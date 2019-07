---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Der Dax dürfte sich am Donnerstag von seinem jüngsten Rückschlag erholen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,39 Prozent höher auf 12 422 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 12 656 Punkten noch einen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Anschliessend war er bis an die 21-Tage-Linie bei 12 356 Punkten zurückgefallen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor vor Vertretern des Repräsentantenhauses die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weiter offen gelassen, indem er die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft betonte. An der Wall Street schafften es die grossen Indizes auf Rekordhochs, die allerdings nicht lange gehalten werden konnten.

USA: - FESTER - Das tagelange Warten auf den Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses hat sich gelohnt: Nach den Aussagen des obersten Währungshüters zu Wirtschaft und Inflation erklommen die US-Börsen am Mittwoch bereits im frühen Handel Höchststände. In der Folge erreichten der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 vorübergehend Rekordmarken. Der Dow rückte am Ende noch um 0,29 Prozent auf 26 860,20 Punkte vor.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens sind am Donnerstag den guten Vorgaben der Wall Street gefolgt. Die Zweifel vieler Investoren, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins bereits im Juli senken wird, scheinen nach Äusserungen des Fed Chefs Jerome Powell zertreut. In Japan stieg der Nikkei 225 zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 0,3 Prozent nach oben und in Hongkong gewann der Hang Seng mehr als 1 Prozent hinzu. Euphorie kam allerdings nicht auf. So fielen die Kurse im Verlauf vielerorts von ihren Tageshöchstständen zurück.

DAX 12 373,41 -0,51% XDAX 12 383,92 -0,62% EuroSTOXX 50 3501,52 -0,23% Stoxx50 3203,78 -0,23% DJIA 26 860,20 +0,29% S&P 500 2993,07 +0,45% NASDAQ 100 7903,401 +0,98%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,68 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12775 +0,24% USD/Yen 107,9430 -0,45% Euro/Yen 121,7540 +0,23%

ROHÖL:

Brent 67,21 +0,20 USD WTI 60,69 +0,26 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- CFRA SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 50 (65) EUR - 'STRONG SELL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TLG IMMOBILIEN AUF 33 (31) EUR - 'OVERWEIGHT' - MAINFIRST HEBT BECHTLE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 96 (62,40) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 45 (47) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 27 (30,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 116 (100) EUR - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7 (6,50) EUR - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 22 (25) EUR - 'BUY' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 3600 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 40 (46) EUR - 'OVERWEIGHT'

---------- PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr - US-Justiz ermittelt in 1MDB-Skandal auch gegen Deutsche Bank, WSJ - Staplerhersteller Kion baut eigene Batteriefabrik in Deutschland, HB - In Deutschland gibt es nach einer Auswertung der Barmer starke regionale Unterschiede bei der Zahnversorgung, Funke - Kassenarzt-Chef Andreas Gassen: Krankenkassen sollen keine Homöopathie mehr finanzieren, Rheinische Post - Finanzämter gehen nach Angaben der Deutschen Steuer-Gewerkschaft inzwischen deutlich härter gegen sogenannte Reichsbürger vor als früher, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Bulgariens grösster Telekomkonzern Vivacom steht nach Eigentümerstreit zum Verkauf, Ft, S. 17 - Russischer Milliardär Viktor Vekselberg hat keine Verkaufspläne für restliche Anteile an Schweizer Beteiligungen Sulzer, OC Oerlikon und Schmolz + Bickenbach, Interview, Welt, S. 12

