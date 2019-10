Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - RUHIG ERWARTET - Der Dax dürfte ohne grössere Ausschläge in die neue Handelswoche gehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher zurück auf der Marke von 12 900 Punkten. Mit 12 914 Punkten hatte der Dax in der Vorwoche das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres erreicht. In den vergangenen drei Handelswochen gewann er mehr als 7 Prozent.

USA: - HÖHER - Für Aufsehen an den US-Börsen hat am Freitag Intel mit einem höheren Umsatzziel für das Gesamtjahr gesorgt. Anleger griffen daraufhin beherzt zu und sorgten für ein Kursplus der Aktie von gut 8 Prozent. Damit lagen die Papiere des Halbleiterkonzerns klar an der Spitze des Leitindex Dow . Dieser rückte um 0,57 Prozent auf 26 958,06 Punkte vor. Zwischenzeitlich hatte der Dow erstmals in dieser Woche den Anstieg über 27 000 Punkte geschafft. Der technologielastige Nasdaq 100 <US6311011026< stieg sogar auf ein Rekordhoch.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Börsen legen am Montag zu. Japans Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. Chinas CSI 300 notiert zur Stunde 0,65 Prozent stärker, und Hongkongs Hang Seng gewinnt 1 Prozent.

DAX 12.894,51 0,17% XDAX 12.891,67 0,18% EuroSTOXX 50 3.624,68 0,09% Stoxx50 3.285,58 0,08% DJIA 26.958,06 0,57% S&P 500 3.022,55 0,41% NASDAQ 100 8.029,22 0,78%

Bund-Future 171,07 0,21%

Euro/USD 1,1087 0,06% USD/Yen 108,72 0,04% Euro/Yen 120,54 0,10%

Brent 61,89 -0,13 USD WTI 56,53 -0,13 USD

- CDU-Vize Armin Laschet fordert harte Linie im Grundrentenstreit mit SPD, Augsburger Allgemeine

- Bitkom-Präsident Achim Berg sieht Deutschland bei Digitalisierung abgehängt, Rheinische Post

- Begünstigungen der Industrie belasten Strompreis. Netz-Umlage steigt 2020 auf 0,358 Cent je Kilowattstunde, Saarbrücker Zeitung

- 370.000 Personen fallen aus der Arbeitslosenstatistik, Rheinische Post

- Thomas-Cook-Pleite: Reisebüroverband erwägt EU-Klage für Staatshaftung, Interview mit der Vorsitzenden des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), Marija Linnhoff, Neue Osnabrücker Zeitung

- Kandidat für SPD-Vorsitz und Ex-NRW-Finanzminister Walter-Borjans: Verbleib in der GroKo könnte SPD mehr schaden als Neuwahlen, Kölner Stadt-Anzeiger

- Der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech), Karl-Heinz Streibich, warnt davor, dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei den Zugang zum deutschen 5G-Netz zu verwehren, Interview, HB

- Der Kandidat für das Amt des SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans will lieber "in grossem Umfang in die Zukunft investieren", statt die schwarze Null zu halten, Interview, HB

- Der Bund wird auch 2019 einen Milliardenüberschuss einfahren - das Plus soll am Jahresende wenigstens im hohen einstelligen Milliardenbereich liegen, HB

- "Nachhaltigkeit ist eine feste Säule", Interview mit Porsche-Chef Oliver Blume, HB

- "Ich plane keine 180-Grad-Wende", Interview mit dem neuen BMW-Chef Oliver Zipse, HB

- Die Nettobeitragszahlungen in das EU-Budget könnten sich für Deutschland von 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf mehr als 33 Milliarden Euro in 2027 erhöhen, FT

- Galeries Lafayette will bis 2025 zehn Warenhäuser in China eröffnen, FT

- LVMH bietet etwa 120 US-Dollar je Tiffany-Aktie, WSJ

- Tiffany lehnt LVMH-Angebot ab, FT

- "Ohne Huawei wird der 5G-Ausbau länger dauern und teurer, Gespräch mit Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner, FAZ

- Bahnvorstand soll um Sigrid Nikutta erweitert werden, HB

- Thüringen-Wahl: CDU-Wirtschaftsrat fordert Ende des "Weiter so" in der Grossen Koalition in Berlin, HB

- "Staatspapiere sind gefährlich", Gespräch mit Vermögensverwalter George Muzinich, HB

- Die zweite Welle der Digitalisierung steht erst noch bevor, Gastbeitrag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, HB

- "In der Pflegebranche herrscht keine Marktwirtschaft", Gespräch mit Dorea-Chef Axel Hölzer, FAZ

