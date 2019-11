Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint die Anleger allmählich zu zermürben. Hierzulande wird der Dax am Donnerstag erneut tiefer erwartet, der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor dem Start mit Minus 0,46 Prozent auf 13 097 Punkte. Am Vorabend hatten Meldungen die Runde gemacht, ein erstes Teilabkommen zwischen den beiden Grossmächten im Handelsstreit werde möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Später kamen aus China wiederum vorsichtige optimistische Töne. Unternehmensseitig stehen am deutschen Markt Thyssenkrupp mit Jahreszahlen im Fokus. Der angeschlagene Industriekonzern streicht nach einem weiteren Verlustjahr die Dividende.

USA: - SCHWÄCHER - Schwindende Aussichten auf ein baldiges Zwischenabkommen im US-chinesischen Zollkonflikt haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial fiel im Verlauf um knapp 1 Prozent, konnte im späten Handel aber einiges wieder wettmachen. Letztlich verlor der Leitindex 0,40 Prozent auf 27 821,09 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 3108,46 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,66 Prozent auf 8283,75 Punkte ein. An den drei vorigen Handelstagen hatten die Leitindizes jeweils Bestmarken erzielt.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die Ungewissheit in puncto Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Hintergrund sind widersprüchliche Medienmeldungen. Auf der einen Seite hiess es, die Aussichten auf ein baldiges Teilabkommen zwischen den beiden Staaten schwinde. Auf der anderen Seite war von optimistischen Äusserungen der chinesischen Führung über Fortschritte bei den Verhandlungen die Rede. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um ein halbes Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um anderthalb Prozent nach unten. Hier verunsichern die fortgesetzten Proteste und Ausschreitungen die Investoren weiterhin zusätzlich.

DAX 13'158,14 -0,48% XDAX 13'129,23 -0,54% EuroSTOXX 50. 3'683,88 -0,34% Stoxx50 3'316,97 -0,48% DJIA 27'821,09 -0,40% S&P 500 3'108,46 -0,38% NASDAQ 100 8'283,75 -0,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,11 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1077 0,03% USD/Yen 108,58 0,00% Euro/Yen 120,27 0,03%

ROHÖL:

Brent 62,23 -0,17 USD WTI 56,88 -0,13 USD

PRESSESCHAU

bis 07.15 Uhr:

- Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor der OECD-Steuertagung in Paris an diesem Donnerstag und Freitag vor deutlichen Mindereinnahmen für den deutschen Fiskus, HB

- CSU-Vorsitzender Markus Söder fordert staatlichen Ausgleich für Negativzinsen, Passauer Neue Presse

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert CDU zu Kurswechsel auf: Freiheit und Wirtschaft in Mittelpunkt, HB

- CSU-Vorsitzender Markus Söder mahnt CDU vor Parteitag zu Geschlossenheit, Passauer Neue Presse

- Umfrage: Mehr als 70 Prozent sehen mit CDU-Klimapolitik Schöpfung nicht bewahrt, Rheinische Post

- DRK-Umfrage: 40 Prozent der Pflegekräfte vermissen Anerkennung, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Wir werden Öl und Gas noch ziemlich lange brauchen", Gespräch mit Deutsche-Rohstoff-Chef Thomas Gutschlag, BöZ

- Länder wehren sich gegen Windenergie-Pläne von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Funke

bis 21.00 Uhr:

- Stuttgarter Richter will 22 Kundenklagen gegen Daimler wegen manipulierter Diesel-Abgaswerte vor den Europäischen Gerichtshof bringen, HB

- EU-Kommission und Bundesregierung haben sich in einer vertraulichen Sitzung ernüchtert über den Verlauf der Handelsgespräche mit China geäussert, HB

- Arbeitgeber betonen Einigungswillen in Chemie-Tarifrunde, HB

- Renate Künast (Grüne) befürwortet Kennzeichnung von Lebensmitteln, Zeit

- Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat den Kompromiss der grossen Koalition zur Grundrente kritisiert, Funke

- SPD verteidigt nachgelagerte Besteuerung auf Renten, Funke

- 80 000 Kinder Ende 2018 von Hartz-IV-Sanktionen betroffen, Funke

- "Ich höre sehr viel Missmut", Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor dem CDU-Parteitag, HB

- Der Wettbewerb der Krankenkassen um gute Versorgungsangebote reicht nach Ansicht der Monopolkommission nicht aus, FAZ

- Die Modeindustrie erwartet ein düsteres Jahr, FAZ

- "Der einfache Bürger zahlt drauf", Allianz-Chef Oliver Bäte erklärt, wie er den Klimawandel bremst, was Kleinsparre für die Altersversorgung tun müssen und warum kein Google kein Versicherer werden will, FAZ

