AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILSIERUNG - Auf den scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch eine Stabilisierung auf niedrigerem Niveau folgen. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Prozent höher auf 12 183 Punkte. Der Leitindex war am Vortag nach enttäuschenden Quartalszahlen mehrerer Unternehmen und nach schwachen Konjunkturdaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt. Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend. Eine erste Zinssenkung seit zehn Jahren gilt unter Beobachtern als sehr wahrscheinlich. Es gibt durchaus skeptische Stimmen am Markt: Die heftigen Kursverluste am Vortag zeigten eindrucksvoll, "dass ein von Hoffnungen getriebener Aktienmarkt am Ende bei allen geldpolitischen Versprechen immer noch auf die nackten Daten zu Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen reagiert", argumentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

USA: - SCHWÄCHER - Die anhaltende Nervosität vor dem US-Zinsentscheid macht den Anlegern an der Wall Street weiter zu schaffen. Am Dienstag sorgten zudem neue verbale Störmanöver von US-Präsident Donald Trump bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen China und den USA für eine verhaltene Stimmung. Von Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen kam ebenfalls keine Unterstützung, da diese eher durchwachsen ausfielen. Zum Börsenschluss notierte der Dow Jones Industrial 0,09 Prozent tiefer bei 27 198,02 Punkten.

ASIEN: - SCHWACH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch infolge durchwachsener Signale seitens der Handelsgespräche zwischen den USA und China nachgegeben. Zudem waren die Investoren auf geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch voraussichtlich den Leitzins senken wird und sich zudem zur weiteren Entwicklung äussern wird. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 0,60 Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 0,74 Prozent abwärts und in Hongkong fiel der Hang Seng um mehr als 1 Prozent.

In Hongkong war es erneut zu Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen.

DAX 12 147,24 -2,18% XDAX 12 126,03 -2,47% EuroSTOXX 50 3462,85 -1,72% Stoxx50 3178,81 -1,21% DJIA 27 198,02 -0,09% S&P 500 3013,18 -0,26% NASDAQ 100 7952,47 -0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,62 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1154 0,00% USD/Yen 108,55 -0,06% Euro/Yen 121,08 -0,05%

ROHÖL:

Brent 65,28 +0,58 USD WTI 58,45 +0,40 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Die Verkehrspolitik habe bislang zu wenig Beiträge zur Senkung von CO2-Emissionen geliefert, das gelte für den Flug- ebenso wie für den Automobilverkehr Interview mit Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD), Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Bundesregierung rechnet mit Wachstumsverlusten der deutschen Wirtschaft von rund 0,3 Prozentpunkten, sollte der internationale Handelsstreit mit den USA eskalieren, Rheinische Post

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Bundesregierung macht Leuten Angst beim Klimaschutz, Rheinische Post

- Ex-Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern fordert stärkeres Engagement von Finanzinvestoren bei der Klimarettung, HB,

- Der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hält die Leistung der US-Wirtschaft für überschätzt, ist besorgt über den Zustand Europas und fest davon überzeugt, dass der Handelsstreit mit China auch dann noch andauern wird, wenn US-Präsident Trump nicht mehr im Amt ist, Interview, HB, S. 6,7

- BASF fürchtet neue Grunderwerbsteuerlasten in dreistelliger Millionen-Höhe, FAZ, S. 17

bis 23.45 Uhr:

- Corestate-Chef Lars Schnidrig: "Ohne eine klar formulierte und nachvollziehbare ESG-Strategie wird sich kein Assetmanager nachhaltig am Markt durchsetzen", BöZ, S. 10

- Die steigenden Rentenausgaben sollten künftig nach Ansicht von gewerkschaftsnahen Ökonomen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) durch eine Kombination aus höheren Beitragssätzen und Steuern finanziert werden, Funke

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat zugesichert, das Regierungskonzept zum Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten - "Eine CO2-Bepreisung macht manches teurer, da sollte niemand drum herumreden", Funke

- In der Iran-Krise hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zu Besonnenheit aufgerufen

- "Deutschland muss alles tun, eine weitere Eskalation im Persischen Golf zu verhindern", Funke

bis 21.00 Uhr:

- VW will neues Werk für dreistelligen Millionenbetrag in der Türkei statt in Bulgarien bauen, weil die Türkei dem Konzern finanzielle Zugeständnisse in dreistelliger Millionenhöhe macht, FAZ, S. 17

- Golf-Krise: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schliesst deutsche Beteiligung an US-Mission aus, HB, S. 8-9

- Verhandlungsexperte Thorsten Hofmann über den Umgang der EU mit Boris Johnson: "Es wäre fatal, Drohungen nachzugeben", HB, S. 10

- Pisa-Koordinator der OECD Andreas Schleicher wirbt für Zentralabitur: "Das System ist nicht effizient", HB, S. 12

- Formel-1-Marketingchef Sean Bratches: "Es geht darum, für ein besseres Spektakel zu sorgen", HB, S. 27

