Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ABWÄRTS - Angesichts schwacher Technologiewerte in den USA mit negativen Auswirkungen auf die asiatischen Märkte dürfte es auch für den Dax am Dienstag weiter abwärts gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,49 Prozent tiefer auf 11 189 Punkten. "An der Börse kommt bisher keine weihnachtliche Stimmung auf", stellte Thomas Altmann fest, Portfolio-Manager bei QC Partners. Die Blicke der Anleger seien eher auf die Jahrestiefs als nach oben gerichtet.

USA: - HERBE VERLUSTE - Die Wall Street ist am Montag von der anhaltenden Mollstimmung im Technologiesektor und schwachen Anzeichen für den Immobilienmarkt belastet worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste zum Auftakt der Thanksgiving-Woche 1,56 Prozent auf 25 017,44 Punkte ein. Er fiel damit auf Monatssicht ins Minus zurück, konnte sich aber knapp über der Marke von 25 000 Punkten behaupten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Asiens Aktienmärkten haben am Dienstag deutliche Kursverluste verzeichnet. Schwache Vorgaben aus den USA insbesondere bei Technologiewerten wirkten nach. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 1,1 Prozent auf 21 583,12 Punkte. Aktien von Nissan standen kräftig unter Druck. Die Finanzaffäre um Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn belastete. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands büsste 2,1 Prozent an Wert ein. In Hongkong sank der Hang Seng ähnlich stark.

DAX 11.244,54 -0,85% XDAX 11.207,47 -1,44% EuroSTOXX 50 3.160,33 -0,64% Stoxx50 2.898,64 -0,55% DJIA 25.017,44 -1,56% S&P 500 2.690,73 -1,66% NASDAQ 100 6.642,92 -3,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 160,70 -0,01% Bund-Future Settlement 160,60 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1449 -0,02% USD/Yen 112,54 0,00% Euro/Yen 128,87 0,00%

ROHÖL:

Brent 66,43 -0,36 USD WTI 56,98 -0,22 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 120 (112) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11,20 (11) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 78 (109) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (11,50) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 240 (235) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR INDUS HOLDING AUF 66 (76) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 14,50 (18,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 120 (116) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 182 (209) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG SENKT INTERCONTINENTAL EXCHANGE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 87 (92) USD

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 21 (22) CHF - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 16 (18) CHF - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 20,80 (21,80) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 20,20 (20,60) CHF - 'NEUTRAL'

- WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 69 (72) EUR - 'HOLD'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 13 (13,60) EUR - 'SELL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 38 (45) CHF - 'NEUTRAL'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Vorwürfe gegen Deutsche Bank im Danske-Geldwäsche-Affäre, Geschäftsbeziehung wurde 2015 beendet, FT, S. 13

- Streit in der Bundesregierung über Fahrverbotsurteile, HB, S. 6-7

- 48 000 Rentner rutschen 2019 in die Steuerpflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Häufige Arztbesuche von Grossstädtern: Krankenkasse fordert mehr Geld, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Bei Commerzbank stockt IT-Umbau, Gespräch mit Bereichsvorstand Jochen Sutor, BöZ, S. 1/3

- Hamburger Fintech Deposit Solutions plant Einstieg in den US-Markt, Gespräch mit Vorstandschef Tim Sievers, BöZ, S. 1/2

- Wirtschaftsweiser Christoph Schmidt warnt EZB vor zu später Wende, BöZ, S. 1/7

bis 21.00 Uhr:

- Wegen schlechter Kartoffelernte: Marktführer hebt Preise für Kartoffelchips an, Funke

- Pflegebeauftragter fordert Nachbesserungen beim neuen Pflege-TÜV, Funke

- CDU-Verkehrsstaatssekretär Bilger: Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe sollte hinterfragt werden, HB, S. 7

- Steuergewerkschaft kritisiert CDU-Vorstoss gegen Umwelthilfe, HB, S. 7

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt vor kompletter Abschaffung von Hartz IV, Hannoversche Allgemeine Zeitung

- Arbeitsminister Hubertus Heil warnt SPD vor Verirrung in Hartz-IV-Debatte, Bild, S.2

- FDP-Chef Christian Lindner verteidigt Ausstieg aus Jamaika-Sondierungen vor einem Jahr und wirbt für neue Gespräche, Welt S.2

- Staatliches Tierwohllabel nicht vor Frühjahr 2020, FAZ, S. 24

- Olaf Scholz (SPD) stellt Landesfinanzministern Grundsteuer-Pläne Mitte nächster Woche vor, FAZ, S. 18

- CDU-Verband will auf Parteitag "Neustart" beim Datenschutz einfordern, FAZ, S. 19

- Fachkräfte sollen zur Probe einreisen, FAZ, S. 19

(AWP)