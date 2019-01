Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Nach dem schwachen Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,91 Prozent höher auf 10 511 Punkte. Zuletzt pendelt der Dax um die runde Marke von 10 500 Punkten, nachdem er im alten Jahr noch auf ein Zweijahrestief von 10 279 Punkten gefallen war. "Der Fokus der Börsianer liegt heute auf dem US-Arbeitsmarktbericht", erinnerte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte die Sorgen vor einem abrupten Abrutschen der US-Wirtschaft etwas mildern."

USA: - SEHR SCHWACH- Gesenkte Umsatzziele des iPhone-Herstellers Apple sowie beunruhigende Stimmungsdaten aus der US-Industrie haben am Donnerstag die US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Die Aussagen des Technologieriesen hätten zunächst die bereits bestehenden Sorgen der Anleger um die allgemeine Wirtschaftslage weiter verstärkt, hiess es. Als dann die ISM-Daten für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht wurden, ging es noch etwas deutlicher abwärts, denn sie schlugen in dieselbe Kerbe. Der marktbreite S&P 500 fiel um 2,48 Prozent auf 2447,89 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Während Chinas Börsen sich am Freitag ein Stück weit erholten, ging es in Japan zum Wochenschluss deutlich bergab. Allerdings nahm der japanische Aktienmarkt an seinem ersten Handelstag des Jahres damit lediglich die trübe Stimmung auf, die die anderen Börsen bereits in den vergangenen Tagen belastet hatte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 2,3 Prozent auf 19 561,96 Zähler ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands gewann zuletzt 1,77 Prozent auf 3017,55 Punkte. Rückenwind lieferte hier ein Stück weit die Hoffnung auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. So wird eine Delegation der USA in der kommenden Woche zu Gesprächen in China erwartet.

DAX 10'416,66 -1,55% XDAX 10'434,96 -1,98% EuroSTOXX 50 2'954,66 -1,29% Stoxx50 2'741,56 -0,62% DJIA 22'686,22 -2,83% S&P 500 2'447,89 -2,48% NASDAQ 100 6'147,13 -3,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,71 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1389 -0,08% USD/Yen 108,11 0,54% Euro/Yen 123,13 0,46%

ROHÖL:

Brent 56,28 +0,33 USD WTI 47,40 +0,31 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- SPD-Vize Ralf Stegner weist Unionsforderung nach vollem Soli-Abbau erneut zurück, Interview, Augsburger Allgemeine

- Gründer des Quantitativen Hedgefonds AQR, Clifford Asness, weist Kritik an Computerfonds im Zusammenhang mit den aktuellen Marktturbulenzen als verrückt zurück, Interview, FT, S. 11

- CSU-Europapolitiker Manfred Weber will mit Handelspolitik Druck bei Abschiebungen machen, Augsburger Allgemeine

- Ulrich Silberbach, Chef des Deutschen Beamtenbunds (DBB), droht mit Streiks in Finanzämtern, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

bis 23.45 Uhr:

- Britischer Brexit-Minister Stephen Barclay warnt vor zweitem Referendum, Welt

bis 21.00 Uhr:

- 2018 wurde 44 601 Anträge auf Prämie für E-Autos gestellt, HB, S. 11

- Boom in der Bahnindustrie ist vorbei: Weltgrösster Markt China wächst nicht mehr, Welt

- Erstmals weniger als drei Millionen Hartz-IV-Haushalte, FAZ, S. 1/15

- "2019 wird ein verhalten gutes Jahr", Gespräch mit Wirtschaftsweisen-Chef Christoph Schmidt über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft

im neuen Jahr, HB, S. 7

- "Es gibt das Risiko der Überregulierung", HB, S. 23, Gespräch mit dem Chef des Pensionsfonds Alecta Magnus Billing über EU-Aktionsplan zur

nachhaltigen Neuausrichtung des Finanzmarkts, HB, S. 23

- "Ein Jahr für Rosinenpicker", HB, S. 26, Gespräch mit Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian über Kapitalanlage 2019, HB, S. 26-27

- Irischer Landwirtschaftsminister Michael Creed: Brauchen bei chaotischem Brexit Hunderte Millionen von der EU, Independent

----------

