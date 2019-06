----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Dem Stabilisierungsversuch des Dax seit Freitagmittag folgt zu Wochenbeginn ein erneuter Rückschlag: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,78 Prozent niedriger auf 11 635 Punkte. Damit würde er unter das Tief vom Freitag in Richtung einfacher 200-Tage-Linie bei 11 620 Punkte rutschen. So nimmt die Rhetorik aus China zum Handelsstreit an Schärfe zu. Aber auch im politischen Europa gibt es Anlass zur Sorge. Hier richten sich die Blicke auf Italien und Deutschland.

USA: - SCHWACH - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko haben den Dow Jones Industrial am Freitag auf das tiefste Niveau seit Ende Januar geschickt. Der US-Leitindex knüpfte an seinen jüngsten Abwärtstrend an und fiel um 1,41 Prozent auf 24 815,04 Punkte. Damit erwies sich die zaghafte Erholung vom Donnerstag als Strohfeuer.

ASIEN: - GEMISCHT - Die sich immer weiter zuspitzende globale Handelsstreit hat die Börsen Asiens am Montag teils belastet. In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 1,30 Prozent. In Hongkong sank der Hang Seng um 0,25 Prozent, während der Auswahlindex der chinesischen Festlandbörsen CSI 300 zuletzt um 0,16 Prozent zulegte.

DAX 11'726,84 -1,47% XDAX 11'709,50 -1,79% EuroSTOXX 50 3'280,43 -1,14% Stoxx50 3'042,89 -0,84% DJIA 24'815,04 -1,41% S&P 500 2'752,06 -1,32% NASDAQ 100 7'127,95 -1,62%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,51 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1178 +0,08% USD/Yen 108,143 -0,15% Euro/Yen 120,882 -0,06%

ROHÖL:

Brent 61,14 -0,85 USD WTI 52,93 -0,57 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Grüne stellen die Schuldenbremse infrage, Interview mit Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, Welt, S. 6

- US-Aussenminister Mike Pompeo für Ende der EU-Strafzölle auf US-Produkte, Interview, Rheinische Post

- Goldman Sachs will Capital Vision Services für 2,7 Milliarden Dollar kaufen, WSJ

- Chef der US-Fluglinie Delta: Sind weiterhin an Beteiligung an Alitalia interessiert, Il Sole 24 Ore

- Constantin Medien will sich in Sport1 Medien umbenennen, Welt, S. 9

- Schweizer Ruag-Konzern will Dornier-Flieger samt Sparte loswerden, Welt, S. 10

- Europcar-Deutschland-Chef Stefan Vorndran: Wir haben den Markt für Diesel kaputtgeredet, Interview, Welt, S. 12

- BDI-Präsident Dieter Kempf wirft Bundesregierung mutloses Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik vor, Interview, HB, S. 4, 5

- US-Regierung hat sich gegen Strafzölle auf australische Produkte entschieden, New York Times

- Auswärtiges Amt richtet neues Lagezentrum der Bundesregierung für Aussen- und Sicherheitspolitik ein, HB Online

- SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach gegen vorgezogenen SPD-Parteitag, Passauer Neue Presse

- US-Aussenminister Mike Pompeo fordert Deutschland zu höheren Militärausgaben auf und nennt Bedingungen für neues Iran-Abkommen, Interview, Rheinische Post

- Landesjustizminister fordern klare Regeln für die Digitalisierung der Justiz, Interview mit Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU), Rheinische Post

bis 20.30 Uhr:

- DIW-Chef Fratzscher warnt vor handlungsunfähiger Bundesregierung, HB, S. 1

- Grüne stellen Schuldenbremse infrage: Bundesgeschäftsführer Michael Kellner fordert "Zukunftsinvestitionen" in EU und Deutschland, Welt, S. 6

- "Die Rechnung geht nicht auf", Gespräch mit Ex-IWF-Ökonom Carlo Cottarelli

über den Ausgabenkurs der italienischen Regierung, HB, S. 9

- DIHK mahnt Regierung in Sachen Bürokratie-Entlastung zur Eile, FAZ, S. 17

- "Kunden nicht mit Erklärungen überfluten", Gespräch mit Daimler-Compliance-Chef über ein Jahr neues Datenschutzrecht, FAZ, S. 19

/mis

(AWP)