AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Anzeichen weiterer Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit dürften dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher auf 13 260 Punkte. Damit liegt ein neues Jahreshoch für den Leitindex nach wie vor in Reichweite. Die Hinweise auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verdichten sich: US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump am Dienstag. Die Gespräche liefen "sehr gut". Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt, das könnte zunächst für ein impuls- und umsatzarmes Aktiengeschäft sorgen.

USA: - REKORDE - Die US-Börsen sind am Dienstag in neue Rekordhöhen vorgedrungen. Während die Gewinne zunächst nur minimal waren, zogen die wichtigsten US-Indizes gegen Handelsschluss deutlicher an. Auslöser waren aktuelle Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Ihm zufolge steht der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. Der Dow Jones Industrial stieg kurz vor dem Handelsschluss bis auf den Höchststand von 28 146 Punkten. Mit plus 0,20 Prozent auf 28 121,68 Punkte beendete der Leitindex den Tag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Trotz optimistischer Worte des US-Präsidenten Donald Trump zum Handelsstreit mit China haben die Börsen Asiens am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während es in Japan für den Nikkei um 0,3 Prozent auf 23 437,77 Punkte nach oben ging, fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,19 Prozent. In Hongkong trat der Hang Seng nahezu auf der Stelle. Laut Trump steht der Abschluss eines Teilabkommens zwischen den USA und China unmittelbar bevor. Allerdings hatte es auch im Sommer bereits nach einer Einigung ausgesehen, bevor der Zollkonflikt eskaliert war. Daher trauten Investoren dem Braten nur bedingt und wollten sich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagte ein Händler mit Blick auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten Asiens.

DAX 13'236,42 -0,08% XDAX 13'242,37 -0,14% EuroSTOXX 50 3'705,55 -0,06% Stoxx50 3'350,60 -0,15% DJIA 28'121,68 0,20% S&P 500 3'140,52 0,22% NASDAQ 100 8'385,75 0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,39 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1012 -0,11% USD/Yen 109,15 0,10% Euro/Yen 120,19 -0,01%

ROHÖL:

Brent 64,15 -0,12 USD WTI 58,29 -0,12 USD

PRESSESCHAU

bis 7.10 Uhr:

- Abu Dhabi könnte sich mit 1,5 Milliarden US-Dollar an Börsengang von Saudi-Arabiens staatlichem Ölkonzern Saudi Aramco beteiligen, FT

- Eigentümer des englischen Fussballclubs Manchester City aus Abu Dhabi verkauft mehr als 10 Prozent der Anteile an dem Sportunternehmen an den US-Finanzinvestor Silver Lake für 500 Millionen US-Dollar - Gesamtbewertung von City Football Group rund 4,8 Milliarden, FT

- Schwedische Bank SEB soll in Estland Warnzeichen für fragwürdige Geschäftspraktiken übersehen haben - Bankchef Johan Torgeby schliesst systematische Geldwäsche aus, schwedischer Fernsehsender SVT

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Kohleausstieg aufgefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Deutsches Studentenwerk fordert 3,4 Milliarden Euro von Bund und Ländern für Ausbau und Modernisierung von Studentenwohnheimen und Mensen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Nach Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat auch Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (beide CDU) Bedenken gegen die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht angemeldet, Rheinische Post

- "Der Green-Finance-Markt funktioniert", Gespräch mit VÖB-Präsident Eckhard Forst, BöZ

- "Keine positiven Impulse nötig", Gespräch mit IKB-Chefvolkswirt Klaus Bauknecht, BöZ

- Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will den Nationalen Bildungsrat retten und das Gremium notfalls ohne Bayern und Baden-Württemberg einsetzen, Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- BMW kürzt Erfolgsprämie für Mitarbeiter in Sparprogramm um bis zu einem Fünftel, HB

- US-Strafverfolgungsbehörden leiten Untersuchungen gegen mindestens sechs grosse Pharmaunternehmen wegen Opioiden ein, WSJ

- ÖBB redet mit Deustcher Bahn über Erweiterung des Nachtzugnetzes, Gespräch mit ÖBB-Chef Andreas Matthä, HB

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor Verzögerungen beim Klimapaket gewarnt, Funke

- Grüne fordern Digitalbudget statt Digitalministerium, HB

- Die Beteiligungsgesellschaft Ardian verkauft ihren vor rund zwei Jahren erworbenen Berliner Call-Center-Betreiber und Social-Media-Dienstleister CCC, FAZ

- Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will bis 2030 zusätzlich rund 3 Billionen Euro für den Klimaschutz ausgeben, FAZ

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bemängelt eine fehlende Bereitschaft der Verbraucher in Deutschland, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, Interview, Welt

- Europäische Kommission ruft Mitgliedstaaten zur Einigung über Sammelklagen auf, Welt

- Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O?Brien, hat die Bundesregierung zu mehr Entschlossenheit bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben aufgerufen, Bild

- EU streitet über Definition "grüner Geldanlagen", HB

- "Negativzinsen schaden der Umwelt", Gespräch mit Erste-Group-Chef Andreas Treichl, FAZ

