----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt ab. Der Dax dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 12 655 Punkten. Damit dürfte sich der Leitindex wie schon in den vergangenen Wochen zwischen den Marken von etwa 12 500 und 12 900 Zählern bewegen.

USA: - ZUVERSICHT - An der Wall Street sind die Anleger weiter zuversichtlich gestimmt. Unterstützung sei am Dienstag von der guten Stimmung unter den Investoren in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen gekommen, sagten Börsianer. Die geringe Verunsicherung im Markt dokumentierte der als Angstbarometer bekannte Vix, der aktuell wieder so tief steht wie zuletzt im Januar. Der Index misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des marktbreiten S&P-500-Index .

ASIEN: - GEMISCHT - Die asiatischen Märkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich. Hongkongs Hang Seng lag 0,49 Prozent im Plus, während der Nikkei 225 0,13 Prozent leichter tendierte und der CSI 300 0,53 Prozent nachgab.

DAX 12.648,19 0,40% XDAX 12.662,40 0,46% EuroSTOXX 50 3.504,37 0,60% Stoxx50 3.152,44 0,62% DJIA 25.628,91 0,50% S&P 500 2.858,45 0,28% NASDAQ 100 7.462,65 0,32%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,02 -0,14% Bund-Future Settlement 162,01 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1624 0,21% USD/Yen 111,26 -0,11% Euro/Yen 129,32 0,10%

ROHÖL:

Brent 74,63 -0,02 USD WTI 69,27 +0,10 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

TOP-THEMA: - Thyssenkrupp-Grossaktionäre proben vorsichtige Annäherung, BöZ, S. 1/9 (Meldung als WDH um 05.00 Uhr)

bis 6.30 Uhr:

- Infineon will Standorte ausbauen und Investitionen hochschrauben

- Fabriken seit mehreren Jahren ausgelastet, Gespräch mit Produktionsvorstand Jochen Hanebeck, HB, S. 20

- DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben kritisiert Verschärfung der Regeln für Firmenübernahmen, Interview, Rheinische Post

- Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, unterstützt die Pläne der Bundesregierung zur

Verschärfung der Aussenwirtschaftsverordnung, Interview, Rheinische Post

- Aussenhandelsverband BGA sieht Verschärfung der Aussenwirtschaftsverordnung kritisch

- "Kein Grund für übertriebene Sorgen vor chinesischen Investoren", Gespräch mit BGA-Präsident Holger Bingmann, Welt, S. 10

- Die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), Maria Krautzberger, ist gegen Hardware-Nachrüstungen auf Kosten von Autobesitzern, Rheinische

Post

- Aussenminister Heiko Maas (SPD): Chaos im Iran würde unruhige Region noch mehr destabilisieren, Interview, Passauer Neue Presse

- Extremsommer: Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert Sofortprogramm zum Klimaschutz, Interview, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, WAZ

- VW-Betriebsratschef: Am Standort Emden haben wir mit Passat-Produktion ein konjunkturelles Problem, Interview mit Bernd Osterloh,

Ostfriesen-Zeitung, S. 10

- Singapurs Staatsfonds Temasek kauft Minderheitenanteil an indischem Fahrdienstvermittler Ola für rund 225 Millionen US-Dollar, indische

Wirtschaftszeitung Economic Times

- Samsung will heute Investitionsplanungen über mehr als 100 Billionen südkoreanische Won (rund 77 Mrd Euro) bekanntgeben - vor allem für Ausbau

der Chipherstellung, koreanische Herald Business, Online

bis 23.45 Uhr:

- Konzernspaltung für Schaeffler kein Thema, Gespräch mit Finanzvorstand Dietmar Heinrich, BöZ, S. 11

- "Es ist wesentlich, Kundendaten zu schützen", Gespräch mit DZ-Bank-Vorstand Thomas Ulrich über Gründe für das eigene mobile Zahlverfahren der

Genossenschaftsinstitute, Paydirekt und Instant Payment, BöZ, S. 3

- Koalition streitet über Neuorganisation der Luftsicherheitskontrollen, HB

- "Noch immer Sorgen vor einer Redenominierung", Gespräch mit Wirtschaftsforscher Frank Westermann über den Anstieg der Target2-Salden, die

Risiken für Deutschland und Reformideen, BöZ, S. 7

bis 21.00 Uhr:

- "Wir sind zum Systemwechsel bereit", Gespräch mit Merck-KGaA-Chef Stefan Oschmann über neue Vergütungspolitik für Medikamente, HB, S. 4-5

- IBM plant 2200 Neueinstellungen im deutschsprachigen Raum, HB, S. 14

- Saudischer Staatsfonds hat Anteil drei bis fünf Prozent an Tesla, FT, S. 1

- Interesse der Deutschen an privater Pflegevorsorge erlahmt, HB, S. 1/8

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): "Deutsche Wirtschaft muss sich mehr in Afrika engagieren", Welt, S. 4

- Iran: Bundesregierung sieht bisher keine Belege für Terrorfinanzierung, HB, S. 9

- Minijob-Einkommensgrenze von 450 Euro soll wegen Mindestlohn jährlich steigen, Bild, S. 2

- Grünen-Co-Vorsitzende Baerbock fordert Anpassung an Klimawandel in Deutschland, Rheinpfalz

- Wieder mehr Geldautomaten in die Luft gejagt, FAZ, S. 23

jb

(AWP)