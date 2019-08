Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GUT BEHAUPTET - ie Kurserholung an der Wall Street am Vorabend dürfte am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt zumindest weitere Kurseinbussen zunächst verhindern. Der Dow Jones Industrial hatte im späten Handel zugelegt und war wieder über die runde Marke 26 000 Punkte gestiegen. Den Dax taxierte der Broker IG zur Wochenmitte rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent im Plus bei 11 580 Punkten. Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den Dax in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. "Die Märkte sind zurecht verunsichert", kommentierte der Vermögensverwalter DWS. Denn mit den von den USA angekündigten weiteren Strafzöllen auf Importe aus China steige das Risiko, dass Peking das Interesse an einer raschen Lösung des Konfliktes verliert. Stattdessen könnte China einen Machtwechsel in den USA abwarten und notfalls die USA sogar gezielt provozieren, um eine Wiederwahl Trumps zu verhindern.

USA: - ERHOLT - Von ihrem bislang schlimmsten Tag des Jahres zum Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag gut erholt. Der Dow Jones Industrial ging mit plus 1,21 Prozent und 26 029,52 Punkten knapp unter seinem Tageshoch aus dem Handel. In den vergangenen vier Sitzungen hatte der Leitindex wegen der Zuspitzung im Handelsstreit fast fünfeinhalb Prozent eingebüsst. Nach den hohen Kursverlusten seit dem Monatswechsel sei der Markt überverkauft und reif für eine Gegenbewegung gewesen, analysierten die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben sich am Mittwoch nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten teilweise stabilisiert. An Chinas Festlandbörsen hielt sich der CSI 300 mit 0,02 Prozent knapp in der Gewinnzone. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,37 Prozent und in Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um 0,39 Prozent abwärts. Angesichts des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China, der den Aktienmärkten zuletzt zugesetzt hatte, bleiben die Investoren vorsichtig. Sie fürchten die Unsicherheit, wie es nun weitergeht und noch grössere Belastungen für die Weltwirtschaft.

DAX 11.567,96 -0,78% XDAX 11.647,47 +0,31% EuroSTOXX 50 3.291,66 -0,58% Stoxx50 3.022,30 -0,71% DJIA 26.029,52 +1,21% S&P 500 2.881,77 +1,30% NASDAQ 100 7.521,32 +1,42%

Bund-Future 176,86 +0,11%

Euro/USD 1,1215 +0,14% USD/Yen 106,09 -0,35% Euro/Yen 118,98 -0,22%

Brent 58,88 -0,06 USD WTI 53,59 -0,04 USD

- ALPHAVALUE SENKT HEIDELBERGER DRUCK AUF 'REDUCE' (ADD) - ZIEL 0,91 EUR - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 72,50 (70) EUR - 'BUY' - CFRA SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 34 (36) EUR - 'BUY' - CFRA SENKT ZIEL FÜR SGL GROUP AUF 6,50 (8) EUR - 'HOLD' - CITIGROUP STARTET TRATON MIT 'BUY' - ZIEL 29,60 EUR - COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR HAWESKO AUF 38 (39) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 72 (80) EUR - 'BUY' - GOLDMAN STARTET TRATON MIT 'BUY' - ZIEL 39 EUR - HSBC HEBT NORDEX AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 10,2 EUR - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 54 (50) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN STARTET TRATON MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 28 EUR - RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 69 (75) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 16,0 (14,8) EUR - 'BUY' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 102 (103) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 76 (78) EUR - 'OVERWEIGHT' - WDH/MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 78 (56) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/MAINFIRST SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 31 (34) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 600 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 830 (900) PENCE - 'TOP PICK' - WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 61 (63) CHF - 'OVERWEIGHT' - WDH/MAINFIRST STARTET ESSILORLUXOTTICA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 140 EUR - WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 19 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'

bis 6.15 Uhr: - FDP fordert Abschmelzung der Subventionen des Bundes, Redaktionsnetzwerk Deutschland - BSI-Chef Arne Schönbohm warnt vor politischen Entscheidungen im Fall Huawei, FAZ - Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) kritisiert Windpläne des Bundes als "Anleitung zum Reissen der Klimaziele", Neue Osnabrücker Zeitung - Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel (SPD) fordert höhere Ausgleichsabgabe, Westdeutsche Allgemeine Zeitung - Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, und Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD, fordern höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, Welt - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg für Abschaffung der Grenzkontrollen nach Österreich, Rheinische Post - Bildungslotterie stellt Ende August den Betrieb ein. Neustart geplant, HB - Debatte um Einschulung: Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger, Rheinische Post - Sozialverband VdK fordert Grundrente, damit Senioren keine Flaschen sammeln müssen, Interview mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 5.00 Uhr: - Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach hat eine Null-Promille-Grenze für E-Scooter-Fahrer ins Gespräch gebracht, Funke - SPD und Grüne im Bundestag für Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch, Welt - Studie: Studenten verdienen in Nebenjobs zwischen 9,50 und 30 Euro pro Stunde, Funke - Beyond Meat erteilt Preissenkungen in Deutschland eine Absage, Welt

bis 23.45 Uhr: - "Ertrags- und Kostendruck hat man immer" - Interview mit Hans Joachim Reinke, Chef der DZ-Bank-Tochter Union Investment, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Der Chef von Wacker Chemie, Rudolf Staudigl, fordert deutlich niedrigere Strompreise für die Industrie in Deutschland - "Wenn wir die industrielle Fertigung nach China abwandern lassen, weil dort der Strom billig ist, hat das immense Folgen", HB - Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow wirbt um neues VW-Werk - sieht sein Land im Vorteil gegenüber der Türkei, HB - Wirtschaft hat erst ein Viertel des Digitalisierungspotenzials ausgeschöpft - Jacques Bughin, Direktor des McKinsey Global Institute, HB

