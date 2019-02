Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach zwei starken Wochen winkt dem Dax auch am Montag ein freundlicher Start: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,27 Prozent höher auf 11 489 Punkte. Mit seinem Tageshoch von 11 504 Punkten war der Dax am Freitag nicht nur an den Widerstand im Bereich der runden Marke, sondern auch an den seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend herangelaufen. Nun winkt ein weiterer Test dieser Hürden.

USA: - GEWINNE - Das Prinzip Hoffnung hat am Freitag einmal mehr die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben. Anleger setzten wie schon in den vergangenen Wochen darauf, dass sich die USA und China im Handelsdisput schliesslich doch einigen. Das trieb den Dow Jones Industrial vor dem Wochenende erstmals seit Anfang November über die Marke von 26 000 Punkten. Der Leitindex schloss 0,70 Prozent höher bei 26 031,81 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte der Index ein Plus von 0,6 Prozent.

ASIEN: - DEUTLICHES PLUS IN CHINA - Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten treibt die asiatischen Börsen weiter an. Vor allem in China selbst legten die Aktienkurse kräftig zu. Der CSI 300 legte eine halbe Stunde vor Handelsende rund fünf Prozent zu und baute damit die kräftigen Gewinne der vergangenen Wochen und Monate aus. Auf Jahressicht summiert sich das Kursplus jetzt schon auf knapp 22 Prozent. Auch in Japan ging es weiter nach oben. Der Nikkei 225 gewann ein halbes Prozent auf 21 528 Punkte - damit steht er knapp acht Prozent höher als noch Ende 2018.

DAX 11 457,70 0,30% XDAX 11 460,53 0,43% EuroSTOXX 50 3270,55 0,21% Stoxx50 3018,94 0,13% DJIA 26 031,81 0,70% S&P 500 2792,67 0,64% NASDAQ 100 7090,63 0,79%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,55 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1347 0,11% USD/Yen 110,62 -0,06% Euro/Yen 125,52 0,04%

ROHÖL:

Brent 66,94 -0,18 USD WTI 57,17 -0,09 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 41 (44) EUR - 'HOLD'

- MAINFIRST SENKT FMC AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 70 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 385 (375) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CREDIT SUISSE SETZT AMAZON UND IBM AUF 'TOP 30 LIST'

- CREDIT SUISSE STREICHT L'OREAL VON 'TOP 30 LIST'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 72 (68) PENCE - 'BUY'

PRESSESCHAU

TOP-THEMA oder TOP-THEMEN

- Hinweise auf geplante neue Short-Attacke auf Wirecard war Grund für das Leerverkaufsverbot der Bafin für Wirecard-Aktien, HB, S. 31

bis 7.00 Uhr:

- Mehrere deutsche Politiker fordern wegen der Gewalteskalation weitere Sanktionen gehen Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro, Bild, S. 2

- Die Ende Januar abgelösten Vorstände der Elsflether Werft AG, die mit der Sanierung des Marine-Schulschiffs Gorch Fock beauftragt ist, sollen nach Erkenntnis von Bilanzprüfern gezielt versucht haben, Kapital aus der Werft in eigene Firmen zu überführen, um eine Übernahme der Werft vorzubereiten, Bild, S. 2

- Die EU-Kommission legt Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union (EuG) ein, die zu einer Verschärfung der Zulassungsregeln für neue Dieselfahrzeuge geführt hätte, Stuttgarter Nachrichten

- Die Mitarbeiter des brasilianischen Bergbaugiganten Vale und seine Sicherheitsinspektoren wussten bereits schon seit Monaten von dem gefährlichen Zustand des im letzten Monat eingestürzten Minendamms, WSJ

- Die NRW-SPD sieht beim Braunkohle-Ausstieg das Energie-Unternehmen RWE in einer besonderen Verantwortung für die betroffenen Regionen und die Mitarbeiter, WAZ

- Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geforderte Mindeststeuer für global tätige Konzerne wie Apple, Google oder Amazon wird als Konzept frühestens 2020 auf dem Tisch liegen, Rheinische Post

- Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse führt laut Berufsforschern zu Nachteilen für Frauen, Rheinische Post

- Das britische Finanzunternehmen Legal & General ernennt Michelle Scrimgeour zur neuen Chefin der Investment-Sparte, FT

- Die schwarz-ro­te Ko­ali­ti­on steht vor har­ten Wo­chen mit in­ter­nen Ver­tei­lungs­kämp­fen - Bund droht ein zweistelliges Milliardenloch, FAZ, S. 15

- Die ge­setz­li­chen Kran­ken­kas­sen schlossen 2018 mit ei­nem Über­schuss von 2 Mil­li­ar­den Eu­ro. FAZ, S. 17

- "Wir wer­den je­des Jahr vier Wirk­stoff­kan­di­da­ten im Be­reich Krebs in die kli­ni­sche Ent­wick­lung brin­gen", Interview mit Meh­di Shahidi, Verantwortlicher für die Krebsprojekte bei Boehringer, FAZ, S. 18

- "Strafzahlungen können wir uns nicht leisten", Interview mit MAN-Chef Joachim Drees, Welt, S. 2

bis Montag 5.00 Uhr

- Der Nutzfahrzeughersteller MAN konnte den für 2020 geplanten Verkaufsstart seiner Elektrobusse nicht vorziehen, weil das Unternehmen nicht die nötigen Batteriezellen bekam, Welt

- Nato-Chef Jens Stoltenberg warnt vor wachsender Bedeutung von gefährlichen Cyber-Attacken, Interview, Funke

bis Sonntag 19.00 Uhr

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigt seine Reformpläne zur Organspende, Interview, FAZ, S. 1, 4

- Der FDP-Arbeitsmarktexperte Vogel fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Nationalen Weiterbildungsstrategie, Interview, HB, S. 7

