----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Die späte Verlusteindämmung an der Wall Street und eine entsprechend freundlichere Stimmung in Asien dürften dem Dax am Mittwoch zu einer Erholung verhelfen. Nach dem Kursrutsch vom Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein Prozent höher auf 11 398 Punkte. Mit 11 228 Punkten war der Dax am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 gefallen. Der historisch einmalige Vorgang, dass die EU-Kommission die Haushaltspläne eines Mitglieds, in diesem Fall Italien, für das kommende Jahr zurückweist, rissen den Dax nebst dem Einbruch der Bayer-Aktie nach unten.

USA: - VERLUSTE EINGEDÄMMT - Die Wall Street hat am Dienstag ihre anfangs heftigen Verluste im Tagesverlauf überwiegend wettgemacht. Zum Sprung in positives Terrain reichte es letztlich aber nicht - auch weil die Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte unverändert Bestand haben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum Schluss noch 0,50 Prozent im Minus bei 25 191,43 Punkten. Im frühen Handel hatte er allerdings über zwei Prozent eingebüsst. Belastet hatten durchwachsene Unternehmenszahlen, der anhaltende amerikanisch-chinesische Zollstreit und steigende Zinsen. Dazu kamen die internationalen Spannungen rund um Saudi-Arabien sowie wegen US-Präsident Donald Trumps jüngst geäusserter Absicht, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen.

ASIEN: - ERHOLT - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch ihre anfänglichen Verluste wettgemacht und sind ins Plus gedreht. Rückenwind lieferte eine späte Erholung der Wall Street. Zudem setzten Investoren nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen wieder einmal drauf, dass Chinas Führung der Wirtschaft im Zweifelsfall kräftig unter die Arme greifen werde, sagte ein Händler. Allerdings bleibe die Stimmung angeschlagen.

DAX 11 274,28 -2,17% XDAX 11 395,19 -1,18% EuroSTOXX 50 3140,94 -1,54% Stoxx50 2893,00 -1,27% DJIA 25 191,43 -0,50% S&P 500 2740,69 -0,55% NASDAQ 100 7118,67 -0,32%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,65 0,23% Bund-Future Settlement 159,79 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1466 -0,05% USD/Yen 112,60 0,13% Euro/Yen 129,10 0,08%

ROHÖL:

Brent 76,72 +0,28 USD WTI 66,57 +0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- DIW-Chef Marcel Fratzscher lobt Zurückweisung des italienischen Etats durch die EU, Interview, Saarbrücker Zeitung

- Fast jeder zweite Antrag auf Erwerbsminderung scheitert, Passauer Neue Presse

- Befristet Beschäftigten und Teilzeitarbeitern droht Armut, Saarbrücker Zeitung

- Diesel-Affäre: Verkehrswissenschaftler Ferdinand Dudenhöffer wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "durchschaubare Wahlkampfmanöver" vor, Rheinische Post

- Texanische Öl-Frackingfirma Endeavor Energy Resources prüft möglichen Verkauf des Unternehmens, der 10 bis 15 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, WSJ

- US-Präsident Donald Trump intensiviert seine Attacken gegen den Fed-Präsidenten Jerome Powell: "Jedes Mal, wenn wir etwas Grossartiges machen, erhöht er die Zinssätze", Interview, WSJ

- Die FDP fordert Nachbesserungen bei dem von Justizministerin Katarina Barley (SPD) vorgelegten "Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs", HB

- Deutschland soll 15 Milliarden Euro mehr für die EU zahlen, FAZ, S. 16

- Triebwerksbauer MTU Aero Engines verlängert Vertrag von Unternehmenschef Reiner Winkler, Platow

bis 23.45 Uhr:

- "Wir brauchen eine kulturelle Weiterentwicklung", Gespräch mit Talanx-Chef Torsten Leue über die Notwendigkeit von Agilität und Prozess- statt Produktorientierung, über drei Wachstumsinitiativen und seine Finanzziele, BöZ, S. 5

bis 21.00 Uhr:

- Gewerkschaft fordert mehr Schutz für RWE-Mitarbeiter, FAZ, S. 17

- "Eine Alternative zum Diesel", Gespräch mit Shell-Deutschland-Chef Thomas

Zengerly über die zunehmende Bedeutung von Flüssiggas, HB, S. 17

- Zulieferer Mahle kommt mit der Diesel-Krise zurecht, Gespräch mit Geschäftsführungsvorsitzendem Jörg Stratmann, FAZ, S. 19

- Zweite Liga will Montagsspiel und neue Zeit am Samstag, Sport Bild

- Bundesregierung kann Gesamtkosten des Bildungs- und Teilhabepakets nicht benennen, Funke

- Keine Kündigung nach 15 Jahren/Rechtsstreit um Bausparverträge überraschend beigelegt, FAZ, S. 19

(AWP)