomery gibt Amt 2019 ab, Welt

- FDP-Chef Christian Lindner will vollständige Soli-Abschaffung notfalls vor Gericht erzwingen, HB, S.1/6-7

- Bankenpräsident Hans-Walter Peters: Zahl der Filialen sinkt um 20 bis 25 Prozent, Funke

- Forderungen nach schnellen Steuersenkungen nun auch innerhalb der GroKo, Bild

- "Breitbandausbau nicht gegen Mütterrente ausspielen", Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), FAZ, S. 16

- Union gegen noch mehr Energievorschriften, FAZ, S. 17

----------

(AWP)