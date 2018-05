Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GUTER AUFTAKT - Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran scheint die Aktienmärkte zunächst kalt zu lassen. Tags zuvor hatten sich die Anleger vor der offiziellen Ankündigung durch den US-Präsidenten Donald Trump noch zurückgehalten. Der Dax hatte leicht nachgegeben. Am Mittwoch zeichnete sich aber schon wieder ein positiver Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 12 940 Punkte.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag nur kurz und sparsam auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran reagiert und kaum verändert geschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Teheran hält an der Vereinbarung vorerst fest. Präsident Hassan Ruhani machte aber deutlich, dass der Iran die Uran-Anreicherung wieder hochfahren könne, wenn es hart auf hart komme.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Anleger haben sich kein einheitliches Bild von den Folgen von Trumps Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran gemacht. In Japan und Südkorea haben die wichtigen Indizes nachgegeben, während Aktien in Hongkong im Plus notierten und in China zur Stunde fast unverändert geblieben sind.

DAX 12.912,21 -0,28% XDAX 12.932,04 -0,03% EuroSTOXX 50 3.557,88 -0,18% Stoxx50 3.109,63 -0,11% DJIA 24.360,21 0,01% S&P 500 2.671,92 -0,03% NASDAQ 100 6.815,48 -0,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future Schlusskurs 158,91 -0,22% Bund-Future Settlement 158,85 0,04%

Euro/USD 1,1849 -0,14% USD/Yen 109,51 0,35% Euro/Yen 129,76 0,22%

Brent 76,68 +1,83 USD WTI 70,64 +1,58 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 240 (235) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 45,85 (42,45) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 125 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 51,50 (51,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 65,20 (64,00) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 37 (35) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 61 (60) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 97 (96) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 43 (42) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 123 (119) EUR - 'BUY'

- LAMPE HEBT MLP AUF 'KAUFEN' (HALTEN)

- RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 365 (355) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR COMPUGROUP MEDICAL AUF 46 (49) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 6,10 (8,9) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,70 (3,60) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 83 (81) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 600 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 14 (13,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3000 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- Vodafone-Übernahme des grössten Teils der europäischen Kabelgeschäfte von Liberty soll am Mittwoch bekanntgegeben werden. Transaktion hat Volumen von rund 18 Milliarden Euro, FT, S. 11

bis 06.00 Uhr:

- DIHK pocht angesichts sprudelnder Steuereinnahmen auf Entlastungen für Bürger und Unternehmen, DIHK-Präsident Eric Schweitzer, Bild, S. 2

- EZB-Ratsmitglied Vitas Vasiliauskas sieht EZB auf Kurs Richtung Exit, Interview, BöZ, S. 1, 7

- Astrid Stadler, Professorin an der Universität Konstanz, sieht Verbände für Musterklageverfahren nicht gewappnet, HB Online

- Der stellvertretender FDP-Bundestagfraktionsvorsitzender, Alexander Graf Lambsdorff, kritisiert US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen. "Schritt der USA gefährdet Sicherheit im Nahen Osten", Interview, Welt Online

- Grundwasser mit Nitrat belastet, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- 21st-Century-Fox-Chef James Murdoch würde bei der geplanten Übernahme des Unternehmens durch Walt Disney nicht mit gehen. Er will wohl einen Risikokapital-Fonds für Gründer gründen, WSJ

- US-Telekomkonzern AT&T hatte 2017 eine von Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen gegründete Beratungsfirma beauftragt, um Einblick in Regierungsgeschäfte zu erhalten, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- "Operative Entwicklung vernünftig", Gespräch mit Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, BöZ, S. 13

- Deutsche Bahn zahlt wegen Verspätungen Millionen an Kunden aus, Bild

bis 21.00 Uhr:

- EZB und Bafin warnten Monate vor Deutsche-Bank-Entscheidung zur Schrumpfung der US-Aktivitäten vor deren Grösse, FT

- "Inspiration für die Kunden", Gespräch mit der Hugo-Boss-Direktorin für

Kundenerfahrung und Unternehmensentwicklung Linda Dauriz über die Bedeutung des Handels per Instagram, HB, S. 25

- Deutscher Industrie- und Handelskammertag fordert angesichts der zu erwartenden Zusatzeinnahmen bei Bund und Ländern weitere Entlastungen für Unternehmer und Bürger, Bild

- "Macron braucht eine strategische Antwort aus Berlin", Gespräch mit dem britischen Historiker Timothy Garton Ash, HB, S. 10-11

