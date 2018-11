----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem sehr schwachen Wochenbeginn dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 348 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Der Leitindex war am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen und hatte damit einen Grossteil der jüngsten Erholung wieder hergegeben.

USA: - TECH BELASTET - Die US-Börsen sind am Montag auf Talfahrt gegangen. Vor allem Technologieaktien gaben kräftig nach. Sorgen um eine schwache Nachfrage nach iPhones des Apple-Konzerns belasteten die Stimmung.

ASIEN: - NIEDRIGER - In Asien verloren die meisten Aktien am Dienstag, auch wenn es positive Ausnahmen gab. Japans Nikkei 225 handelt kurz vor Börsenschluss 2,2 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng ist fast unverändert, und Chinas CSI 300 liegt 0,85 Prozent im Plus.

DAX 11.325,44 -1,77% XDAX 11.310,68 -1,93% EuroSTOXX 50 3.194,08 -1,10% Stoxx50 2.944,48 -1,01% DJIA 25.387,18 -2,32% S&P 500 2726,22 -1,97% NASDAQ 100 7.039,15 -1,67%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06% Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1243 0,08% USD/Yen 113,99 0,20% Euro/Yen 128,16 0,27%

ROHÖL:

Brent 69,38 -0,73 USD WTI 59,09 -0,83 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Daimler-Vorstand Bodo Uebber soll Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp werden, HB, S. 1/14 (Meldung um 05.00 Uhr als WDH gelaufen)

bis 6.15 Uhr:

- Nachrüstungen für knapp eine Million Handwerker-Diesel, Rheinische Post

- RWE-Braunkohlebeschäftigte planen im Kampf um ihre Arbeitsplätze Mahnwachen, WAZ

- Der neue OLB-Chef Axel Bartsch hat sich für eine Fusion der angeschlagenen NordLB mit anderen Landesbanken ausgesprochen, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Mehr als jeder vierte Beschäftigte arbeitet ohne Pause, Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Amazon wählt New Yor City und Nord-Virgina als Orte für die beiden zusätzlichen Hauptquartiere aus, WSJ

- Juso-Chef Kevin Kühnert will bei Hartz IV Vergünstigungen statt Sanktionen, Rheinische Post

- Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW), Marcel Fratzscher, stuft Hartz IV als nicht mehr zeitgemäss an, Rheinische Post

- Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater rechnet mit Entspannung bei Spritpreisen, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- Lloyd's of London sieht sich für harten Brexit gerüstet. Gespräch mit Deutschland-Hauptbevollmächtigtem Jan Blumenthal, BöZ, S. 4

- Länder fordern von Barley Nachbesserungen am Gesetz gegen Hass im Internet, HB

- "Wir glauben schon an einen grossen Erfolg", Gespräch mit EIB-Funding-Chefin Rila Kreivi über den Aufbau eines Marktes für Nachhaltigkeitsbonds, BöZ, S. 17

bis 21.00 Uhr:

- "Einzigartige Chance", Gespräch mit SAP-Vorstand Rob Enslin über Qualtrics-Kauf, HB, S. 5

- Funklöcher vermeiden wichtiger als Einnahmen maximieren, Gespräch mit Monopolkommissions-Vorsitzendem Achim Wambach über 5G-Lizenz-Versteigerung, FAZ, S. 17

- Gesundheitsminister Spahn will ab 2020 das digitale Rezept einführen, FAZ, S. 15

- Bafög-Reform: Wohnzuschlag soll um 75 Euro pro Monat steigen, Funke

- Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling begrüsst Diskussion um Super-Landesbank, Gespräch, HB, S. 28-29

- Foto-Community Pinterest strebt an die Börse, Gespräch mit Firmenchef und Gründer Ben Silbermann, HB, S. 20-21

- EU: Ausschusschef McAllister warnt Rumänien vor Bruch des Rechtsstaats, Welt

/he/tos/zb

(AWP)