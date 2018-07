Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an den starken Vortag anknüpfen: Der Broker IG taxiert den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,33 Prozent höher auf 12 505 Punkte und damit nur knapp unter dem Vortageshoch bei 12 516 Punkten. Auf Wochensicht liegt er nun mit 1,3 Prozent vorne. Die zuletzt besonders schwachen China-Börsen reagierten am Morgen recht gelassen auf die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland fiel zwar zwischenzeitlich auf einen weiteren Tiefststand seit Anfang 2017 zurück, holte seine Verluste aber dann wieder auf. In Tokio ging es gar deutlich aufwärts und auch der Trend von der Wall Street ist aktuell positiv.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag nach dem Unabhängigkeitstag von ihrer robusten Seite gezeigt. Vor allem Anzeichen einer möglichen Entspannung im Streit mit der Europäischen Union über Autozölle kamen bei den Investoren gut an. Das vorgelegte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed bewegte den Markt dagegen nicht. Der Dow Jones Industrial stand zur Schlussglocke 0,75 Prozent höher bei 24 356,74 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE TROTZ ZÖLLEN - Die Einführung von US-Strafzöllen hat an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag nur vorübergehend belastet. Der Aktienmarkt in Japan verzeichnete Kursgewinne und auch in China erholten sich die Märkte im Verlauf. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China erreichte eine neue Eskalationsstufe. Nach Inkrafttreten der US-Strafzölle auf chinesische Importe sah sich China nach eigenen Angaben zum "notwendigen Gegenangriff" gezwungen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, legte zuletzt dennoch um gut ein Prozent zu. In Hongkong waren die Kursgewinne mit 0,62 Prozent etwas geringer. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 legte um gut ein Prozent zu.

DAX 12.464,29 1,19% XDAX 12.480,39 1,20% EuroSTOXX 50 3.440,92 0,85% Stoxx50 3.067,39 0,31% DJIA 24.356,74 0,75% S&P 500 2.736,61 0,86% NASDAQ 100 7.101,05 1,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,59 0,09% Bund-Future Settlement 162,70 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1694 0,02% USD/Yen 110,72 0,08% Euro/Yen 129,47 0,11%

ROHÖL:

Brent 77,28 -0,11 USD WTI 73,00 +0,06 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 60 (57) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LOTTO24 AUF 18,90 (15,20) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 79,40 (74) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 36,90 (32,90) EUR - 'NEUTRAL'

- MACQUARIE NIMMT SALZGITTER MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 34 EUR

- WDH/HAUCK & AUFHÄUSER STARTET CYAN AG MIT 'BUY' - ZIEL 30 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 180 (175) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 84,70 (83) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6450 (6400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4630 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 52,40 (52,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 87,50 (130) CHF - 'OUTPERFORM'

- DEUTSCHE BANK SENKT L'OREAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 220 (205) EUR

- HSBC HEBT ZIEL FÜR ESSILOR AUF 140 (130) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 39,80 (36,70) EUR - 'NEUTRAL'

- MACQUARIE NIMMT ARCELORMITTAL MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 30 EUR

- WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 325 (311) EUR - 'BUY'

PRESSESCHAU

TOP-THEMA:

- Scheidender Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger vermisste Rückhalt der Krupp-Stiftung, Rheinische Post

bis 06.30 Uhr:

- Börsengang des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco stockt. Möglicherweise wird das ganze Projekt auf Eis gelegt, WSJ

- Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärt Reform der Autobahnverwaltung zur Chefsache, Interview, HB, S. 14

- Rolf Langhammer, Handelsexperte am Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) warnt davor, auf Trumps Vorstoss, deutsche Autobauer von möglichen Zöllen zu befreien, einzugehen. US-Präsident Donald Trump will damit EU spalten, Welt, S. 11

bis 22.00 Uhr:

- Aareal Bank bleibt Einnahmen aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen hinter Plan zurück. Neugeschäft im zweiten Quartal bisher zufriedenstellend. 2018er-Prognose für Zinsüberschuss steht, Interview mit Bankchef Hermann Merkens, Interview, BöZ, S. 1 und 5

- Heideldruck-Digitalvorstand Ulrich Hermann: "Wir müssen weg vom reinen Maschinenverkauf", Interview, BöZ, S. 11

bis 21.00 Uhr:

- Zahlreiche Nebenkostenabrechnungen in Deutschland falsch, FAZ, S. 22

- Daimler droht Verzug bei Software-Updates - Ultimatum des Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU), HB, S. 20-21

- Internes Papier aus Innenministerium: Transitzentren für monatlich maximal 120 bis 150 Migranten, Funke

