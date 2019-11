----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Die Kurserholung an der Wall Street am Montagabend dürfte den Dax am Dienstag etwas anschieben. Pünktlich zum Handelsschluss in Frankfurt hatte der Dow nach oben gedrehte und anfängliche Verluste wett gemacht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 0,40 Prozent im Plus bei 13 251 Punkten. Für ein neues Jahreshoch des Dax dürfte es zunächst allerdings nicht reichen.

USA: - ANLEGER BLEIBEN VORSICHTIG - Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen am Montag langsam angehen lassen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen einer erneuten Gewaltwelle bei den Protesten in Hongkong galten unter Börsianern als ausreichende Argumente, um vorsichtig in die neue Woche zu gehen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND LEICHT ERHOLT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend etwas von den Kursverlusten zum Wochenstart erholt. In China und Hongkong ging es am Dienstag leicht nach oben. Hongkongs Hang Seng gewinnt nach den heftigen Verlusten am Montag zur Stunde 0,37 Prozent. Chinas CSI 300 büsste zuletzt hingegen 0,11 Prozent ein, während Japans Nikkei 225 um 0,81 Prozent höher schloss.

DAX 13.198,37 -0,23% XDAX 13.216,54 -0,33% EuroSTOXX 50 3.696,82 -0,08% Stoxx50 3.336,65 -0,02% DJIA 27.691,49 0,04% S&P 500 3.087,01 -0,20% NASDAQ 100 8.241,91 -0,17%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,54 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1035 0,03% USD/Yen 109,18 0,12% Euro/Yen 120,49 0,15%

ROHÖL:

Brent 62,40 +0,22 USD WTI 57,04 +0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Softbank will T-Mobile-US-Chef John Legere an die Spitze des angeschlagenen Arbeitsplatzvermieters Wework holen, WSJ (Meldung ist am Montagabend um 20.32 Uhr und am Dienstag als Wiederholung um 5 Uhr gelaufen.)

bis 6.35 Uhr:

- US-Präsident Donald Trump dürfte Entscheidung zu EU-Autozöllen erneut um ein halbes Jahr verschieben, Politico

- Takeaway.com-Chef Jitse Groen wirbt für Deal mit Just Eat, Interview, FT

- Apple wird wohl an von Krankenkassen bezahlten Gesundheits-Apps mitverdienen, HB

- Gutachten prüft mögliche Errichtung eines Weltraumbahnhofs in Rostock - Auch Standort Nordholz/Cuxhaven im Gespräch, HB

bis 05.00 Uhr:

- Grundrente: Hamburger Datenschützer Johannes Caspar erwartet "erheblichen Mehraufwand" für die Rentenversicherung, HB

- CDU/CSU-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg äussert Finanzierungsvorbehalte gegen Grundrente, Welt

- Post sieht kaum Potenzial für Logistikdrohnen, Interview mit Thomas Ogilvie, Arbeitsdirektor und Personalvorstand von Deutsche Post DHL, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Grüne und FDP fordern Quote für synthetische Kraftstoffe beim Fliegen, Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hält Forderung für einen "interessanten Vorschlag", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kabinett bringt Sondervermögen für Ganztagsschulausbau auf den Weg, Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU): "Bund investiert in Infrastruktur, Länder entwickeln pädagogischen Konzepte", Welt

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wirbt für Fortsetzung der grosse Koalition: "Müssen mit den Endzeitdebatten aufhören", Welt

- Umfrage: Schlafprobleme bei Pflegern gefährden Versorgung Pflegebedürftiger, Welt

bis 22.00 Uhr:

- Österreichs Notenbank-Chef Robert Holzmann: Mehr Transparenz käme Führungsstil der neuen Präsidentin entgegen, FAZ

- Brüssel segnet Rettung der NordLB ab. Arbeitsebene der EU-Kommission sieht in der Stützung der Landesbank keine wettbewerbsverzerrende Beihilfe, HB, FAZ

- EU-Behörde gegen Geldwäsche rückt näher. Sechs EU-Staaten fordern starke EU-Geldwäscheaufsicht, HB, BöZ

- Philips-Chef Frans von Houten zur Datennutzung des Medizintechnologieunternehmens: "Privatspäre hat höchste Priorität", HB

- Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer: "Wir müssen die Fahrtrichtung ändern", HB

- Google arbeitet in einem Geheimprojekt ("Project Nightingale") zum Sammeln von Gesundheitsdaten von Millionen von Amerikanern mit Gesundheitskonzern Ascension zusammen, WSJ

- Beim US-Billigflieger Southwest haben derzeit 38 Flugzeuge keine endgültige Sicherheitsabnahme, WSJ

- Teamviewer-Chef Oliver Steil: Aufnahme in den MDax oder SDax wäre Zeichen für Qualität und auch Normalität, HB

(AWP)