AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERAT IM PLUS - Der Dax wird am Freitag mit einem moderaten Kursaufschlag erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,17 Prozent auf 13 160 Punkten. Am Dienstag dieser Woche hatte sich der Dax mit in der Spitze 13 374 Punkten zunächst seinem bisherigen Rekord von 13 596 Zählern aus dem Januar 2018 angenähert, ehe die Querelen im Handelsstreit die Kurse abbröckeln liessen. Nach sechs Gewinnwochen mit Kursaufschlägen steuert der Leitindex nun auf die erste Woche mit einem Minus zu.

USA: - ZURÜCKHALTUNG WEGEN HANDELSSTREIT - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Donnerstag wegen des handelspolitischen Hickhacks zwischen den USA und China Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 27 766,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,16 Prozent auf 3103,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,22 Prozent auf 8265,62 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es in China erneut Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei legte um 0,32 Prozent auf 23 112,88 Punkte zu - damit verringerte er sein Wochenminus auf 0,75 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund ein Prozent und steuert damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Auf die Woche gesehen zeichnet sich ein Minus von rund 0,7 Prozent zu. In Hongkong ging es zuletzt leicht nach oben - der dortige Leitindex Hang Seng dürfte damit in der Woche knapp ein Prozent zulegen, nachdem er die Woche davor wegen der immer intensiver werdenden Proteste um fast fünf Prozent nachgegeben hatte.

DAX 13.137,70 -0,16% XDAX 13.161,19 0,24% EuroSTOXX 50 3.679,66 -0,11% Stoxx50 3.311,48 -0,17% DJIA 27.766,29 -0,20% S&P 500 3.103,54 -0,16% NASDAQ 100 8.265,62 -0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,51 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1068 0,10% USD/Yen 108,63 0,01% Euro/Yen 120,18 0,06%

ROHÖL:

Brent 63,50 -0,47 USD WTI 58,10 -0,48 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die Flüge der britischen Fluglinie Easyjet werden auch künftig nicht klimaneutral sein - trotz der jüngsten Ankündigung des Unternehmens, die gesamten durch Treibstoffverbrennung verursachten Kohlendioxid-Emissionen sämtlicher Flüge auszugleichen, Spiegel

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) fordert "Bürgerrechte des 21. Jahrhunderts", Augsburger Allgemeine

- Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, das Klimaschutzpaket der Grossen Koalition im Bundesrat stoppen zu wollen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bei ihrem Parteitag in Leipzig will die CDU das Konzept einer neuen staatlich organisierten Altersvorsorge beschliessen, die eine Alternative zur bisherigen Riester-Rente werden soll, Rheinische Post

- Ergo-Deutschlandchef Achim Kassow warnt die CDU beim Thema Deutschlandrente die Riester-Sparer zu verunsichern, WAZ

- Qiagen-Gründer Detlev Riesner hofft, dass sich das Biotech-Unternehmen gegen eine Übernahme stemmen kann und warnt gleichzeitig potenzielle Investoren vor einer Schliessung der Zentrale in Hilden, Rheinische Post

- Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer kritisiert die Regierungsparteien vor dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig, sie sollten nicht mehr die Personalpolitik in den Vordergrund stellen, sondern zurück zur Sachpolitik kommen, HB

- Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kritisiert das Klimapaket mit Blick auf die Windenergie: "Es darf nicht passieren, dass zum Beispiel die Abstandsregelung für Windräder zu einem Windkraft-Verhinderungsgesetz wird", Die Welt

bis 23.45 Uhr:

- Digitalverbände und Start-up-Verband fordern neuen Anlauf für ein deutsches Digitalministerium, HB

- Banken und andere Finanzdienstleister werden sich künftig nicht mehr wie bisher auf die Vermeidung von Risiken beschränken können, Gespräch mit SMBC-EMEA-Risikochef Sam Lee, BöZ

- Die Zentralbank der Zentralbanken BIZ warnt vor einer zu engen Verzahnung von Geld- und Fiskalpolitik, Gespräch mit Top-Ökonom Claudio Borio, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- EU-Kommission schaltet sich bei umstrittenen VW-Investitionsplänen in der Türkei ein, Funke

- CDU-Pläne zur Reform der Riester-Rente stossen bei Wirtschaftsflügel auf Widerstand, HB

- Der Initiativantrag von mehreren Bundestagsabgeordneten, wonach über den 5G-Netzausbau im Bundestag entschieden werden soll, wird jetzt auch von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak unterstützt, Bild

- Die CDU-Vorsitzende hat Verständnis für die Diskussion in ihrer Partei über den chinesischen Mobilfunkanbieter Huawei/hat deutlich gemacht, dass sie bei der Bestimmung eines Kanzlerkandidaten die führende Rolle spiele, Gespräch mit Annegret Kramp-Karrenbauer, FAZ

- Evonik-Chef Christian Kullmann Favorit für VCI-Spitze, FAZ

- Euro-Gruppenchef Mario Centeno: Verhandlungen über EU-Einlagensicherung starten 2020, HB

- CDU-Politiker warnt vor digitaler Abhängigkeit von China, Gespräch mit Friedrich Merz, Funke

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine Offensive der Bundesregierung für mehr Rendite bei Sparanlagen gefordert, Funke

- "Wir haben kein Vertrauen mehr in dieses Regime", Gespräch mit Joshua Wong, HB

- "Gute Managementausbildung ist wichtiger als jemals zuvor", Gespräch mit IESE-Dekan Franz Heukamp, HB

- Baden-Württemberg fordert längeres Kurzarbeitergeld, FAZ

- "Nutzer überschätzen den Wert ihrer Daten, Gespräch mit Informatikprofessor Peter Buxmann, FAZ

- Wir brauchen wieder eine Rente, die zum Leben reicht, Gastbeitrag von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer, FAZ

- Grüne und FDP kritisieren "Gute-Kita-Gesetz", Welt

(AWP)