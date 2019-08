Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart seine Erholung erst einmal fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 11 604 Punkten und damit 0,36 Prozent höher als zum Xetra-Schluss am Freitag. Vergangene Woche hatte der Dax unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession etwas mehr als ein Prozent verloren und am Donnerstag mit 11 266,48 Punkten den tiefsten Stand seit sechs Monaten erreicht. Zum Wochenausklang konnte sich dann der Dax wegen etwas mehr Zuversicht beim Blick auf eine Lösung des Handelskonflikts zwischen China und den USA etwas erholen.

USA: - ERHOLT - Am Ende einer verlustbringenden Woche ist die Wall Street auf Erholungskurs geblieben. Der vor allem am Montag und Mittwoch tief gefallene Dow Jones Industrial knüpfte am Freitag mit einem Anstieg um 1,20 Prozent auf 25 886,01 Punkte an seine moderaten Gewinne vom Vortag an. Sein Wochenminus konnte er so letztlich auf noch 1,5 Prozent reduzieren.

ASIEN: - IM PLUS - Die Kurse in Asien folgen am Montag den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag. Japans Nikkei 225 notiert 0,67 Prozent höher bei 20 555,98 Punkten, Hongkongs Hang Seng ist 1,96 Prozent stärker bei 26 328,06 Zählern und Chinas CSI 300 gewinnt 1,52 Prozent auf 3766,86 Punkte.

DAX 11.562,74 1,31% XDAX 11.572,60 1,36% EuroSTOXX 50 3.329,08 1,41% Stoxx50 3.063,34 1,10% DJIA 25.886,01 1,20% S&P 500 2.888,68 1,44% NASDAQ 100 7.604,11 1,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,58 -0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1091 0,00% USD/Yen 106,35 0,00% Euro/Yen 117,95 -0,01%

ROHÖL:

Brent 59,28 +0,64 USD WTI 55,38 +0,51 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, lehnt Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen Hasskriminalität ab, Interview, HB

- Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) kritisiert die aktuelle deutsche Klimadebatte als "viel zu einseitig und fordert einen EU-Kommissar für Afrika, Interview, Neue Westfälische

- Nordrhein-Westfalen hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres mit rund 1,8 Milliarden Euro so viel Grunderwerbssteuer eingenommen wie noch nie, Rheinische Post

- Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) geht zur Verlängerung der Mietpreisbremse auf Distanz, die die Spitzen von CDU und SPD am Sonntagabend in Berlin verabredet haben, Rheinische Post

- Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel verteidigt das Verfahren der Sozialdemokraten für die Suche nach einer Parteiführung gegen Kritik, Rheinische Post

- Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) befürchtet keine Destabilisierung Deutschlands, auch wenn die rechtspopulistische AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wie erwartet stark abschneidet, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die SoftBank plant, im Namen ihrer eigenen Mitarbeiter bis zu 15 Milliarden US-Dollar in ihren neuen Technologie-Investmentfonds zu investieren, FT

bis 20.30 Uhr:

- Der Chemiekonzern BASF will trotz der jüngsten Gewinnwarnungen seine Dividende perspektivisch anheben/Konzernchef fordert mehr Beweglichkeit von der Politik/verfolgt mit Sorge die politische Diskussion um einen verbesserten Klimaschutz, Gespräch mit Martin Brudermüller, HB

- Der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, der rheinland-pfälzische Ressortchef Volker Wissing (FDP), hat die Pläne von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Wiederaufforstung der Wälder als unzureichende "Symbolpolitik" kritisiert, Welt

- Nordrhein-Westfalen fordert: "Mehr Bahn in der Fläche statt Gewinnmaximierung", Interview mit nordrhein-westfälischem Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), Welt

- Hongkongs Protestanführer fordert Deutschland zu Sanktionen gegen China auf, Bild

- Regierung fürchtet Cyber-Attacken aus China, HB

- "Abwrackprämie hat immer so einen Beigeschmack", Gespräch mit Vaillant-Group-Geschäftsführungsvorsitzenden Norbert Schiedeck, FAZ

