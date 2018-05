Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Positive Vorgaben aus Übersee könnten den Dax an Christi Himmelfahrt über die Marke von 13 000 Punkten hieven. Es ist Feiertag in Deutschland, an den Börsen wird aber gehandelt. Bereits zum Wochenauftakt und am Vortag hatte der deutsche Leitindex sich an die runde Marke herangepirscht. Bisher erwies sie sich aber als zu grosser Widerstand. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start 0,42 Prozent höher auf 12 997 Punkten.

USA: - GEWINNSERIE AUSGEBAUT - Beflügelt von starken Öl-, Finanz- und Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte merklich zugelegt. Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sei an der Wall Street bereits eingepreist, habe sich jedoch sehr positiv auf die Ölpreise ausgewirkt, sagte ein Börsianer am Mittwoch. Hauptgrund ist die Furcht vor Angebotsengpässen, wenn die USA die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen. Aktien aus dem Finanzsektor profitierten von steigenden Anleiherenditen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 24 542,54 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - DURCH DIE BANK KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag durch die Bank Kursgewinne verzeichnet. Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hatte bereits am Vortag keine Verwerfungen ausgelöst. Die geopolitischen Spannungen lassen wieder etwas nach. Japans Leitindex Nikkei 225 legte in Tokio um 0,34 Prozent zu. Auch die Märkte in China verzeichneten Kursgewinne.

DAX 12.943,06 0,24% XDAX 12.976,15 0,34% EuroSTOXX 50 3.569,74 0,33% Stoxx50 3.139,98 0,98% DJIA 24.542,54 0,75% S&P 500 2.697,79 0,97% NASDAQ 100 6.893,21 1,14%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,80 -0,07% Bund-Future Settlement 158,85 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1871 0,17% USD/Yen 109,70 -0,04% Euro/Yen 130,22 0,13%

ROHÖL:

Brent 77,77 +0,56 USD WTI 71,69 +0,55 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BERENBERG SENKT NEXUS AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 31 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VA-Q-TEC AUF 18,00 (19,10) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11 (10,60) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 113 (114) EUR - 'HOLD'

- WDH/CFRA HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 200 (195) EUR - 'HOLD'

- WDH/CFRA SENKT DEUTSCHE POST AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 38 (45) EUR

- WDH/COMMERZBANK HEBT HHLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 24 EUR

- WDH/COMMERZBANK SENKT UNIPER AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 23,40 EUR

- WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR WINDELN.DE AUF 2 (2,50) EUR - 'HOLD'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 165 (160) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 121 (117) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 175 (165) EUR - 'KAUFEN'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 710 (690) PENCE - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 220 (205) PENCE - 'MARKET-PERFORM'

- CFRA SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 EUR

- JPMORGAN NIMMT SANOFI MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 72 EUR

- WDH/CFRA SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 96 (98) CHF - 'HOLD'

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 23.45 Uhr:

- Unions-Wirtschaftsflügel fordert rasche Steuer- und Abgabensenkung, Focus

bis 21.00 Uhr:

- EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager rechnet mit Sieg im Rechtsstreit gegen Google, Funke

- IW-Chef Michael Hüther warnt vor Rechtsunsicherheit nach Iran-Entscheidung der USA, Spiegel

- Vodafone-Deutschland-Chef: Übernahme von Unitymedia ist der 'grösste Deal unserer Unternehmensgeschichte', HB

(AWP)