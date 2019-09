Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GROSSER VERFALL - Der sogenannte Hexensabbat dürfte am Freitag das Geschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmen. Am Mittag laufen an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf die grossen Aktienindizes aus, wie die auf den Dax und den Eurozonen-leitindex EuroStoxx 50. Vor diesem auch grosser Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt oftmals zu erratischen, also fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen. Der Dax , der sich am Vortag von seiner freundlichen Seite gezeigt hatte, dürfte mit leichten Abgaben in den Handel gehen. Etwa zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex 0,20 Prozent niedriger auf 12 432 Zählern.

USA: - MINUS - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine moderaten Gewinne sukzessive abgegeben und letztlich ins Minus gedreht. Zum Handelsende verlor der US-Leitindex 0,19 Prozent auf 27 094,79 Punkten. Nur wenig besser sah es bei den anderen Indizes an der Wall Street aus: Der marktbreite S&P 500 stagnierte am Ende bei 3006,79 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 einen Kursanstieg von 0,17 Prozent auf 7901,79 Punkte behauptete.

ASIEN: - ETWAS STÄRKER - In Fernost zeigen die Börsen sich etwas im Plus. Japans Nikkei 225 gewinnt 0,22 Prozent auf 22 092,02 Punkte, Chinas CSI legt 0,17 Prozent auf 3931,25 Zähler zu, Hongkongs Hang Seng verliert 0,02 Prozent auf 26 464,41 Punkte.

DAX 12.457,70 0,55% XDAX 12.434,27 0,14% EuroSTOXX 50 3.552,65 0,70% Stoxx50 3.220,91 0,74% DJIA 27.094,79 -0,19% S&P 500 3.006,79 0,00% NASDAQ 100 7.901,79 0,17%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,34 0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1057 0,14% USD/Yen 107,87 -0,15% Euro/Yen 119,28 -0,01%

ROHÖL:

Brent 64,72 +0,32 USD WTI 58,70 +0,51 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.20 Uhr:

- Grüne fordern deutlichen Ausbau von Elektroauto-Ladestationen bei der Bundespolizei, HB

- Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) fordert Milliardeninvestitionen für den Ausbau des Nahverkehrs, Westdeutsche Allgemeine

- Verdi-Chef Frank Bsirske fordert massive Anhebung des Rentenbeitrags zur Bekämpfung von Altersarmut, Saarbrücker Zeitung

- Ex-VW-Chef Martin Winterkorn muss im Diesel-Skandal vorerst keine Anklage befürchten - das Landgericht Braunschweig hält die Arbeit der Staatsanwaltschaft für unzureichend und fordert Gutachten, Bild

- Ryanair-Aktionäre stemmen sich gegen die Vergütungspläne für Konzernchef O'Leary, FT

bis 1.00 Uhr:

- Industrielle Natalie Mekelburger wirft Bundesregierung Prinzipienlosigkeit und Übersprungshandlungen vor, Interview, Welt

- Probleme bei Umstellung auf neues Online-Verfahren: Verbraucherschützer prüfen rechtliche Schritte gegen Banken, Funke

- Deutsche Versicherer rechnen mit steigenden Versicherungsbeiträgen durch Klimawandel, Interview mit dem Präsidenten des Versichererverbands GDV, Wolfgang Weiler, Funke

- Bewerberteam Norbert Walter-Borjans/Saski Esken für SPD-Vorsitz fordert Verstaatlichung grosser Stromautobahnen, Funke

bis 23.45 Uhr:

- Der Ex-BIZ-Chefvolkswirt William White über die geldpolitische Lockerungswelle: "Diese Politik könnte mehr schaden als nützen", Interview, BöZ

- Nach deutlicher Kritik der deutschsprachigen SAP-Anwender an der Integration der Produkte gelobt Vorstand Christian Klein Besserung, Interview, BöZ

- Teamviewer kommt nicht als Schnäppchen: IPO-Kandidat mit bis zu 13-fachem Umsatz bewertet, BöZ

- Credit Suisse wagt Neustart bei Immobilienfonds, Interview mit Alexander Tannenbaum, Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG und Fondsmanager des "CS ImmoTrend Europa", BöZ

- Creditshelf-Finanzchef Fabian Brügmann über die Kooperation mit dem Inkubator und Zukaufsmöglichkeiten, Interview, BöZ

- Der Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Ver­bands deut­scher Pfand­brief­ban­ken (vdp) Jens Tolck­mitt fordert Basel IV mit Augenmass: "Auf­la­gen für die Ban­ken könn­ten de­ren Wett­be­werbs­po­si­ti­on schwä­chen", Gastbeitrag, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Bei Airbus gefundene Bundeswehr-Unterlagen betreffen Satelliten-Programm "SATCOMBw", Spiegel

- FDP-Chef Christian Lindner lehnt ein Abrücken von der schwarzen Null für den Klimaschutz kategorisch ab, Interview, HB

- Der Einzelhandel fordert einen CO2-Zertifikatehandel zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland, Welt

- Verdi-Chef Frank Bsirske erteilt Klimaanleihe eine Absage, Interview, HB

- Aldi vor Zukauf in Frankreich, Lebensmittel Zeitung

- Einheitsbericht: Bundesregierung sorgt sich um Demokratie im Osten, HB

- Easyjet beklagt Protektionismus in deutschen Klimaplänen, Interview mit Easyjet-Europachef Thomas Haagensen, FAZ

----------

/fba/jb

(AWP)