Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Dem Dax winken am Freitag zum Handelsstart Gewinne: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt gut ein halbes Prozent höher auf 11 488 Punkte. Bereits an den Vortagen waren jedoch Kursanstiege auf bis zu 11502 Punkte schnell wieder zusammengeschmolzen. Der Index ist auf Richtungssuche. Gleiches gilt für die Wall Street, die tags zuvor jedoch Gewinne verbuchte. Der freundlichere Trend schwappte am Morgen dann auf Asien über. In Peking gehen die hochrangigen Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China weiter. Auch das Brexit-Chaos findet eine Fortsetzung: In London stimmt das Parlament am Nachmittag erneut über das EU-Austrittsabkommen ab. Parlamentspräsident John Bercow liess das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage "substanziell" von den vorhergehenden unterscheide.

USA: - FESTER - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat zugelegt. An der New Yorker Wall Street beendete der Dow Jones Industrial den Handel 0,36 Prozent höher bei 25717,46 Punkten. Marktbeobachter machten allerdings darauf aufmerksam, dass sich der Dow in seiner Suche nach einer eindeutigen Richtung nach wie vor in einer engen Handelsspanne bewege.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Freitag ein starkes erstes Quartal mit Gewinnen beendet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag 0,8 Prozent höher mit 21 205,81 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen schnellte zuletzt um mehr als 3 Prozent nach oben und der Hang Seng in Hongkong stieg um knapp 1 Prozent. Für das erste Quartal steht damit beim CSI ein Plus von bisher rund 28 Prozent auf der Kurstafel, womit er zumindest einen Teil des sehr schwachen Börsenjahres 2018 aufholte, als Konjunkturängste aufgezogen waren. Zum Start des neuen Jahres profitierten die Kurse dann von der Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit. Hier gingen die Verhandlungen am Freitag weiter. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht.

DAX 11'428,16 +0,08% XDAX 11'465,89 +0,19% EuroSTOXX 50 3'320,29 -0,05% Stoxx50 3'101,05 +0,08% DJIA 25'717,46 +0,36% S&P 500 2'815,44 +0,36% NASDAQ 100 7'320,47 +0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,15 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1232 +0,10% USD/Yen 110,742 +0,09% Euro/Yen 124,385 +0,19%

ROHÖL:

Brent 68,16 +0,34 USD WTI 59,67 +0,37 USD

PRESSESCHAU

bis 6.50 Uhr:

- Wirecards Problem-Partner, FT, S. 9

- Sparkurs-bei VW-Tochter Audi: Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Mosch fordert vor Gesprächen klare Strategie, Augsburger Allgemeine

- Monsanto-Klagen: Der stellvertretende Chef des Gesamtbetriebsrats, Heinz-Georg Webers, stärkt Bayer-Chef Werner Baumann den Rücken, Interview, Rheinische Post

- Atom-Entsorgungsfonds verzeichnet Verluste - Auch Euro-Rettungsfonds ESM muss Negativzinsen zahlen, HB, S. 10

- Der Produktionsstopp des A380 von Airbus birgt für die Bundesregierung Risiken von rund 750 Millionen Euro, Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Alle tanzen weiter, manche etwas näher an der Tür", Gespräch mit Berlin-Hyp-Chef Sascha Klaus über das Geschäftsjahr 2018 und die Perspektiven, BöZ, S. 4

- "Sind in fortgeschrittenen Gesprächen mit Banken", Gespräch mit Creditshelf-Chef Tim Thabe, BöZ, S. 3

- "Lokale Netze ergänzen den 5G-Netzausbau der Netzbetreiber", Gespräch mit ZVEI-Präsident Michael Ziesemer, BöZ, S. 11

- Wirtschaftsflügel der Union will sich für umfassenden Emissionshandel aussprechen, Focus

bis 21.00 Uhr:

- "Ich habe Verständnis für die Arbeitnehmervertreter", Gespräch mit Deutsche-Bank-Vorstand für Privat- und Firmenkunden Frank Strauss über Fragen der Kunden zu möglicher Fusion, die Integration der Postbank und den Niedrigzins, FAZ, S. 24

- Gewerkschaft Ufo droht mit Streiks bei Lufthansa in Sommerferien, Focus

- United Internet meldet Interesse für künftige Frequenzauktionen an, Welt, S. 10

- Kuka-Interims-Chef Peter Mohnen winkt dauerhafter Vertrag, HB, S. 1/18

- Union dringt auf Öffnungsklausel bei Grundsteuerreform, Focus

- Insa-Wahltrend: Deutsche sind gegen eine Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank, Bild, S.2

- Spitzenkandidat der Christdemokraten für die Europawahl, Manfred Weber: Briten sollen Austrittsvertrag doch noch zustimmen, Funke

- SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley legt den Briten ein zweites Referendum nahe, Funke

- Jobcenter vermitteln Arbeitsuchende überproportional oft in Zeitarbeit - Regierung sieht unterdurchschnittliche Nachhaltigkeit, Welt, S.4

- Grüne wollen Kürzung von Flüchtlingsleistungen blockieren, Bild; S. 2

- Berliner Koalition streitet über Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrern, Welt, S.4

- FDP-Luftfahrtexperte Bernd Reuther kritisiert Verkehrsminister Scheuer nach Flug-Gipfel, Bild, S.1

- Verkehrsministerium: Klimaziele werden erreicht, Funke

- "Die geopolitischen Risiken sind sehr gross", Gespräch mit Amundi-ETF-Chefin Valerie Baudson über globale Probleme, ein Interesse an der DWS und den Preiskampf in der Branche, HB, S. 28-29

----------

