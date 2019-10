Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag einer weiteren starken Woche starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 12 863 Punkte. Mit 12 914 Punkten war er tags zuvor auf das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres vorgestossen. In seiner dritten Gewinnwoche in Serie gewann er bis dato rund 1,9 Prozent. "Viele schauen beim DAX bereits auf die nächste Runde Marke bei 13 000 Punkten", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Kurzfristig dürfte sie jedoch schwer zu erreichen sein. Aus technischer Sicht ist der Index bereits überkauft und eine Korrektur also überfällig."

USA: - DURCHWACHSEN - Aktien von Technologie-Unternehmen haben am Donnerstag in der Gunst von Investoren gestanden. Angetrieben von hohen Kursgewinnen von Tesla , Paypal um 0,98 Prozent auf 7966,72 Zähler vor. Tesla überraschte die Börsianer mit einem unerwarteten Quartalsgewinn. Von Twitter gab es dagegen Hiobsbotschaften, der Aktienkurs brach schwer ein. Der Dow blieb dagegen mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 26 805,53 Punkte zurück. Unter den Titeln im Leitindex enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen. Immerhin konnte der Dow vorübergehende Verluste im späten Handel fast vollständig ausbügeln. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,19 Prozent auf 3010,29 Punkte.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - Beim japanischen Nikkei-225 reichte es zwar für ein neues Jahreshoch, doch war die Entwicklung insgesamt eher träge. Zuletzt notierte das Börsenbarometer noch 0,08 Prozent im Plus. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt nahezu auf der Stelle.

DAX 12 872,10 0,58% XDAX 12 868,63 0,44% EuroSTOXX 50 3'621,37 0,40% Stoxx50 3'282,94 0,94% DJIA 26 805,53. -0,11% S&P 500 3'010,29 0,19% NASDAQ 100 7'966,72 0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,73 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1103 -0,01% USD/Yen 108,66 0,04% Euro/Yen 120,64 0,02%

ROHÖL:

Brent 61,32 -0,35 USD WTI 55,88 -0,35 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Koalition streitet über Offenlegung sensibler Steuerdaten multinationaler Konzerne, Rheinische Post

- VdK-Chefin Verena Bentele fordert Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung, Rheinische Post

- Büroraum-Anbieter WeWork will unrentable Standorte in China schliessen, FT

- Forsa-Chef Manfred Güllner zur SPD-Vorsitzendenwahl: Keine Stichwahl- Teilnahme wäre "Demütigung" für Bundesfinanzminister Olaf Scholz

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert Geld aus Klima-Mehreinnahmen für Länder und Kommunen, Rheinische Post

- Bundesrechnungshof wirft Ländern zu geringe Ausgaben für Nahverkehr vor, Rheinische Post

- DGB-Vorstand Stefan Körzell: Komplett auf Abbau des Soli verzichten. Rainer Dulger, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, kontert: SPD bestraft Leistungsträger. Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler: Politik muss Wort halten und Abgaben vollständig abschaffen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Wir denken auch über Zukäufe nach", Gespräch mit ING-Chef Ralph Hamers über über neue Filialen in Deutschland, nachhaltiges wie digitales Banking, die Lage der Branche und seine Gespräche mit der Commerzbank, HB

- "Ein Segen, dabei zu sein", Gespräch mit Ex-SAP-Chef Bill McDermott über seinen Wechsel zu Servicenow, HB

- Berlin befasst sich mit Lücke im Übernahmegesetz, FAZ

- HDE gegen Zerschlagung von Amazon, FAZ

- "Stärke zählt, nicht Grösse", Gespräch mit DM-Chef Christoph Werner, FAZ

- Kurswechsel bei europäischer Einlagensicherung in Sicht, FAZ

- Die Regierung ist dabei, die deutsche Industrie zu ruinieren, Gespräch mit BDI-Präsident Dieter Kempf, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- IG Metall deutet bescheidene Lohnrunde 2020 an, Interview mit dem Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, Focus

- Mobilfunk-Studie: Telekom und Vodafone werden besser, O2 wird schlechter, HB

- Bundesregierung will zwei Frauen für Sachverständigenrat berufen, HB

- Lieferprobleme bei wichtigem Narkosemittel Propofol, Welt

- Bei den neuen Zügen der Wuppertaler Schwebebahn haben Experten möglicherweise sicherheitsrelevante Risse im Stahl tragender Teile entdeckt, Wiwo

- Mittelständler der Union fordern Verfassungsklage gegen den Solidaritätszuschlag, Focus

- Foodwatch fordert grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung in Deutschland, Funke

- Bundesfinanzminister Scholz (SPD) hatte 14 Treffen mit der Autoindustrie, Funke

