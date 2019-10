Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS LEICHTER - Nach den jüngsten Gewinnen dürften es die Anleger am Donnerstag im Dax zunächst ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 12 661 Punkte. Mit 12 698 Punkten hatte der Dax am Vortag einen neuen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Wochenverlauf hatte er bereits die Hürde von 12 500 Punkten und das bisherige Jahreshoch von Anfang Juli übersprungen. Bereits an der Wall Street legten die Anleger trotz des guten Auftakts in die Berichtssaison eine Verschnaufpause ein. Für leichte Belastung sorgten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel. Am Nachmittag beginnt in Brüssel der EU-Gipfel. Die EU-Staats- und Regierungschefs könnten bei dem zweitägigen Treffen am Donnerstag und Freitag endlich eine Einigung finden, die einen Chaos-Brexit verhindern soll.

USA: - ETWAS LEICHTER - An der Wall Street ist nach der jüngsten Rally wieder ein Stück weit Ernüchterung eingekehrt. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Mittwoch etwas nach. Für Belastung sorgten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel: Die Erlöse waren im September erstmals seit gut einem halben Jahr wieder gesunken. Zudem sahen Marktbeobachter angesichts neuer Spannungen zwischen den USA und China die Chancen für ein umfassendes Handelsabkommen beider Länder ein wenig schwinden. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,08 Prozent auf 27 001,98 Punkte, nachdem der US-Leitindex am Dienstag noch die Marke von 27 000 Punkten zeitweise deutlich hinter sich gelassen hatte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keinen klaren Trend gezeigt. Zuvor war bereits dem US-Aktienmarkt nach dessen jüngster Erholung ein wenig die Luft ausgegangen. Händler verwiesen unter anderem auf schwache US-Einzelhandelsdaten. In Tokio schwankte der Nikkei 225 zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt notierte er leicht im Plus. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen war zuletzt nahezu unverändert und für den Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,71 Prozent nach oben.

DAX 12'670,11 0,32%

XDAX 12'660,94 0,14%

EuroSTOXX 50 3'599,25 0,02%

Stoxx50 3'232,84 -0,14%

DJIA 27'001,98 -0,08%

S&P 500 2'989,69 -0,20%

NASDAQ 100 7'920,21 -0,29%

RENTEN:

Bund-Future 171,59 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1076 0,04% USD/Yen 108,76 -0,01% Euro/Yen 120,46 0,03%

ROHÖL:

Brent 59,00 -0,42 USD WTI 52,90 -0,46 USD

PRESSESCHAU

- Finanzpolitiker kritisieren Bafin im millionenschweren Anlegerskandal um PIM Gold, HB

- Wohlhabende Bankkunden aus Hong Kong eröffnen verstärkt Konten in Singapur oder anderen Finanzzentren in Übersee als Vorbereitung auf weiter anhaltende Unruhen, FT

- Der Investor Georg Kofler fordert für die deutsche Start-up-Szene "eine Art Sonderwirtschaftszone, in der verbesserte steuerliche und organisatorische Regeln gelten müssten", HB

- Investor Georg Kofler kündigt Börsengang mit neuer Social-Media-Firma an, HB

- Der Medizintechnik-Konzern Philips hat mit dem Klinikum Stuttgart eine strategische Partnerschaft vereinbart, HB

- Bund plant neues Turbobaurecht für Verkehrsprojekte, Neue Osnabrücker Zeitung

- Raffinerie-Russ in Kohlekraftwerken ruft NRW-Umweltministerium auf den Plan - Grüne sprechen von Skandal, WAZ

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller plädiert für 365-Euro- Jahresticket und Tempolimit auf Autobahnen, HB

- Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), fordert Finanzunternehmen angesichts wachsender Risiken und dauerhaft niedrigster Zinsen eindringlich zum Gegensteuern auf, Wiwo

- "Die Kunden wollen Systeme konsolidieren", Gespräch mit Ralf Schmücker, Geschäftsführer Simcorp GmbH, und Simcorp-Gründer Flemming Tamstorf über die Treiber der Nachfrage und neue Geschäftsmodelle, BöZ

- In die Bemühungen zum Abbau fauler Kredite (NPL) in den Bilanzen europäischer Banken kommt Dynamik: Nach zwei runden Tischen mit der EU-Kommission, der EU-Bankenbehörde EBA und der Europäischen Zentralbank (EZB) erarbeitet nun eine private Initiative unter Beteiligung von europäischen Banken, internationalen Investoren, Loan Servicern, Beratern und anderen Akteuren Standards für NPL-Sekundärmarkt-Plattformen, BöZ

- Vergleichsvereinbarungen von Volkswagen mit enttäuschten Dieselkunden enthalten nach Expertenmeinung "juristische Fallstricke", FAZ

- Aus Sicht der US-Regierung ist die Entscheidung Deutschlands, Huawei nicht vom Aufbau des 5G-Netzes auszuschliessen, "unverantwortlich", HB

- Österreichischer Notenbankchef fordert grundlegenden Kurswechsel der EZB, Gespräch mit Robert Holzmann, HB

- Deutscher EU-Beitrag könnte auf 30 Milliarden Euro steigen, FAZ

- Neuer Verteilungsbericht des DGB sieht wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, Funke

- Bitkom schlägt wegen Fachkräftemangel Alarm, Funke

- Studie: Deutschland fällt im Technologiewettlauf weiter zurück, HB

- Der Subventionsstreit kann nur in Verhandlungen gelöst werden, Gastbeitrag von Airbus-Chef Guillaume Faury, HB

- "Die Türkei ist aktuell kein Standort für schwache Nerven", Gespräch mit dem Delegierten der Deutschen Wirtschaft in Istanbul Thilo Pahl, FAZ

- Nächste IAA soll 1,5 Millionen Besucher anziehen, FAZ

- Nach Dammbruch in Brasilien: Strafanzeige gegen Manager von TÜV Süd, Spiegel

