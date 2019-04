Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - BEHAUPTET - Der Dax dürfte die starken Kursgewinne vom Vortag zunächst verteidigen: Der Broker IG Markets taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 11 694 Punkte. Zu Wochenbeginn war er mit bis zu 11 706 Punkten wieder fast an seine einfache 200-Tage-Linie herangelaufen, die ihn Mitte des Vormonats aufgehalten hatte. Vom Brexit-Chaos lassen sich die Anleger zunächst nicht mehr aus der Ruhe bringen: Dem Parlament in London war es auch im zweiten Anlauf nicht gelungen, sich auf eine Alternative zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May zu einigen. Das Unterhaus lehnte am Montagabend alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge ab. Das Risiko eines chaotischen Ausstiegs aus der Europäischen Union am 12. April ist damit gestiegen. An diesem Dienstag soll in einer Marathon-Sitzung erneut nach einem Ausweg gesucht werden.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen sind stark in den April gestartet. Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten von Industrie-Unternehmen in China und den USA trieben am Montag sowohl den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial als auch den S&P 500 auf ihren höchsten Stand seit Oktober 2018. Mit einem Aufschlag von 1,27 Prozent auf 26 258,42 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINN - Die Börsen Chinas haben am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen gewann zuletzt 0,21 Prozent und der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,18 Prozent. Für den japanische Leitindex Nikkei 225 ging es zuletzt ebenfalls moderat nach oben.

DAX 11 681,99 +1,35% XDAX 11 711,25 +1,40% EuroSTOXX 50 3385,38 +1,00% Stoxx50 3147,04 +0,96% DJIA 26 258,42 +1,27% S&P 500 2867,19 +1,16% NASDAQ 100 7478,416 +1,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,93 +0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12047 -0,07% USD/Yen 111,3785 +0,02% Euro/Yen 124,792 -0,05%

ROHÖL:

Brent 69,11 +0,10 USD WTI 61,73 +0,14 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mehr Transparenz bei der Altersvorsorge schaffen, HB, S. 6, 7

- EU-Agrarkommissar Phil Hogan: Landwirtschaft muss mehr für Umweltschutz tun, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Kapazitätserweiterung am Flughafen Düsseldorf verzögert sich, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Paul Jacobs verzichtet auf Qualcomm-Übernahme, WSJ

- Slack will im Juni oder Juli an der Nyse gelistet sein, WSJ

- Eaton setzt auf einheitliche Maschinensprache, Gespräch mit Deutschland-Geschäftsführer Martin Kram, WSJ, S. 11

- Kleine und mittlere Genossenschaftsbanken fordern weitere regulatorische Entlastungen - Chancengleichheit im Verbund angemahnt - Gespräch mit Bundessprecher der Interessengemeinschaft kleiner und mittlerer Genossenschaftsbanken, Andreas Hedl und Vorgänger Berend Gortmann, BöZ, S. 3

bis 21.00 Uhr:

- "Eine Bankenkonsolidierung ist unausweichlich", Gespräch mit JPMorgan-Europachef über Fusionen in seiner Branche, die Digitalisierung und den harten Wettbewerb in Deutschland, HB, S. 30

- Wettbewerbsexperte: Zuckerberg hat mit Regulierungs-Vorstoss das Wohl des eigenen Unternehmens im Sinn, HB, S. 9

- Digitalpolitiker sehen Regulierungs-Vorschläge von Facebook-Chef Zuckerberg skeptisch, HB, S. 1/9

- "Die Unternehmen treten spürbar auf die Bremse", Gespräch mit VDMA-Präsident Carl Martin Welcker, HB, S. 16-17

- Regierung streitet über Menschenrechtsschutz, HB, S. 8

- Familienunternehmer bilden Allianz gegen Populismus, HB, S. 1/4-5

- Studie: Ingenieurstudenten sind unzufrieden, HB, S. 17

- Für die Digitalisierung müssen Prinzipien und Leitlinien guten unternehmerischen Handelns entwickelt werden, Gastbeitrag von Bundesjustizministerin Katarina Barley, HB, S. 48

- Deutscher Städtetag fordert stärkere Förderung strukturschwacher Kommunen, Welt

