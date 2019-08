----------

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street können den deutschen Aktienmarkt am Freitag voraussichtlich nicht stützen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,33 Prozent niedriger auf 11 804 Punkte. Damit zeichnet sich nach einer bislang sehr turbulenten Börsenwoche für den Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent ab. "Die Anleger gehen erstmal in den Abwartemodus über", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für eine langfristig tragfähige Erholung am Aktienmarkt müssten erst die grossen politischen Themen Brexit und Handelskonflikt gelöst werden. Für den DAX gelte es, die zurückeroberte 200-Tage-Linie bei aktuell 11 642 Punkten zu verteidigen. Zumal auf diesem Niveau auch der Rücksetzer Ende Mai und Anfang Juni geendet habe.

USA: - GEWINNE - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ihre Aufholjagd vom Vortag auf beeindruckende Weise fortgesetzt. Der marktbreite und damit besonders aussagekräftige S&P 500 machte seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste mit plus 1,88 Prozent auf 2938,09 Punkte vollständig wett. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial war mit plus 1,43 Prozent auf 26 378,19 Punkte in guter Form und steht damit seit dem Schluss am vergangenen Freitag mit weniger als einem halben Prozent im Minus. Noch zu Wochenbeginn hatte eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg zwischen den USA und China eine Verkaufswelle ausgelöst. Dass Anleger am Donnerstag wieder zuversichtlicher wurden, ging auch zurück auf gute Konjunkturdaten aus China zusammen mit vorerst ausbleibenden negativen Nachrichten von der amerikanisch-chinesischen Handelsfront.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Zwar hatte die Wall Street mit ihrer fortgesetzten Erholung eigentlich für Rückenwind gesorgt, doch bröckelten die Futures am US-Aktienmarkt zuletzt ein wenig ab. Die Investoren bleiben angesichts des ungelösten Handelskonflikts zwischen China und den USA vorsichtig. Wöhren der Nikkei 225 in Tokio zum mehr als ein halbes Prozent zulegte, ging es an Chinas Festlandbörsen für den CSI 300 zuletzt um 0,70 Prozent abwärts. In Hongkong fiel der Hang Seng um 0,13 Prozent.

DAX 11 845,41 +1,68% XDAX 11 839,84 +1,00% EuroSTOXX 50 3375,38 +1,98% Stoxx50 3083,30 +1,80% DJIA 26 378,19 +1,43% S&P 500 2938,09 +1,88% NASDAQ 100 7724,83 +2,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,48 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1196 0,14% USD/Yen 105,98 -0,08% Euro/Yen 118,66 0,05%

ROHÖL:

Brent 57,26 -0,12 USD WTI 52,45 -0,09 USD

PRESSESCHAU

- Bund sucht externen Berater für strategische Empfehlungen in puncto Commerzbank-Beteiligung, BöZ

- IW-Direktor Michael Hüther fordert Abkehr von Schwarzer Null, Passauer Neue Presse

- Rechnungshof rügt geplante Forschungsförderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Experten erwarten spürbare Rentenerhöhung für 2020, Focus

- Agrarsubventionen: Ein Prozent der Betriebe bekommt 20 Prozent der Gelder aus Brüssel, Neue Osnabrücker Zeitung

- CDU, FDP und Grüne kritisieren Deutsche Umwelthilfe, HB

- Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) ist gegen Staatshilfe für Autozulieferer, Interview mit VDA-Präsident Bernhard Mattes, Focus

- Im Streit um die Einführung einer Grundrente macht die Union Druck auf den Koalitionspartner SPD, Interview mit Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU), Funke

- "Handvoll" US-Bundesstaaten könnten sich der Klage anschliessen, um den Zusammenschluss von Sprint und T-Mobile US zu verhindern, DealReporter

- "Offener Währungskrieg ist nicht auszuschliessen" zwischen USA und China

- Interview mit Pimco-Chefökonom Joachim Fels, BöZ

- Aurubis will mit Übernahmen wachsen, Interview mit Aurubis-Chef Roland Harings, FAZ

- Deutschland gibt fast eine Billion Euro für Soziales aus, HB

- "Es gibt keinen Grund, Schulden zu machen" - Ökonom Lars Feld im Interview, HB

- "Im Recruiting sind wir zu langsam" - Interview mit der Personalchefin der Telekom Birgit Bohle, HB

- Bundesfinanzministerium erarbeitet Modellrechnung für neue Umweltausgaben, HB

- Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages: CO2-Steuer ist verfassungswidrig, Wiwo

- Vertreter von Banken, Kreditversicherern und von Leoni trafen sich zu Krisensitzung, da eine Prüfung eines Wirtschaftsprüfers angespannte Finanzlage signalisiert habe, Wiwo

- In der Debatte um höhere Fleisch-Preise hat Grünen-Chef Robert Habeck als Alternative zu einer höheren Mehrwertsteuer einen Vier-Punkte-Forderungskatalog vorgelegt, um die klimaschädliche Massentierhaltung in der Landwirtschaft zu reduzieren, Interview, Rheinische Post

- Europarats-Rüge für den Bundestag: Parlament tut zu wenig im Kampf gegen Korruption, Tagesspiegel

- Der frisch ernannte Leiter des europäischen Zahlungsmechanismus INSTEX Bernd Erbel wird sein Amt nicht antreten, Bild

