AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FESTER - Mit guten Vorgaben aus China und dem späten US-Aktienhandel am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn leicht aufwärts gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 12 345 Punkte. Allerdings war der Dax in der vergangenen Woche hinter der Rally am US-Markt zurückgeblieben und hatte eine Korrektur vollzogen nach dem starken Anstieg im Juni. In China fielen Daten aus dem Einzelhandel und zur Industrieproduktion im Juni robust aus. Zudem ging das Wachstum von Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal zwar zurück, erfüllte aber die Erwartungen von Experten. "Es sieht ganz so aus, als würde sich das Wachstum auf niedrigerem Niveau stabilisieren", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das macht fürs erste Mut."

USA: - FEST - Die Kette immer neuer Börsenrekorde in den USA ist auch am letzten Handelstag der Woche nicht abgerissen. Die Aussicht auf sinkende Zinsen bei einer gleichzeitig soliden Konjunktur trieb Anleger am Freitag erneut in Aktien. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erklommen Höchstkurse. Der Dow rückte um 0,90 Prozent auf 27 332,03 Punkte vor. Auf Wochensicht verbuchte er ein Plus von 1,5 Prozent. Seit Jahresbeginn sind es bereits gut 17 Prozent.

ASIEN: - GEMISCHT - An den Börsen Chinas ist es zum Wochenstart nach Daten zum Wirtschaftswachstum nach oben gegangen. So fiel das Wachstum der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt zwar, allerdings hatten Experten damit gerechnet. Börsianer sehen Anzeichen einer Stabilisierung. An Chinas Festlandsbörsen stieg darauf der CSI 300 um zuletzt mehr als ein halbes Prozent. In Honkong legte der Hang Seng um 0,16 Prozent zu. In Südkorea gerieten die Kurse indes etwas unter Druck. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 12 323,32 -0,07% XDAX 12 331,50 -0,15% EuroSTOXX 50 3497,63 +0,03% Stoxx50 3181,43 -0,31% DJIA 27 332,03 +0,90% S&P 500 3013,77 +0,46% NASDAQ 100 7943,24 +0,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,52 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12717 +0,01% USD/Yen 108,051 +0,13% Euro/Yen 121,790 +0,14%

ROHÖL:

Brent 66,65 -0,07 USD WTI 60,06 -0,15 USD

PRESSESCHAU

- Grünen-Politiker klagt auf Offenlegung der Pkw-Maut-Verträge, Rheinische Post

- Grüne Energie überholt Kohle und Atom - Erstmals stammen 42 Prozent des Stroms aus regenerativer Produktion, HB, S. 1,18

- Reisebranche stürzt sich in Preisschlacht - FTI nicht vom Abwärtstrend erfasst, Gespräch mit FTI-Chef Ralph Schiller, FAZ, S. 19

- Wegen Online-Handel - 40 000 Läden droht das Aus, Gespräch mit dem Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg, Bild, S.1

- Amtierender IWF-Chef David Lipton stellt sich hinter neue angedachte Stimulus-Massnahmen von verschiedenen Notenbanken, Interview, FT, S. 5

- Deutsche Lufthansa-Chef Carsten Spohr nennt Flüge unter 10 Euro ?unverantwortlich?, Interview, NZZ

- "Keiner weiss, wie schnell die E-Revolution gelingt", Interview mit dem Verwaltungsratschef des Autozulieferers Gestamp Francisco José Riberas Mera, HB, S. 27

- Nach Bluttest-Skandal gibt Heidelberger Krebsforschungszentrum "Versäumnisse" bei Hirntumormeldung zu, FAZ

- Ökonomen für klimapolitischen Kursschwenk, FAZ, S. 15

- Investoren lehnen Berufung von Dieter Zetsche als Daimler-Aufsichtsratschef ab, HB, S. 6-7

- Staatsanwälte und Investoren nehmen australische Investmentbank Macquarie ins Visier, HB, S. 32-33 - Europäische Wirtschaft legt von der Leyen 50-Punkte-Forderungskatalog vor, Funke

- Verbraucherschützer warnen vor leichtfertigen Investments über Facebook & Co., Funke

- EU-Kommissarin Malmström lehnt Nachbesserungen am Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten ab, Welt, S.9

- Chef der Wirtschaftsweisen: "Die Bepreisung von CO2 muss ins Zentrum rücken", HB, S. 9

- Der Dauerclinch zwischen Deutschland und Frankreich blockiert Europa - Evelyne Freitag, Deutschlandchefin von Sanofi Aventis, HB, S. 48

