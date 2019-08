Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Moderate Abgaben sind am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zu erwarten nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,07 Prozent niedriger auf 12 180 Punkte. Damit dürfte sich der Dax deutlich besser halten als die US-Aktien, die am Mittwoch im späten Handel unter starken Druck geraten waren. Die Währungshüter hatten zwar wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Sie hätten allerdings kaum eine Chance gehabt, die Anleger positiv zu überraschen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die Wall Street hat am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutliche Verluste erlitten. Doch immerhin konnten sich die wichtigen Indizes am Ende über ihren Tagestiefs behaupten. Der Dow Jones Industrial schloss 1,23 Prozent tiefer bei 26 864,27 Punkten. Damit schmolz das Plus für den abgelaufenen Monat Juli auf knapp ein Prozent zusammen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag nach dem kleinen Zinsschritt in den USA etwas schwächer tendiert. Auch in Asien hatten zahlreiche Marktteilnehmer offenbar mit deutlicheren Signalen für weitere Zinssenkungen gerechnet. Diese Hoffnung hatte die US-Notenbank Fed am Vorabend nicht erfüllt. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um 0,05 Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 0,80 Prozent abwärts und in Hongkong fiel der Hang Seng um 0,69 Prozent. Von der Konjunktur gab es wenig Erfreuliches: Der chinesische Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe deutet weiter auf eine Abschwächung der Aktivitäten hin.

DAX 12.189,04 0,34% XDAX 12.134,86 0,07% EuroSTOXX 50 3.466,85 0,12% Stoxx50 3.181,29 0,08% DJIA 26.864,27 -1,23% S&P 500 2.980,38 -1,09% NASDAQ 100 7.848,78 -1,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,92 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1046 -0,27% USD/Yen 109,18 0,38% Euro/Yen 120,60 0,10%

ROHÖL:

Brent 64,37 -0,68 USD WTI 57,87 -0,71 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 150 (140) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 15 (17) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CFRA HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 128 (122) EUR - 'HOLD'

- COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RIB SOFTWARE AUF 24 (22) EUR - 'BUY'

- COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 45 (44) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 161 (157) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 74 (70) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT UNIPER AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 24,10 (19) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 161 (163) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 65 (59) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CFRA SENKT L'OREAL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 220 (250) EUR

- CFRA SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 10,70 (11,20) EUR - 'HOLD'

- CFRA SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 4,20 (4,50) EUR - 'SELL'

- HSBC HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 12 (9) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 68 (66) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 330 (340) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 109 (103) CHF - 'SECTOR PERFORM'

PRESSESCHAU

bis 06.15 Uhr:

- Dieselskandal: Volkswagen verschrottet in den USA mehr als 102.000 zurückgekaufte Autos, Wirtschaftswoche

- CDU-Wirtschaftsrat mit Vorschlägen für Ostdeutschland, Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft

- Galeria Karstadt Kaufhof will online künftig auch Baumarktartikel und Möbel verkaufen. Konzern will zu den Onlinehändlern mit grösster Reichweite aufsteigen, Interview mit Galeria-Digitalvorstand Marco Werner, Kölner Stadt-Anzeiger

- Städte- und Gemeindebund: Qualität statt Beitragsfreiheit bei Kitas, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer Gerd Landsber, Passauer Neue Presse

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident (CDU): Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) plant nationalen Waldgipfel im September, Interview, Rheinische Post

- rünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert Urwald-Offensive in Deutschland, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Axel-Springer-Betriebsrat misstraut Zusagen von Investor KKR, FAZ, S. 22

- Der typische Fintech-Nutzer ist jung, männlich, reich - Umfrage, FAZ, S. 29

bis 21.00 Uhr:

- Telekom-Experte Bernd Sörries über Unitymedia-Kauf: "Vodafone kann jetzt einen Wettbewerbsnachteil ausräumen", HB, S. 23

- EU-Kommissar Günther Oettinger: Neuer britischer Premierminister Boris Johnson hat keinen Wertekanon und keine Prinzipien, Badisches Tagblatt

- Unicredit untersucht möglichen Daten-Hack, WSJ

- Der Bundesvize der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hat Daimler-Vorstandschef Ola Källenius für dessen Positionierung gegen rechte Umtriebe im Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim gelobt, HB, Online

- - Streit um die Pipeline Nord Stream 2: Naftogaz-Chef Andrij Kobolew wirft Russland Wortbruch vor, Interview, HB, S. 8-9

