AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Der Dax versucht am Freitag einen versöhnlichen Wochenabschluss: Bei guten Vorgaben aus Asien taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12 315 Punkte. Der Dax fällt seit zwei Wochen und verlor dabei seit dem Jahreshoch von 12 656 Punkten fast 4 Prozent. Tags zuvor konnte er jedoch seine 50-Tage-Linie halten, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

USA: - FREUNDLICH DANK FED - Zinshoffnungen haben den US-Aktienmärkten am Donnerstag im späten Handel zu einer Erholung und freundlichen Schlusstendenz verholfen. Davor hatten durchwachsene Unternehmensergebnisse und Befürchtungen einer weiteren Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China für Belastung gesorgt. Aus Unternehmenssicht schockten vor allem die Quartalszahlen des Filmanbieters Netflix die Anleger.

ASIEN: - BREITE ERHOLUNG - Asiens Aktienmärkte zeigen sich am Freitag durch die Bank stärker. Japans Nikkei 225 legt zur Stunde 1,93 Prozent auf 21 453,24 Punkte zu. Hongkongs Hang Seng gewinnt 1,08 Prozent auf 28 770,23 Punkte, und Chinas CSI 300 liegt 1,14 Prozent höher bei 3811,48 Punkten.

DAX 12.227,85 -0,92% XDAX 12.242,83 -0,54% EuroSTOXX 50 3.482,83 -0,54% Stoxx50 3.187,01 -0,06% DJIA 27.222,97 0,01% S&P 500 2.995,11 0,36% NASDAQ 100 7.904,13 0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,48 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1260 -0,15% USD/Yen 107,59 0,27% Euro/Yen 121,14 0,12%

ROHÖL:

Brent 63,09 +1,16 USD WTI 56,11 +0,81 USD

PRESSESCHAU

bis 7.10 Uhr:

- Investor X+Bricks legt im Kampf um Real nach: Ein Rechtsgutachten soll helfen, die kartellrechtlichen Sorgen der Metro aus dem Weg zu räumen, Lebensmittel-Zeitung

- Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert dreistelligen Millionenbetrag für Batterieforschung, Interview, Augsburger Allgemeine

- Die Hamburger Varengold-Bank gerät in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung weiter unter Druck, HB, S. 28

- Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will Grenzschutzbehörde Frontex aufrüsten, Interview, Welt, S. 1, 4

bis 23.45 Uhr:

- Gatehouse Media verhandelt mit Gannett über Übernahme, WSJ

- We-Work-Co-Gründer Adam Neumann hat mehr als 700 Millionen US-Dollar aus dem Unternehmen herausgezogen, WSJ

- "Putin ist schwach", Gespräch mit russischem Unternehmer Sergej Petrow über die Methoden des Geheimdienstes und die Lage von Geschäftsleuten, BöZ, S. 7

bis 21.00 Uhr:

- "Wir sparen nicht an den Mitarbeitern", Gespräch mit SAP-Finanzchef Luka Mucic, HB, S. 19

- "Vodafone baut das Gigabit-Netz für jeden", Gespräch mit Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter, FAZ, S. 24

- Daimler ordnet seinen Vertrieb neu und holt 2500 ausgelagerte Mitarbeiter in den Mercedes-Niederlassungen zurück in den Konzern, HB, S. 22

- Brauereikonzern AB Inbev erwägt nach gescheitertem Börsengang des Asiengeschäfts den Verkauf von Geschäftsteilen in Südkorea, Australien und Zentralamerika; erhofft sich mindestens 10 Milliarden US-Dollar, WSJ

- Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) warnt in der Debatte um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 vor der Gefahr einer zu starken Abhängigkeit von russischer Energie, Bild, S. 3

- Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will das Dublin-Verfahren reformieren, das vorsieht, dass Asylbewerber in dem Land zu registrieren sind, in dem sie die EU betreten, Bild, Welt S. 1

- Hamburger Reederei Jacob warnt vor Eskalation im Persischen Golf, Funke

- "Risiko-Affinität als hoher Wert", Gespräch mit Flixbus-Co-Gründer Daniel Krauss über Unternehmertum in einer digitalen Welt, HB, S. 50-51

- Bundesregierung verlagert Arbeitsplätze in den Osten, FAZ, S. 17

