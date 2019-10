----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem leichteren Wochenbeginn zeichnet sich im Dax am Dienstag ein neuer Angriff auf die Marke von 12 500 Punkten ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,11 Prozent höher exakt auf die runde Marke. Am Freitag hatte es der Dax erstmals seit Juli wieder darüber geschafft. Nach einem leichten Dämpfer im Zollstreit zwischen den USA und China konnte er die Gewinne aber nicht halten. Charttechnisch bleiben Experten optimistisch. Für frische fundamentale Impulse könnten am späten Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen sorgen. Am frühen Nachmittag läuten dann die US-Banken die Berichtssaison ein.

USA: - KNAPP BEHAUPTET - Die Euphorie einiger Anleger hinsichtlich einer Lösung des US-chinesischen Handelskonfliktes hat am Montag ein wenig nachgelassen. So wolle China weitere Gespräche führen, bevor es die sogenannte "Phase eins" des Handelsabkommens unterzeichnen werde, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump noch eine Teileinigung mit China verkündet. Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 26 787,36 Punkte nach. Zuletzt hatte der US-Leitindex drei Tage in Folge mit Gewinnen geschlossen und so für die Vorwoche ein Plus von fast 1 Prozent eingetütet.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Chinas haben am Dienstag ein wenig nachgegeben. So kehrte nach den Kursgewinnen am Vortag ein wenig mehr Realismus in puncto der Handelsgespräche zwischen den USA und China ein. So wolle China weitere Gespräche führen, bevor es die sogenannte "Phase eins" des Handelsabkommens unterzeichnen werde, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um fast ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong gab um 0,11 Prozent nach. In Japan ging es für den Nikkei 225 zuletzt um fast zwei Prozent nach oben. Nach dem in Japan handelsfreien Montag holte er aber nur die positive Entwicklung anderer Börsen nach.

DAX 12 486,56 -0,20% XDAX 12 481,09 0,00% EuroSTOXX 50 3556,26 -0,38% Stoxx50 3212,85 -0,51% DJIA 26 787,36 -0,11% S&P 500 2966,15 -0,14% NASDAQ 100 7842,33 -0,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,63 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1028 0,01% USD/Yen 108,32 -0,08% Euro/Yen 119,45 -0,07%

ROHÖL:

Brent 58,89 -0,46 USD WTI 53,21 -0,38 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Apple will iPhone 11 in Indien herstellen, Economic Times

- Amazon baut Eigenmarken-Angebot immer stärker aus und verkauft jetzt eigenen Gin, LZ

- Facebook befürchtet verspätete Einführung seiner Digitalwährung Libra, da sich regulatorische Hürden abzeichnen, FT

- Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) wehrt sich gegen Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), nach dem Anschlag von Halle Computerspieler in den Blick zu nehmen, Interview, Welt

-Nutzfahrzeugbauer Daimler Trucks setzt im wichtigen Lkw-Markt Brasilien auf Präsident Jair Bolsonaro, Welt

- Batteriehersteller Varta rechnet mit rasantem Fortschritt der Leistungsfähigkeit von Lithium-Akkus für Elektroautos, Gespräch mit Varta-Chef Herbert Schein, Augsburger Allgemeine

- Krieg in Syrien gefährdet VW-Werk in der Türkei, FAZ

- Staatsanwaltschaft Köln soll gegen zwei frühere Verantwortliche der HSH Nordbank wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung ermitteln, HB

bis 1.00 Uhr:

- Pkw-Maut: Scheuer hätte Urteil abwarten können. Gutachten der Bundestags-Juristen hält "nachträgliche Verlängerung der Fristen für grundsätzlich möglich", Funke Mediengruppe

- Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker fordert Offenlegung der Händlerliste im Wilke-Wurstskandal, Funke Mediengruppe

bis 23.00 Uhr:

- Chef des US-Chipherstellers Micron, Sanjay Mehrotra: "Die USA und China müssen einen Weg finden, um ihren Konflikt zu lösen.", HB

- Freenet-Chef Cristoph Vilanek beharrt auf Preisnachlass für UPC. Investment von Liberty in Sunrise "unzureichend", Interview, BöZ

- Kreditwirtschaft, Assekuranz und Fondsbranche dringen auf eine stärkere Beteiligung bei der Entwicklung der Sustainable-Finance-Strategie der Bundesregierung, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fondsverbands BVI,Thomas Richter und Klaus Wiener, Mitglied in der Geschäftsführung des Versicherungsverbands GDV, BöZ

- Die Chefvolkswirtin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Beata Javorcik, sieht Polen vor grossen wirtschaftlichen Herausforderungen, Gastbeitrag, HB

- Hollywood-Star Jessica Alba spricht über ihre Rollen - als

Schauspielerin, Produzentin und Gründerin: "Ich habe teure Fehler gemacht.", HB

bis 21.00 Uhr:

- Uniper-Chef: Unternehmen wird nicht aufgespaltet, FAZ

- IG-Metall-Bezirksleiter Giesler knüpft Gespräche über Stellenabbau bei Thyssen-Krupp an "vernünftige Zukunftskonzepte", HB

- FDP droht mit Veto bei Grundsteuer-Kompromiss, Funke Mediengruppe

- Digitalverbände warnen vor Messenger-Überwachung, HB

- CDU-Aussenexperte Norbert Röttgen fordert kompletten Rüstungsexportstopp für die Türkei, Rheinische Post

/mis

(AWP)