bis 23.45 Uhr: - "Investoren werden nun realisieren, welcher Wert darin steckt", Gespräch mit Leoni-Chef Aldo Kamper über die Trennung von der Kabelsparte, BöZ, S. 7 - "Eine App ersetzt kein Medikament", Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und E-Health-Unternehmer Daniel Nathrath diskutieren über Apps auf Rezept, Deutschlands Digitalisierungsrückstand und den Schutz von Patientendaten, HB, S. 6-7 - Eine Berechnung der Bertelsmann Stiftung zeigt: Eine Übernahme der kommunalen Schulden durch den Bund wäre nicht nur teuer. Es würden auch nur wenige profitieren, HB, S. 8 - "Depotbanken könnten überflüssig werden", Gespräch mit Universal-Investment-Aufsichtsratschef Bernd Vorbeck über die Überlebenschancen in der Branche, den Einsatz von Robotern und den Einfluss der Blockchain, HB, S. 32 - Nordrhein-Westfalen will Stresstest für das Stromnetz, Gespräch mit Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), FAZ, S. 17 - "Im Fussball brodelt es schon ganz ordentlich", gespräch mit Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl, FAZ, S. 21 - Consus will Schuldenquote senken, Gespräch mit Firmenchef Andreas Steyer, BöZ, S. 8

bis 21.00 Uhr: - McAfee könnte noch in diesem Jahr an die Börse zurückkehren, WSJ - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schloss Mautverträge im Alleingang ab, Spiegel - Zahl der Lebensversicherungen sinkt auf niedrigsten Stand seit über 20 Jahren, Börse Online - Scheuer lädt Österreicher zu Gesprächen über Transit ein, Münchner Merkur

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker Q1-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut Q3-Umsatz 07:30 DEU: Gerresheimer Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 DNK: DNB Q2-Zahlen 10:00 DEU: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg 10:30 DEU: Pk genossenschaftliche Finanzgruppe zu konsolidiertem Jahresabschluss mit der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, und den BVR-Vorstandsmitgliedern Gerhard Hofmann und Andreas Martin, Ffm. 11:00 DEU: Audi Absatz 1. Halbjahr 2019 13:00 USA: Fastenal Q2-Zahlen 13:00 DEU: Lufthansa Verkehrszahlen 06/19 15:00 DEU: Pk Veltins mit Daten zum deutschen Biermarkt im ersten Halbjahr TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Bang & Olufsen Jahreszahlen DEU: Volkswagen Aufsichtsrat-Sitzung zu Ford-Kooperation DEU: Axel Springer Stellungnahme AR und Vorstand zum KKR-Übernahmeangebot TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zum überwiegenden Lebensunterhalt der Bevölkerung im Jahr 2018 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/19 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/19 (endgültig) 11:30 GBR: BoE Veröffentlichung Financial Stability Report 12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/19 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 6.6.19 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 06/19 16:00 USA: Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:10 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 18:15 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 18:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Vizepräsident Randal Quarles hält eine Rede in Washington 19:30 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 21:45 USA: US-Präsident Trump spricht bei einem Social-Media-Gipfel im Weissen Haus 23:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Voraussichtlich Entscheidung im Schadenersatzprozess des Zulieferers Prevent gegen Daimler, Stuttgart 09:30 EUR: EU-Gericht urteilt über die umstrittene Chemikalie Bisphenol A 09:30 EUR: EuGH urteilt über Passagierrechte bei Flugverspätungen GBR: Weitere Vorstellungsrunden der Kandidaten für die Nachfolge von Theresa May DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den USA FRA: Senat stimmt endgültig über nationale Digitalsteuer in Frankreich ab 12:00 DEU: Netzwerk Gerechter Welthandel protestiert vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen gegen das Ceta-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, Stuttgart

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Verbraucherpreise Juni Monatsvergleich +0,3 +0,3 Jahresvergleich +1,6 +1,6 Verbraucherpreise HVPI Monatsvergleich +0,1 +0,1 Jahresvergleich +1,3 +1,3 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI Juni Monatsvergleich +0,3 +0,3 Jahresvergleich +1,4 +1,4 VEREINIGTES KÖNIGREICH (Keine marktbewegende Daten erwartet.) USA 14.30 Uhr Verbraucherpreise, Juni Monatsvergleich unv. +0,1 Jahresvergleich +1,6 +1,8 Kernindex gg VJ +2,0 +2,0 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 221 221 (Vorwoche, in Tsd)

(AWP)