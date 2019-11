----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Montag erstmals seit Juni 2018 wieder über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten steigen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,43 Prozent im Plus auf 13 017 Punkte. Das zentrale Thema ist dabei die Aussicht auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China, das nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss steht. Zudem bezeichnete US-Handelsminister Wilbur Ross Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners ist ein Deal im US-chinesischen Handelsstreit, der zumindest neue Zölle verhindere, jedoch längst eingepreist.

USA: - GEWINNE - Starke Arbeitsmarktdaten sowie Hoffnungen auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China haben US-Börsen am Freitag auf Rekordhochs getrieben. Der Dow Jones Industrial überwand ausserdem erstmals wieder seit Mitte September die Marke von 27 300 Punkten. Inzwischen hat es auch der Wall-Street-Index nicht mehr weit bis zu seinem im Juli erreichten Rekordhoch bei knapp unter 27 400 Punkten. Mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 27 347,36 Punkte ging der Dow nur minimal unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch ins Wochenende.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf einen baldigen Abschluss eines Teilabkommens im US-chinesischen Handelsstreit sowie positive Signale vom US-Arbeitsmarkt haben die Börsen Asiens am Montag angetrieben. Sie nahmen damit den Schwung von der am Freitag starken Wall Street mit. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um 0,60 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gewann 1,27 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 12 961,05 0,73% XDAX 12 975,43 0,58% EuroSTOXX 50 3623,74 0,54% Stoxx50 3284,15 0,52% DJIA 27 347,36 1,11% S&P 500 3066,91 0,97% NASDAQ 100 8161,17 0,96%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,34 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1167 0,01% USD/Yen 108,24 0,05% Euro/Yen 120,87 0,05

ROHÖL:

Brent 61,40 -0,29 USD WTI 55,93 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Grünen-Spitze fordert zwölf Euro Mindestlohn, Interview mit Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Lebensmittelkontrolleure fordern mehr Personal, Interview mit Maik Maschke, Vizechef des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure Deutschlands, Tagesspiegel - Börsenaufsicht und Justizministerium untersuchen die Buchhaltungspraktiken des US-Sportartikelhersteller Under Armour, WSJ - Wirecard-Chef Markus Braun weist alle Manipulationsvorwürfe zurück - "alle Umsätze sind authentisch", Interview, HB - Subventionen für Steuervergünstigungen und Finanzhilfen auf Rekordhoch, HB - Die SPD will beim Thema grüner Wasserstoff vorankommen, Interview mit Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, HB - Osram hält neue Strategie unter Verschluss - die Führung will erst abwarten, ob AMS die Übernahme gelingt, HB - Die deutsche Automobilindustrie sorgt sich um den Erfolg der Elektromobilität, weil Ladestationen fehlen, HB - "Man darf nicht so tun, als sei man als Premiumanbieter auf der Insel der Seligen" - der Miele-Chef Reinhard Zikann über die Kritik am Personalabbau, das schwache China-Geschäft und gelebte Firmenkultur, HB - Grüner Wasserstoff aus Afrika hilft, unsere Klimaziele zu erreichen, Gastbeitrag von Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek (CDU), HB - Die Sor­ge vor ho­hen En­er­gie­kos­ten wird un­ter deut­schen Un­ter­neh­men im­mer grö­sser, Umfrage von In­ver­to, FAZ - US-Regierung übt Druck auf Taiwan aus, damit der Chiphersteller TSMC den Verkauf von Chips an Chinas Huawei begrenzt, FT - China hat keine Pläne, Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam kurzfristig zu ersetzen, HK01

ab Sonntag, 17.30 Uhr: - In der Unions-Bundestagsfraktion formiert sich massiver Widerstand gegen Kompromiss zur Grundrente, Funke - Verbraucherschützer kritisieren Strafzinsen auf Guthaben von Privatkunden als rechtswidrig, Funke - Mike Mohring (CDU) strebt in Thüringen Vierer-Koalition an / Absage an AfD und Linke, Bild - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) stellt sich hinter Kramp-Karrenbauer, Welt - Unionsfraktionschef Brinkhaus erteilt Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung eine Absage, Welt - Unionsfraktionschef Brinkhaus weist Bedenken gegen Huawei-Beteiligung an 5G-Aufbau zurück, Welt - Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) fordert hartes Vorgehen nach Morddrohungen gegen Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Welt - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert Landarztquote von den Bundesländern, Bild

/mis

(AWP)