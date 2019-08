Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DAX DROHT RUTSCH UNTER 12000 PUNKTE - Der Dax dürfte am Freitag nach der weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA mit deutlichen Verlusten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsstart mit einem Abschlag von 1,82 Prozent auf 12 030 Punkte. Damit droht erstmals seit Mitte Juni der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Zählern. Zudem steuert der deutsche Leitindex auf ein dickes Wochenminus zu. Bei einem Niveau von rund 12 000 Zählern wäre es ein Minus von etwas mehr als drei Prozent im Vergleich zum vergangenen Freitag.

USA: - US-ZÖLLE MACHEN ERHOLUNG ZUNICHTE - Die Ankündigung von US-Strafzöllen auf weitere chinesische Produkte hat am Donnerstag die Erholung an der Wall Street jäh gestoppt. Der Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor am Ende 1,05 Prozent auf 26 583,42 Punkte, womit er nur wenig über seinem Tagestief blieb. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,90 Prozent tiefer bei 2953,56 Punkten und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,61 Prozent auf 7801,15 Zähler.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Die erneute Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China hat die Börsen in Asien am Freitag stark belastet. US-Präsident Donald Trump kündigte am Vorabend neue Strafzölle auf chinesische Produkte an. Auch zwischen Japan und Südkorea verschärften sich die Spannungen im Handelsstreit erheblich. In Japan sackte der Nikkei 225 zuletzt um 2,61 Prozent ab. Der Yen legte zum Dollar seit dem Vorabend um etwa zwei Prozent zu. Dies belastet in der Regel die Aussichten der Exportnation. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 1,75 Prozent abwärts und in Hongkong fiel der Hang Seng um 2,37 Prozent.

DAX 12.253,15 0,53% XDAX 12.079,31 -0,46% EuroSTOXX 50 3.490,03 0,67% Stoxx50 3.191,82 0,33% DJIA 26.583,42 -1,05% S&P 500 2.953,56 -0,90% NASDAQ 100 7.801,15 -0,61%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,83 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1082 -0,02% USD/Yen 107,10 -0,23% Euro/Yen 118,69 -0,25%

ROHÖL:

Brent 62,03 +1,53 USD WTI 55,07 +1,12 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 90 (94) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 21 (24) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 30 (31) EUR - 'OUTPERFORM'

- COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 130 (120) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 105 (116) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22,50 (21,50) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6 (7) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15 (16,80) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 30 (28) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/CFRA HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22,50 (18,50) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR FUCHS PETROLUB AUF 35 (36) EUR - 'HALTEN'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 189 (191) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,50 (5,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ING AUF 10,30 (10,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- CFRA HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 125 (110) EUR - 'HOLD'

- CFRA SENKT SHELL B AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2650 (2750) PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 81 (79) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,50 (2,42) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 79 (82) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 95 (93) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5610 (5580) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- WDH/CFRA HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 110 (100) EUR - 'BUY'

- WDH/CFRA SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,20 (2,40) EUR - 'HOLD'

- WDH/CFRA SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 127 (170) EUR - 'HOLD'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GENERALI AUF 17,00 (16,50) EUR - 'HALTEN'

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Bundesarbeitsministerium prüft Umsetzbarkeit einer Kindergrundsicherung, Neues Deutschland

- Deutsche Waldbesitzer fordern wegen Dürre und Trockenheit höhere Hilfen als Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Aussicht stellt, Saarbrücker Zeitung

- Wohin verschwinden zurückgekaufte Diesel in den USA? Parkplätze mit Hundetausenden zwischengelagerten Autos leeren sich, wie Satellitenbilder zeigen, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- Volkswagen erwägt Werk in der Türkei, Bild S. 2

- Fed untersucht Amazons Web Services zur Zeit des Capital-One-Hacks, WSJ

- Die Europäische Zentralbank hat sich zu kleinteilige Ziele gesetzt und damit selbst unter Zugzwang gesetzt, Gespräch mit Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing, HB, S. 51

- Deutschland braucht dringend ein vernetztes

Gesundheitssystem, Gastbeitrag von TK-Chef Jens Baas, HB, S. 64

- EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis wirbt um die Mitwirkung der Finanzbranche und privater Investoren im Kampf gegen den Klimawandel, Gastbeitrag, BöZ, S. 1/8

bis 21.00 Uhr:

- FTC untersucht Facebooks Übernahmepolitik, WSJ

- Deutscher Bahn liegt Angebot für bundesweites Glasfasernetz entlang der Schienenwege vor, HB, S. 1/6-7

- Deutsche Politiker reagieren empört auf das amerikanische Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2, HB, S. 8

- Wolfgang Tiefensee (SPD) will bundesweit mit Mietkauf-Modell Familien zu Eigentumswohnungen verhelfen, Bild

- Deutsche Luftfahrt legt eigenes Klimapaket vor, FAZ. S. 15

----------

jha/

(AWP)