Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTES MINUS - Am letzten Handelstag der Woche ist die Luft raus aus dem deutschen Aktienhandel. Der Broker IG taxierte am Freitag den Leitindex Dax etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,13 Prozent niedriger auf 12 659 Punkte. Damit dürfte der Leitindex den schächeren Vorgaben aus dem späten US-Handel und von den asiatisch-pazifischen Börsen folgen.

USA: - WENIG BEWEGUNG - An der Wall Street haben sich auch am Donnerstag die Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Wie bereits in Europa standen neben den Handelsstreitigkeiten und den Sanktionen Washingtons gegen Russland noch einige Quartalsberichte im Blick.

ASIEN: - ABWÄRTS - In Asien verloren die wichtigsten Indizes inmitten neuer Sorgen um eine weitere Eskalation des Handelskriegs. Während der zuletzt stark gebeutelte chinesische CSI 300 zur Stunde nur minimal im Minus lag, ging es für Hongkongs Hang Seng um 0,47 Prozent bergab, und Japans Nikkei 225 verlor 0,7 Prozent.

DAX 12.676,11 0,34% XDAX 12.678,43 0,55% EuroSTOXX 50 3.494,13 0,02% Stoxx50 3.137,50 -0,18% DJIA 25.509,23 -0,29% S&P 500 2.853,58 -0,14% NASDAQ 100 7.466,96 -0,03%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,58 0,25% Bund-Future Settlement 162,50 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1462 -0,56% USD/Yen 110,97 -0,10% Euro/Yen 127,20 -0,66%

ROHÖL:

Brent 72,11 +0,04 USD WTI 66,74 -0,07 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 17 (16,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AURELIUS AG AUF 69 (77) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 72 (74) EUR - 'BUY'

- CFRA HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 240 (220) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 48 (46) EUR - 'HOLD'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 105 (103) EUR - 'REDUCE'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 95 (91) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 17 (17,50) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 52 (53,50) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 15 (18) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY BESTÄTIGT DEUTSCHE-BANK-KURSZIEL VON 9 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT BMW AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 90 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT OSRAM AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 47 (44) EURO

- MORGAN STANLEY SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- RBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 9,50 (9,75) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 52 (54) EUR - 'OUTPERFORM'

- BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 21 (22) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 247 (243) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 240 (225) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 205 (215) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 205 (200) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 6600 (6500) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 5,95 (6,40) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CFRA HEBT ZURICH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 352 (340) CHF

- HSBC SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 12,25 (13,50) EUR - 'REDUCE'

- JEFFERIES HEBT TELEFONICA SA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 9,40 (8,40) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 11 (8) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,30 (7,20) EUR - 'OUTPERFORM'

----------

PRESSESCHAU

----------

Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 6.30 Uhr:

- EZB-Bankenaufsicht ist angesichts Lira-Verfalls besorgt über das hohe Türkei-Engagement einiger europäischen Grossbanken - allen voran BBVA, BNP Paribas und Unicredit, FT

- NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) rügt Airlines wegen Verspätungen und Ausfällen - "Fliegen darf nichtch zum Lotteriespiel werden", Interview Kölner Stadt-Anzeiger

- Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann fordert Ende der Privilegien der Windkraft im Baurecht, Interview, Rheinische Post

- Umfrage der ussenwirtschaftsförderagentur des Bundes GTAI (Germany Trade and Invest (GTAI): Chinesische Unternehmen in vielen Branchen schon Hauptkonkurrenten deutscher Firmen, HB, S. 10, 11

bis 23.45 Uhr:

- TAG Immobilien hat sich im ersten Halbjahr besser entwickelt als ursprünglich geplant, Gespräch mit Finanzvorstand Martin Thiel, BöZ, S. 10

- "Wir rechnen mit einer ganz leichten Ergebnissteigerung", Gespräch mit Berlin-Hyp-Chef Sascha Klaus, BöZ, S. 4

- EU-Investitionsbank warnt vor tiefem Einschnitt bei Kreditvergabe, Gespräch mit EIB-Präsident Werner Hoyer, BöZ, S. 1/5

bis 21.00 Uhr:

- Kein Zeitdruck für neue Strategie von Thyssenkrupp, Gespräch mit Firmenchef Guido Kerkhoff, FAZ, S. 22

-Summer-Redstone-Treuhänder beschränkt Verkaufsmöglichkeiten für CBS und Viacom, WSJ

- Griechischer Minister kritisiert deutsche Behörden im Medikamenten-Skandal, Bild

- Studie: Unternehmen aus Fernost holen auf, HB, S. 10/11

----------

(AWP)