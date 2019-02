Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax kann sich wohl auch am Mittwoch nicht klar von dem zuletzt gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend absetzen: Nach leichten Gewinnen am Dienstag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex zur Wochenmitte knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn kaum verändert auf 11 538 Punkte. Die Marktbeobachter von Index-Radar sehen die jüngste Rally im Dax ohnehin "auf der Zielgeraden". "Für Panikmache ist es zu früh, aber zumindest eine Konsolidierung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen", schrieben sie in ihrem Morgenkommentar. Anleger dürften verstärkt über Gewinnmitnahmen nachdenken. Aus Sicht des Portfoliomanagers Thomas Altmann von QC Partners fehlt es an neuen positiven Nachrichten, die die Rally weiter befeuern könnten.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - An der Wall Street haben die Anleger nach den Gewinnen der letzten Wochen einen Gang zurückgeschaltet. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag leicht nach. Es sei inzwischen sehr viel Positives zu einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, sagten Händler. Die US-Wirtschaft sendete uneinheitliche Signale: So neigt der Häusermarkt weiter zur Schwäche. Die Stimmung der Verbraucher aber hatte sich überraschend deutlich aufgehellt.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der CSI-300-Index legte zuletzt um 0,19 Prozent zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,63 Prozent nach oben. Der japanische Nikkei 225 gewann 0,5 Prozent auf 21 556,51 Zähler. Die Hoffnung auf eine mögliche Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt der entscheidende Treiber.

DAX 11.540,79 0,31% XDAX 11.540,22 0,61% EuroSTOXX 50 3.289,32 0,28% Stoxx50 3.032,99 0,34% DJIA 26.057,98 -0,13% S&P 500 2.793,90 -0,08% NASDAQ 100 7.123,22 0,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,34 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1378 -0,12% USD/Yen 110,59 0,02% Euro/Yen 125,83 -0,10%

ROHÖL:

Brent 65,71 +0,50 USD WTI 56,02 +0,52 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- RWE hat laut Bundestagsjuristen kein Recht auf Entschädigung nach Kohleausstieg, Rheinische Post

- Ericsson-Finanzvorstand Carl Mellander stellt starken Mittelzufluss und sinkende Sanierungskosten in Aussicht, "Wir rechnen nicht mit einem schwachen ersten Halbjahr", Interview, BöZ, S. 1, 13

- Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und

Handelskammertages (DIHK), warnt vor anhaltender Unsicherheit über Brexit, Rheinische Post

- Arbeitgeberchef Ingo Kramer ruft deutsche Unternehmen zu mehr Europa-Engagement auf, Rheinische Post

- Chef des Büroimmobilienunternehmens Goodwind, Stavros Efremidis, setzt bei Expansion vor allem auf Objekte, die Spielraum für Wertsteigerungen etwa durch den Abbau grösserer Leerstände haben, "Werte kann man heute nur heben, wenn man Immobilien erwirbt, an denen man arbeiten muss", Interview, BöZ, S. 10

- Im Einzelhandel dominieren immer stärker Teilzeitjobs. Anteil der Vollzeitstellen rückläufig, Saarbrücker Zeitung

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beauftragt Selbstverwaltung mit Psychotherapie-Reform, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) droht vor Plastikgipfel gesetzliche Vorgaben an, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Allianz wappnet sich für Amazon, Gespräch mit Deutschland-Chef Klaus-Peter Röhler, FAZ, S. 19

- Schwarze Null ist kein Fetisch, Gespräch mit Wirtschaftsweisen-Chef Christoph Schmidt, FAZ, S. 17

bis 21.00 Uhr:

- US-Finanzinvestor Cerberus ändert Meinung zu deutscher Bankenfusion, HB, S. 30-31

- Peugeot-Chef Carlos Tavares beklagt "brutales Diktat des Europaparlaments" für CO2-Werte, FAZ, S. 22

- Deutsche Wirtschaft sieht Brexit-Fristverlängerung skeptisch, HB, S. 6-7

- "Das ist ein kompletter Kulturwandel", Gespräch mit Microsoft-Managerin Shelley Bransten über den Einzelhandel in der digitalen Welt, HB, S. 5

- Das Jahrhundert des Umbruchs, Gastbeitrag von Siemens-Chef Joe Kaeser, HB, S. 48

