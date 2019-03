----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Nach dem jüngsten Rückschlag von seinem Hoch seit Oktober dürfte sich der Dax am Dienstag etwas fangen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt fast ein halbes Prozent höher auf 11 400 Punkte. Wachstumssorgen hatten den Dax in vier Tagen vom Zwischenhoch bei 11 823 Punkten um gut 4 Prozent zurückgeworfen. Bereits an der Wall Street trat am Vorabend eine Stabilisierung ein, die vor allem der japanische Nikkei am Morgen fortsetzte. "Die Richtungssuche an der Börse geht weiter", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - STABILISIERT - Die US-Börsen haben sich nach ihren herben Verlusten vom Freitag zu Wochenbeginn stabilisiert. Die zuletzt wieder aufgeflammten Konjunktursorgen drückten allerdings weiter auf die Stimmung. Der Dow Jones Industrial , der im Handelsverlauf am Montag überwiegend leicht geschwächelt hatte, beendete den Tag dann aber 0,06 Prozent höher auf 25 516,83 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verlor hingegen 0,08 Prozent auf 2798,36 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,12 Prozent auf 7316,96 Zähler.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE IN JAPAN - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart gefangen. Insbesondere in Japan legten die Kurse kräftig zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,2 Prozent höher, nachdem er zum Wochenstart noch um drei Prozent eingebrochen war. Die Stabilisierung an den Aktienmärkten in den USA sorgte für Schwung. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, büsste hingegen zuletzt 0,93 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab um 0,11 Prozent nach.

DAX 11.346,65 -0,15% XDAX 11.368,13 0,52% EuroSTOXX 50 3.300,48 -0,16% Stoxx50 3.071,23 -0,37% DJIA 25.516,83 0,06% S&P 500 2.798,36 -0,08% NASDAQ 100 7.316,96 -0,12%

RENTEN:

Bund-Future 165,52 -0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1307 -0,04% USD/Yen 110,13 0,14% Euro/Yen 124,53 0,10%

ROHÖL:

Brent 67,40 +0,19 USD WTI 59,27 +0,45 USD

PRESSESCHAU

- Reform der Schuldenbremse: IW-Direktor Michael Hüther schlägt staatlichen Investitionshaushalt vor, Interview, HB, S. 8

- Bundesregierung pocht auf Menschenrechtsschutz durch Unternehmen, HB, S. 13

- "Europa muss die Spielregeln ändern", Interview mir Nobelpreisträger Jospeph Stiglitz, S. 10

- "Weg zur Einlagensicherung leichter", Gespräch mit ABI-Generaldirektor Giovanni Sabatini über EU-Gerichtsentscheidung zu Tercas-Stützung, BöZ, S. 3

- VW-Tochter MAN Energy Solutions steigt bei Elektrolyse-Spezialisten H-Tec-Systems ein, HB, S. 20

- Staatsanwaltschaft ermittelt wegen U-Boot-Verkaufs an Israel, HB, S. 21

- ENBW erwartet Boom bei Gaswerken, FAZ, S. 22

- "Privatsphäre unserer Kunden steht an erster Stelle", Gespräch mit Amazon-Technologievorstand Werner Vogels, FAZ, S. 19

- Sparen für die Krise: 30 Dax-Konzerne wollen 100 000 Stellen abbauen und jährlich 20 Milliarden Euro einsparen, HB, S. 1/4.5

- "Spahn hat ein schlüssiges Gesamtpaket vorgelegt", Gespräch mit TK-Chef Jens Baas, HB, S. 7

- "Das gefährdet den Standort", IW-Chef Michael Hüther warnt davor, dass Deutschland weiter bei Investitionen spart, HB, S. 8

- Europa braucht einen einheitlichen Preis für CO2, Gastbeitrag von Ex-Bundes-Finanzminister Hans Eichel und Ex-Wirtschaftsminister Edmond Alphandery, HB, S. 48

