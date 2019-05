----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KLEINES PLUS - Mit freundlichen Vorgaben von den asiatischen Börsen dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen gut behaupten. In Tokio und Schanghai steigen die Kurse und der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher auf 12 097 Punkte. Damit würde sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen etwa 11 800 und 12 300 Punkten fortsetzen. Gespannt dürften die Börsianer nach New York schauen, wo zum Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden war.

USA: - KEIN HANDEL - Die US-Aktienbörsen blieben am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen. Der Dow Jones Index als Trendsetter für die weltweiten Börsen hatte zuletzt unterhalb von 22 600 Punkten stagniert.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Angesichts des Feiertages in den USA am Montag blieb der Handel aber eher lustlos. Viele Marktteilnehmer hielten sich zurück. Japans Nikkei 225 legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 21 277,30 Punkte zu. Hongkongs Hang Seng kletterte um 0,49 Prozent und in China gewann der Auswahlindex der Festlandbörsen CSI 300 gut ein Prozent hinzu.

DAX 12.071,18 0,50% XDAX 12.075,46 0,34% EuroSTOXX 50 3.364,04 0,40% Stoxx50 3.113,69 0,33% DJIA 25.585,69 0,37% (Freitag) S&P 500 2.826,06 0,14% (Freitag) NASDAQ 100 7.300,96 -0,10% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 167,55 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1179 -0,14% USD/Yen 109,57 0,04% Euro/Yen 122,48 -0,07%

ROHÖL:

Brent 70,10 -0,01 USD WTI 59,14 +0,51 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- "SPD muss weg vom Gemischtwarenladen", Interview mit Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) über die Forderung einer Neuausrichtung seiner Partei, Bild

- Der Hamburger Medienrechtler Matthias Prinz empfiehlt dem Bayer-Konzern einen Vergleich in den juristischen Auseinandersetzungen um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, HB, S. 26

- Eine Fusion von Fiat Chrysler und Renault würde die Autobranche durcheinanderwirbeln und das Unternehmen würde künftig in eine Liga mit VW aufrücken, Interview mit Forschungsdirektor Industriepolitik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), NOZ

- NRW-SPD-Chef Sebastian Hartmann fordert von seiner Partei inhaltliche Neuaufstellung, Interview, Rheinische Post

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht seine Partei von "Kernschmelze" der Volksparteien betroffen, Interview, Rheinische Post

- China will für Investoren den Marktzugang zu weiteren Sektoren erweitern, Xinhua

- Die Bank Rothschild plant eine Expansion in ganz Amerika, Telegraph

- Der ehemalige Chef des norwegischen Ölfonds Knut Kjaer übt Kritik an der norwegischen Regierung und Politik, wie sie mit dem grössten Staatsfonds der Welt umgehen, Interview, FT, S. 12

bis 22.15 Uhr:

- BDI-Präsident Dieter Kempf lehnt nationale Alleingänge im Klimaschutz ab, HB, S. 8-9

- Juncker-Nachfolge: Vestager greift Weber an, HB, S. 1/5

- "Der Aufwärtstrend hält an", Gespräch mit BC-Partners-Chef Raymond Svider über den Aufschwung der Private-Equity-Industrie, die Scheu der Beteiligungsmanager vor der Öffentlichkeit und die Chancen für etwaige Zukäufe, HB, S. 30-31

- "Man wird nachdenklicher", Gespräch mit Medienanwalt Matthias Prinz über Kommunikations- und Rechtsprobleme von Wirecard bis VW und den grössten Kampf seines eigenen Lebens, HB, S. 26-27

- "Wir brauchen die Opel-Mitarbeiter", Gespräch mit Segula-Autosparten-Chef Franck Vigot, FAZ, S. 21

