AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FORTSETZUNG DES AUFWÄRTSTRENDS - Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel dürfte dem Dax nach dem verlängerten Wochenende Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 150 Punkte und damit 0,55 Prozent seinem letzten Schluss. Damit würde er seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Der Dow Jones Industrial hat die im Verlauf übersprungene Marke von 25 000 Punkten bis zum Zieleinlauf verteidigt. Der Index ging mit einem Aufschlag von 1,21 Prozent auf 25 013,29 Zähler aus dem Handel. Seit Mitte März hatte der Dow dieses Niveau bis Montag nicht wieder erreicht. Am Wochenende hatten sich China und die USA in ihrem Streit um Handelspolitik angenähert.

ASIEN: - CSI UND NIKKEI MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag grösstenteils nachgegeben. Die Abschläge hielten sich dabei jedoch in Grenzen. So stand der japanische Leitindex Nikkei 225 rund 45 Minuten vor Handelsende mit 0,14 Prozent im Minus. In China verlor der CSI 300 zuletzt 0,6 Prozent. Nach oben ging es dagegen in Hongkong und Seoul.

DAX 13.077,72 -0,28% XDAX 13.084,87 -0,20% EuroSTOXX 50 3.572,57 -0,03% Stoxx50 3.163,94 0,20% DJIA 25.013,29 1,21% S&P 500 2.733,01 0,74% NASDAQ 100 6.905,53 0,57% ---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

DEVISEN:

Euro/USD 1,1775 -0,14% USD/Yen 110,96 -0,09% Euro/Yen 130,64 -0,23%

ROHÖL:

Brent 79,38 +0,16 USD WTI 72,46, +0,22 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr

-Onlinehändler wollen mit individuellen Modellen aus dem 3-D-Drucker um Brillenträger buhlen, Welt, S. 10

-Ökonomen warnen vor Euro-Haftungsunion - Aufruf gegen Vorschläge der EU-Kommission, FAZ, S. 17

bis 22.30 Uhr:

- Datenschützer widersprechen EU-Kommission: Keine Nachsicht bei neuen Datenschutzregeln, HB

bis 21.00 Uhr:

- Chinesischer Stromnetzbetreiber SGCC versucht erneut, sich einen 20-Prozent-Anteil des deutschen Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz zu sichern, HB, S. 10-11

- Volksbanken bleiben Irangeschäft treu, HB, S. 31

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ruft Länder zu schärferen Tierschutzkontrollen auf/strebt europaweite Tierwohl-Kennzeichnung an, Funke

- Unionspolitiker drängen auf Verbot von Online-Apotheken, HB, S. 12

- Netzagentur: Die Hälfte der Kohlemeiler genügt, FAZ, S. 20

- Griechenlands Premier Alexis Tsipras will am Mittwoch weitere Reformen ankündigen, Welt, S. 9

-Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert von Scholz Einsatz für neue Finanztransaktionssteuer, Bild S. 2

- "Italien muss auf Kurs bleiben", Gespräch mit EU-Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis, HB, S. 8-9

- "Der Zuschauer bekommt einen gänzlich neuen Blick", Gespräch mit DFL-Chef Christian Seifert über die Digitalisierung des Sports, die Vorteile des Videoassistenten und den globalen Kampf um Aufmerksamkeit, HB, S. 22

- BDA plädiert für einen stärkeren kulturellen und ökonomischen Austausch mit China, Gastbeitrag von Verbandschef Ingo Kramer, HB, S. 48

- "Wir haben das Abbruchgeschäft salonfähig gemacht", Gespräch mit Hagedorn-Gruppe-Geschäftsführern Barbara und Thomas Hagedorn, FAZ, S. 25

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 A: OMV Hauptversammlung, Wien 14:30 D: bet-at-home.com Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: Shell Hauptversammlung USA: AutoZone Q3-Zahlen USA: Kohl's Corp Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/18 10:00 E: Handelsbilanz 03/18 14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/18 SONSTIGE TERMINE USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Südkoreas Präsident Moon Jae In im Weissen Haus HINWEIS HK / SK: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA - keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet VEREINIGTES KÖNIGREICH - keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet USA - keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet

