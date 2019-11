Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STAGNATION - Auf dem höchsten Niveau seit Mai vergangenen Jahres fehlt dem Dax am Donnerstag zunächst frischer Schwung: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 13 179 Punkten auf Vortagesniveau. Bei 13 204 Punkten liegt das Zwischenhoch vom Mai 2018. Auch an der Wall Street pausieren die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd. Leichte Bremswirkung entfalten Börsianern zufolge auch Berichte, wonach sich die Unterzeichnung des Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China wohl bis in den Dezember verzögert. Derweil ist die Berichtssaison in vollem Lauf - im Dax legen unterem die Deutsche Telekom und Siemens ihre Quartalszahlen vor.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Stagnation auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial zeigte sich am Mittwoch mit 27 492,56 Punkten letztlich unbewegt. Am Vortag war der US-Leitindex zunächst noch auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne anschliessend aber wieder eingebüsst.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Investoren an den asiatischen Aktienmärkten haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Nach den jüngst deutlichen Kursgewinnen an den Weltbörsen in Zuge gestiegener Hoffnungen auf einen baldigen Teilvertrag im Handelsstreit zwischen den USA und China waren die Anleger in den vergangenen Tagen teils wieder etwas vorsichtiger geworden. Viel Positives sei schon eingepreist, sagte ein Händler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt auf der Stelle, während der Hang Seng in Hongkong um 0,39 Prozent fiel. In Japan stieg der Nikkei 225 leicht.

DAX 13'179,89 0,24% XDAX 13'173,22 0,17% EuroSTOXX 50 3'688,74 0,33% Stoxx50 3'335,04 0,40% DJIA 27'492,56 0,00% S&P 500 3'076,78 0,07% NASDAQ 100 8'196,03 -0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,85 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1061 -0,07% USD/Yen 108,74 -0,19% Euro/Yen 120,27 -0,26%

ROHÖL:

Brent 61,68 -0,06 USD WTI 56,31 -0,05 USD

PRESSESCHAU

Tageszeitungen:

bis 06.15 Uhr:

- Venture-Kapitalgeber rangeln sich vor für 2020 geplanten Börsengang um Beteiligungen an Airbnb. Unterkunfts-Vermittlungsplattform wird derzeit mit bis zu 42 Milliarden Dollar bewertet, FT

- Aufsichtsrat verweigert Vorständen der Deutschen Bahn Gehaltserhöhung, Rheinische Post

- Ehemaliger Unionsfraktionschef Friedrich Merz: Mehrheit der Bevölkerung erwartet von Politik Orientierung, Passauer Neue Presse

- Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, zu Verteidigungsausgaben: Tun das für uns, nicht für Trump, Welt

- Auswärtiges Amt sieht Deutschland auf die wirtschaftlichen und politischen Umbrüche durch die Digitalisierung nicht vorbereitet, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Bürger stärker direkt an politischen Entscheidungen beteiligen, Rheinische Post

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert Öffnung von Kommunikationsplattformen wie WhatsApp für andere Dienste, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Es führt kein Weg an mehr Konsolidierung im Bankensektor vorbei", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Isabel Schnabel, BöZ

- "Es geht um den Schutz der Steuerzahler", Gespräch mit Professor Jan Pieter Krahnen zum neuen Vorstoss für die Bankenunion, BöZ

- "In fünf Jahren reden wir über ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis als heute", Gespräch mit Union-Investment-Vorstand Alexander Schindler, BöZ

- Calls haben hohe Aussagekraft, Gespräch mit Invesco-Leiter Research Michael Fraikin über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Telefonkonferenzen von Unternehmen, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Den Deutschen ist die Lust aufs Kauen von Kaugummi vergangen, Gespräch mit Mars-Wrigley-Deutschlandchefin Laurence Etienne, HB

- Batteriespeicherhersteller Sonnen bietet Elektroautos im Abo an, FAZ

- Sparkassen-Präsident sieht einen Zusammenschluss von Deka und Helaba als Ausgangspunkt für eine umfassende Konsolidierung des öffentlich-rechtlichen Finanzsektors, Gespräch mit Helmut Schleweis, HB

- Grünen-Co-Chef fordert Abkehr von der schwarzen Null, Gespräch mit Robert Habeck, HB

- Justizministerkonferenz: Bayern drängt auf bessere Insolvenzsicherung bei Reiseveranstaltern, HB

- Sachsens Ministerpräsident hat die Pläne der Bundesregierung zum Klimaschutz grundsätzlich infrage gestellt, Gespräch mit Michael Kretschmer (CDU), Funke

- Die Bonner Wirtschaftsweise Isabel Schnabel hat den Vorstoss von Bundesfinanzminister Olaf Scholz für ein gemeinsames Einlagensicherungssystem in Europa gelobt, Welt

- Schlichtungsstelle für Beschwerden von Pauschalreisenden kommt noch dieses Jahr/Verbraucher sollen kostenlos an ihr Recht kommen, Funke

- Bundesregierung zieht Konsequenzen aus Thomas-Cook-Pleite - neue Reise-Abgabe für Pauschalreisen geplant, Gespräch mit Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD), Bild

- Wertlose Papiere weiter absetzbar, FAZ

