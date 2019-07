----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHE VORGABEN - Die vorerst beendete Party an den US-Börsen dürfte am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für Katerstimmung sorgen. Der Dow Jones Index war am Vorabend nach Verlusten nahe dem Tagestief aus dem Handel gegangen. An den asiatischen Märkten setzten sich die Abgaben fort. Den Dax taxierte der Broker IG rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn ein knappes Prozent niedriger auf 12 235 Punkte. Das wäre der niedrigste Stand seit drei Wochen.

USA: - REKORDSERIE BEENDET - Am Mittwoch war an den US-Aktienmärkten für Anleger nichts zu holen. Sämtliche Leitindizes, die seit der Vorwoche nahezu täglich Rekordhochs markiert hatten, schlossen im Minus. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,42 Prozent auf 27 219,85 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 2984,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,48 Prozent auf 7888,76 Punkte ein.

ASIEN: - IM MINUS - Auch Asiens Aktienmärkte tendieren am Donnerstag schwächer. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um 1,83 Prozent auf 21 076,30 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,49 Prozent abwärts auf 28 453,64 Punkte. Chinas CSI 300 verlor 0,69 Prozent auf 3778,53 Punkte.

DAX 12.341,03 -0,72% XDAX 12.308,76 -0,96% EuroSTOXX 50 3.501,58 -0,56% Stoxx50 3.188,87 -0,22% DJIA 27.219,85 -0,42% S&P 500 2.984,42 -0,65% NASDAQ 100 7.888,76 -0,48%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,15 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1238 0,12% USD/Yen 107,71 -0,22% Euro/Yen 121,05 -0,10%

ROHÖL:

Brent 63,82 +0,16 USD WTI 56,80 +0,02 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Russischer Aussenminister Sergej Lawrow: Nord Stream 2 läuft nach Plan, Interview, Rheinische Post

- In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge, zu stark von amerikanische und chinesische Internunternehmen abhängig zu sein - etwa bei der Cloud, FAZ, S. 15

- BDI warnt vor CO2-Grenzausgleichszöllen, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- Uniper-Grossaktionär Fortum vertieft Dialog mit dem Unternehmen - Finnen wollen doch eine Mehrheit übernehmen - Chef des finnischen Uniper-Anteilseigners Fortum, Pekka Lundmark, präsentierte vor Aufsichtsräten, FAZ, S. 22

- Vossloh will nach Umbau wieder Fahrt aufnehmen, Gespräch mit Firmenchef Andreas Busemann, FAZ, S. 21

- Das Amtsgericht Darmstadt hat die Berufung von zwei der drei Vorständen der Spartengewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) für unwirksam erklärt - Streikaufruf bei Lufthansa wohl hinfällig, HB

- Eurosport verkauft Bundesliga-Rechte - DAZN soll übertragen, Bild

- "Geld verleiht Macht", Gespräch mit Melinda Gates über digitales Geld, Frauenrechte in Afrika und ein schwieriges Gespräch mit ihrem Mann, HB, S. 30-31

- "Unternehmen sollten sich sagen: So sind wir eben", Gespräch mit Ekomi-Gründer Michael Ambros über Authentizität, HB, S. 35

- Beziehungen zu den USA können trotz der Handelsfriktionen intensiviert werden, Gastbeitrag von Peter Beyer, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, HB, S. 48

- FDP will Freelancer vor dem Verdacht der "Scheinselbständigkeit" schützen und fordert klare Abgrenzungen, FAZ, S. 17

- Die Plattform für digitale Immobilieninvestments Exporo hat es geschafft, dass EU-weit erstmals Anteile an einer Immobilie im Rahmen einer tokenbasierten Anleihe Investoren zugänglich gemacht werden, Gespräch mit Exporo-Chef Simon Brunke, BöZ, S. 1/2

- Nathan Fabian, Direktor bei den Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), die von den Vereinten Nationen unterstützt wird, warnt davor, dass der deutsche Finanzplatz zurückfallen könnte, wenn es darum geht, nachhaltige Anlagen zu erzeugen, BöZ-Gespräch, S. 13

bis 21.00 Uhr:

- Vor der Sitzung des Klimakabinetts an diesem Donnerstag hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter konkrete Beschlüsse zur Begrenzung der Erderwärmung eingefordert, Funke

- Um beim Klimaschutz voranzukommen, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe vorgeschlagen, Rheinische Post

(AWP)