Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinen Kursgewinnen am Vortag wenig verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,11 Prozent höher auf 11 257 Punkte. "Das gestrige Durchschnaufen war gemäss der markt- und charttechnischen Gemengelage nur ein Tropfen auf dem heissen Stein", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. Noch vor zwei Tagen war der Dax mit knapp über 11 000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gesunken.

USA: - STABILISIERUNG VOR THANKSGIVING - Der Aktienhandel an der Wall Street hat sich am Mittwoch nach zwei Tagen mit deutlichen Kursverlusten zumindest stabilisiert. Beim Dow Jones Industrial hatte es lange Zeit nach klaren Gewinnen ausgesehen, letzten Endes wollten die Anleger bei den dort enthaltenen Standardwerten aber vor Thanksgiving nicht nachhaltig aus der Deckung kommen. Der Leitindex schloss prozentual unverändert bei 24 464,69 Punkten, während die übrigen US-Indizes vor der Feiertagspause auf ihrem eingeschlagenen Erholungskurs blieben. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,30 Prozent auf 2649,93 Punkte. Vor allem aber ging es für die zuletzt besonders stark gebeutelten Technologiewerte im Nasdaq 100 um 0,75 Prozent auf 6575,66 Zähler nach oben.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsen tendieren am Donnerstag uneinheitlich. Während der japanische Nikkei-225 0,6 Prozent im Plus schloss, liegt Chinas CSI 300 zur Stunde 0,3 Prozent im Minus und Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,13 Prozent.

DAX 11.244,17 1,61% XDAX 11.236,51 1,69% EuroSTOXX 50 3.153,91 1,21% Stoxx50 2.906,89 1,03% DJIA 24.464,69 0,00% S&P 500 2649,93 0,30% NASDAQ 100 6.575,66 0,75%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06% Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1396 0,12% USD/Yen 113,03 -0,04% Euro/Yen 128,81 0,07%

ROHÖL:

Brent 63,14 -0,34 USD WTI 54,43 -0,20 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 24 (38) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 80 (90) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET PVA TEPLA AG MIT 'BUY' - ZIEL 15 EUR

- CITIGROUP HEBT DELIVERY HERO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 41,20 (48,50) EUR

- DEUTSCHE BANK HEBT SLM SOLUTIONS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17 (27) EUR

- HSBC SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 17 (24) EUR - 'REDUCE'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 42 (50) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/EQUINET HEBT HYPOPORT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 190 EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 19,50 (22,50) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 14,50 (15,10) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 58 (56) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT JUST EAT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 603 (742) PENCE

- UBS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 30 (65) CHF - 'NEUTRAL'

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Wirtschaftsweise Christoph Schmidt und Peter Bofinger lehnen Hartz-Vorstösse ab, Rheinische Post

- Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy verteidigt Kommunen nach Kritik wegen Fahrverboten, Rheinische Post

- Stadt Köln hat datenschutzrechtliche Bedenken gegen Kennzeichen-Kontrolle des Diesel-Fahrverbots, Kölner Stadt-Anzeiger

- SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka kritisiert Scheuers (CSU) Pläne für automatische Kennzeichenkontrolle scharf, HB Online

- Kartellamtspräsident Andreas Mundt kritisiert geplante EU-Richtlinie zu Handelspraktiken, HB, S. 16

- Erwerbslose rutschen immer häufiger in Armut ab, Saarbrücker Zeitung

- Grünen-Politikerin Renate Künast ergreift bei Tierwohl Partei für Handelskonzerne, HB Online

- Grünen-Rechtspolitikerin Renate Künast fordert "Gesamtstrategie gegen die Verrohung" im Netz, HB Online

bis 23.45 Uhr:

- Immobilienunternehmen Accentro will Bilanzsumme bis Ende 2021 mehr als verdoppeln, Gespräch mit Vorstand Jacopo Mingazzini, BöZ, S. 8

bis 21.00 Uhr:

- EU-Richtlinie zum Handel: Unilever-Deutschlandchef Gritzuhn positioniert sich gegen einen Brandbrief der Supermarktchefs, HB, S. 16

- "Jahrmarkt der Eitelkeiten", Gespräch mit Düsseldorfer Messechef Werner Dornscheidt, HB, S. 23

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) braucht 450 Millionen Euro mehr Geld für Hartz IV, Bild

- Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lässt Dieselgipfel in Brüssel kommende Woche platzen, HB

- Mittelstand und Industrie sind angesichts des Kohleausstiegs besorgt, HB, S. 8

